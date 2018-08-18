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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4276427742784279>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 85
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всім привіт. А де всі? на вихідних так боліло, що просто капець. Наввипередки писали побільше трешу про ненависний Київ. Хотаб і зрадіо дуже дуже старалися пояснити чому в Києві вони не куплять. Віталік не відставав:-)
навіщо писати 200 повідомлень про те що в Києві не куплю питання риторичне:-)

зи накину на вінтілятор:-)

https://kiev.vgorode.ua/news/transport_ ... ajut-vanty
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:42

  Vlad442 написав:
  Richi написав:Странно, а я заметил другую особенность. В Киев люди едут из регионов от нищеты, с целью заработать, в поисках перспективы. А вот из Киева уезжают в основном те, кто с деньгами и соответственно увозят свои деньги на новое место жительства.

От нищеты едут из сел. И едут сразу в Польшу. В Киев едет достаточно квалифицированная рабочая сила ради большей зарплаты, опыта, перспектив, а не на клубнику.
Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.

Это правда.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:42

  Первый написав:Всім привіт. А де всі? на вихідних так боліло, що просто капець. Наввипередки писали побільше трешу про ненависний Київ. Хотаб і зрадіо дуже дуже старалися пояснити чому в Києві вони не куплять. Віталік не відставав:-)
навіщо писати 200 повідомлень про те що в Києві не куплю питання риторичне:-)

зи накину на вінтілятор:-)

https://kiev.vgorode.ua/news/transport_ ... ajut-vanty


Да уж.
Какой-нибудь Никонов бы уже объяснил боксеру что хвастаться размерами арочного моста все равно что хвастаться размерами домны которых кроме Украины уже нигде не осталось.В клятой России вантовый мост в Владивостоке 1104м
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:45

  Serg-ik написав:В субботу говорил со своим парикмахером, спросил про количество клиентов. Говорит, что "с улицы" людей почти нет, в отличие от докарантинного времени, постоянных клиентов пока хватает, но часть из них обиделась, что к ним не приехали на дом во время карантина, могут принципиально перестать ходить к этому парикмахеру. Добавила, что после кризиса 2008 количество клиентов восстановилось примерно через 7 мес. В первое время часть совсем исчезла, часть стала ходить реже-экономили.
Одежды можно покупать меньше-пусто было в ТЦ на выходных.
в тренажёрку можно не ходить
Обувь на базаре зачастую дороже, чем в сетевых магазина, у сетевиков есть скидки.
Аренда? По второй интересующей мены квартире неделю как хозяева не спешат показать-за городом. Еще одна, как уже говорил, 3 недели простоя без скидки.
Количество вторички на продаже, по моим наблюдениям, очень скудное, послабление карантина не привело к росту предложения, зато хватает неадекватных ценников

А моему парикмахеру, смотрю, так понравилось у себя на дому работать, не платить за аренду места в салоне и не тратить время на дорогу с Борщаги на Воздвиженку, что он не сильно спешит в салон возвращаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:46

  Первый написав:Всім привіт. А де всі? на вихідних так боліло, що просто капець. Наввипередки писали побільше трешу про ненависний Київ. Хотаб і зрадіо дуже дуже старалися пояснити чому в Києві вони не куплять. Віталік не відставав:-)
навіщо писати 200 повідомлень про те що в Києві не куплю питання риторичне:-)

зи накину на вінтілятор:-)

https://kiev.vgorode.ua/news/transport_ ... ajut-vanty

Тут більш детальна інформація про будівництво.
https://www.skyscrapercity.com/threads/ ... 9/page-276
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:48

  BIGor написав:..
Тут кто-то тоже про знакомую массажистку рассказывал: подняла двух детей, заработала на квартиру в Киеве себе + две на сдачу.

с поправкой на то что на второй хате под сдачу она с Аркадой встряла
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:51

  Vlad442 написав:Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.

