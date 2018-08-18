Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всім привіт. А де всі? на вихідних так боліло, що просто капець. Наввипередки писали побільше трешу про ненависний Київ. Хотаб і зрадіо дуже дуже старалися пояснити чому в Києві вони не куплять. Віталік не відставав:-) навіщо писати 200 повідомлень про те що в Києві не куплю питання риторичне:-)
Richi написав:Странно, а я заметил другую особенность. В Киев люди едут из регионов от нищеты, с целью заработать, в поисках перспективы. А вот из Киева уезжают в основном те, кто с деньгами и соответственно увозят свои деньги на новое место жительства.
От нищеты едут из сел. И едут сразу в Польшу. В Киев едет достаточно квалифицированная рабочая сила ради большей зарплаты, опыта, перспектив, а не на клубнику. Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.
Первый написав:Всім привіт. А де всі? на вихідних так боліло, що просто капець. Наввипередки писали побільше трешу про ненависний Київ. Хотаб і зрадіо дуже дуже старалися пояснити чому в Києві вони не куплять. Віталік не відставав:-) навіщо писати 200 повідомлень про те що в Києві не куплю питання риторичне:-)
Да уж. Какой-нибудь Никонов бы уже объяснил боксеру что хвастаться размерами арочного моста все равно что хвастаться размерами домны которых кроме Украины уже нигде не осталось.В клятой России вантовый мост в Владивостоке 1104м
Serg-ik написав:В субботу говорил со своим парикмахером, спросил про количество клиентов. Говорит, что "с улицы" людей почти нет, в отличие от докарантинного времени, постоянных клиентов пока хватает, но часть из них обиделась, что к ним не приехали на дом во время карантина, могут принципиально перестать ходить к этому парикмахеру. Добавила, что после кризиса 2008 количество клиентов восстановилось примерно через 7 мес. В первое время часть совсем исчезла, часть стала ходить реже-экономили. Одежды можно покупать меньше-пусто было в ТЦ на выходных. в тренажёрку можно не ходить Обувь на базаре зачастую дороже, чем в сетевых магазина, у сетевиков есть скидки. Аренда? По второй интересующей мены квартире неделю как хозяева не спешат показать-за городом. Еще одна, как уже говорил, 3 недели простоя без скидки. Количество вторички на продаже, по моим наблюдениям, очень скудное, послабление карантина не привело к росту предложения, зато хватает неадекватных ценников
А моему парикмахеру, смотрю, так понравилось у себя на дому работать, не платить за аренду места в салоне и не тратить время на дорогу с Борщаги на Воздвиженку, что он не сильно спешит в салон возвращаться.
Первый написав:Всім привіт. А де всі? на вихідних так боліло, що просто капець. Наввипередки писали побільше трешу про ненависний Київ. Хотаб і зрадіо дуже дуже старалися пояснити чому в Києві вони не куплять. Віталік не відставав:-) навіщо писати 200 повідомлень про те що в Києві не куплю питання риторичне:-)
Vlad442 написав:Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.
На чём основана такая уверенность? Тогда с какой целью они едут в чужой город покидая зону комфорта, где не плохо могут зарабатывать? Типа, ищут приключений, как ранее студенты на БАМ ехали в стройотряды? Вы совсем оторвались от жизни? Один пример из миллиона. Человек из Кировограда, с женой и ребёнком переехал в Киев. Работает таксистом, снимают квартиру. Спрашиваю: Зачем? Почему? Ответ: в Кировограде работы совсем нет, жили с родителями. В Киеве денег хватает только на аренду и сводить концы с концами. Спрашиваю: Так разве это жизнь, когда вы еле сводите концы с концами, да ещё и в чужом городе? Ответ: так в Кировограде не могли и концы с концами сводить.
Люди, которые перешли на доход от аренды, словно выпали из общей картины жизни. Вас интересует лишь 2 вопроса: курс доллара и не будут ли падать цены.
Serg-ik написав:В субботу говорил со своим парикмахером, спросил про количество клиентов. Говорит, что "с улицы" людей почти нет, в отличие от докарантинного времени, постоянных клиентов пока хватает, но часть из них обиделась, что к ним не приехали на дом во время карантина, могут принципиально перестать ходить к этому парикмахеру. Добавила, что после кризиса 2008 количество клиентов восстановилось примерно через 7 мес. В первое время часть совсем исчезла, часть стала ходить реже-экономили. Одежды можно покупать меньше-пусто было в ТЦ на выходных. в тренажёрку можно не ходить Обувь на базаре зачастую дороже, чем в сетевых магазина, у сетевиков есть скидки. Аренда? По второй интересующей мены квартире неделю как хозяева не спешат показать-за городом. Еще одна, как уже говорил, 3 недели простоя без скидки. Количество вторички на продаже, по моим наблюдениям, очень скудное, послабление карантина не привело к росту предложения, зато хватает неадекватных ценников
А моему парикмахеру, смотрю, так понравилось у себя на дому работать, не платить за аренду места в салоне и не тратить время на дорогу с Борщаги на Воздвиженку, что он не сильно спешит в салон возвращаться.
А Вы ещё не поняли, что Ваш парикмахер себя уважает и свои интересы, гораздо больше, чем своих клиентов?! Если Вы действительно такой никчемный, что не можете найти себе замену парикмахера, то Ваша судьба тратить свою жизнь на стояние в пробках на Борщаговку. P.S. Продолжайте радоваться его успехам, а не своим.
Що, в Кийові, як у Львові - забудовники цінники спускати не хочуть? А за що вони живуть? Їсти не хочуть? Сосали ж чупса 2 місяці і що, далі вирішили сосати, а не продавати? Чи якісь барани реально зараз щось купують?
Ще ж другу хвилю на осінь обіцяють - то хто хоче зараз тратитись по дурних цінниках???
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Richi написав:Человек из Кировограда, с женой и ребёнком переехал в Киев. Работает таксистом, снимают квартиру. Спрашиваю: Зачем? Почему? Ответ: в Кировограде работы совсем нет, жили с родителями. В Киеве денег хватает только на аренду и сводить концы с концами. Спрашиваю: Так разве это жизнь, когда вы еле сводите концы с концами, да ещё и в чужом городе? Ответ: так в Кировограде не могли и концы с концами сводить
Укро-нарот - знову масово їде в Польщу:
"Українці вистоюють по 7-9 годин на кордоні, щоб виїхати на заробітки в Польщу: "Привіт президенту. Їду не від хорошого життя". ФОТОрепортаж Українці другий тиждень поспіль масово їдуть на роботу в Польщу і по 7-9 годин стоять перед польським пунктом пропуску "Медика", який зараз є єдиним пішим переходом на українсько-польському кордоні.
У Тетяни Білецької власний бізнес в Дніпрі, зокрема вона шила дизайнерські подушки, але три місяці карантину знищили її власну справу. Вона їде в Польщу працювати доглядальницею.
У довжелезній черзі також і колишній лікар з Полтавщини Тетяна Резвіцова. Жінка теж вперше їде працювати за кордон, вона склала тест з польської мови і буде працювати в медицині.