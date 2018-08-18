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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4276427742784279

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 85
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:16

  shapo написав:
  Первый написав:Всім привіт. А де всі? на вихідних так боліло, що просто капець. Наввипередки писали побільше трешу про ненависний Київ. Хотаб і зрадіо дуже дуже старалися пояснити чому в Києві вони не куплять. Віталік не відставав:-)
навіщо писати 200 повідомлень про те що в Києві не куплю питання риторичне:-)

зи накину на вінтілятор:-)

https://kiev.vgorode.ua/news/transport_ ... ajut-vanty


Да уж.
Какой-нибудь Никонов бы уже объяснил боксеру что хвастаться размерами арочного моста все равно что хвастаться размерами домны которых кроме Украины уже нигде не осталось.В клятой России вантовый мост в Владивостоке 1104м



Мало. давайте ще. будують не так, не так натягуюють, не туди засовують, не засовують, асфальт ложать, а не кладуть, все під вибори. Блін, БЕЗ МАСОК!!! збираються більше ніж по 50 чоловік...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав: будують не так, не так натягуюють, не туди засовують, не засовують, асфальт ложать, а не кладуть, все під вибори. Блін, БЕЗ МАСОК!!! збираються більше ніж по 50 чоловік...
а всё потому что Виталик больше не дезинфицирует воду хлором, потому всё не так
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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  #<1 ... 4276427742784279
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