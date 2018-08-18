Додано: Вів 09 чер, 2020 10:30

Vlad442 написав: Какое реальное производство есть в Харькове? Какое реальное производство есть в Харькове?

Ну вон Электротяжмаш делает двигатели для траликов, поездов жд и так далее.Только они этот двигатель делают и продают за 150к грн.А в Броварах есть ООО "Политехносервис", которое покупает в Чехии комплектующие, собирает из них систему управления к этому самому двигателю и продает за полтора ляма. Что бы собрать СУ нужна комнатка размером в 15 квадратов. А для двигателей Электротяжмаш целые цеха содержит)Самое забавное что СУ без двигателя бесполезна, как и бесполезен двигатель без СУ.Но СУ стоит денег, потому что это сложная электроника которую не каждый может разработать и там приличная добавленная стоимость. А двигатель не стоит денег, потому что это примитивный механизм который может сделать любой папуас и если там влепить добавленную стоимость - его купят в другом месте.