На чём основана такая уверенность? Тогда с какой целью они едут в чужой город покидая зону комфорта, где не плохо могут зарабатывать? Типа, ищут приключений, как ранее студенты на БАМ ехали в стройотряды? Вы совсем оторвались от жизни?
Один пример из миллиона.
Человек из Кировограда, с женой и ребёнком переехал в Киев. Работает таксистом, снимают квартиру. Спрашиваю: Зачем? Почему?
Ответ: в Кировограде работы совсем нет, жили с родителями. В Киеве денег хватает только на аренду и сводить концы с концами.
Спрашиваю: Так разве это жизнь, когда вы еле сводите концы с концами, да ещё и в чужом городе?
Ответ: так в Кировограде не могли и концы с концами сводить.

Люди, которые перешли на доход от аренды, словно выпали из общей картины жизни. Вас интересует лишь 2 вопроса: курс доллара и не будут ли падать цены.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:55

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:В субботу говорил со своим парикмахером, спросил про количество клиентов. Говорит, что "с улицы" людей почти нет, в отличие от докарантинного времени, постоянных клиентов пока хватает, но часть из них обиделась, что к ним не приехали на дом во время карантина, могут принципиально перестать ходить к этому парикмахеру. Добавила, что после кризиса 2008 количество клиентов восстановилось примерно через 7 мес. В первое время часть совсем исчезла, часть стала ходить реже-экономили.
Одежды можно покупать меньше-пусто было в ТЦ на выходных.
в тренажёрку можно не ходить
Обувь на базаре зачастую дороже, чем в сетевых магазина, у сетевиков есть скидки.
Аренда? По второй интересующей мены квартире неделю как хозяева не спешат показать-за городом. Еще одна, как уже говорил, 3 недели простоя без скидки.
Количество вторички на продаже, по моим наблюдениям, очень скудное, послабление карантина не привело к росту предложения, зато хватает неадекватных ценников

А моему парикмахеру, смотрю, так понравилось у себя на дому работать, не платить за аренду места в салоне и не тратить время на дорогу с Борщаги на Воздвиженку, что он не сильно спешит в салон возвращаться.

А Вы ещё не поняли, что Ваш парикмахер себя уважает и свои интересы, гораздо больше, чем своих клиентов?! Если Вы действительно такой никчемный, что не можете найти себе замену парикмахера, то Ваша судьба тратить свою жизнь на стояние в пробках на Борщаговку.
P.S. Продолжайте радоваться его успехам, а не своим.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:02

Зрозуміти б незрозуміле! ©®™

Що, в Кийові, як у Львові - забудовники цінники спускати не хочуть?
А за що вони живуть?
Їсти не хочуть?
Сосали ж чупса 2 місяці і що, далі вирішили сосати, а не продавати?
Чи якісь барани реально зараз щось купують? :shock:

Ще ж другу хвилю на осінь обіцяють - то хто хоче зараз тратитись по дурних цінниках??? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:08

  Richi написав:Человек из Кировограда, с женой и ребёнком переехал в Киев. Работает таксистом, снимают квартиру. Спрашиваю: Зачем? Почему?
Ответ: в Кировограде работы совсем нет, жили с родителями. В Киеве денег хватает только на аренду и сводить концы с концами.
Спрашиваю: Так разве это жизнь, когда вы еле сводите концы с концами, да ещё и в чужом городе?
Ответ: так в Кировограде не могли и концы с концами сводить


Укро-нарот - знову масово їде в Польщу:

"Українці вистоюють по 7-9 годин на кордоні, щоб виїхати на заробітки в Польщу: "Привіт президенту. Їду не від хорошого життя". ФОТОрепортаж
Українці другий тиждень поспіль масово їдуть на роботу в Польщу і по 7-9 годин стоять перед польським пунктом пропуску "Медика", який зараз є єдиним пішим переходом на українсько-польському кордоні.

У Тетяни Білецької власний бізнес в Дніпрі, зокрема вона шила дизайнерські подушки, але три місяці карантину знищили її власну справу. Вона їде в Польщу працювати доглядальницею.

У довжелезній черзі також і колишній лікар з Полтавщини Тетяна Резвіцова. Жінка теж вперше їде працювати за кордон, вона склала тест з польської мови і буде працювати в медицині.

https://censor.net.ua/ua/photo_news/320 ... prezydentu
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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