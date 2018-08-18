В субботу говорил со своим парикмахером, спросил про количество клиентов. Говорит, что "с улицы" людей почти нет, в отличие от докарантинного времени, постоянных клиентов пока хватает, но часть из них обиделась, что к ним не приехали на дом во время карантина, могут принципиально перестать ходить к этому парикмахеру. Добавила, что после кризиса 2008 количество клиентов восстановилось примерно через 7 мес. В первое время часть совсем исчезла, часть стала ходить реже-экономили.Одежды можно покупать меньше-пусто было в ТЦ на выходных.в тренажёрку можно не ходитьОбувь на базаре зачастую дороже, чем в сетевых магазина, у сетевиков есть скидки.Аренда? По второй интересующей мены квартире неделю как хозяева не спешат показать-за городом. Еще одна, как уже говорил, 3 недели простоя без скидки.Количество вторички на продаже, по моим наблюдениям, очень скудное, послабление карантина не привело к росту предложения, зато хватает неадекватных ценников