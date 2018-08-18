Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Всім привіт. А де всі? на вихідних так боліло, що просто капець. Наввипередки писали побільше трешу про ненависний Київ. Хотаб і зрадіо дуже дуже старалися пояснити чому в Києві вони не куплять. Віталік не відставав:-) навіщо писати 200 повідомлень про те що в Києві не куплю питання риторичне:-)
Да уж. Какой-нибудь Никонов бы уже объяснил боксеру что хвастаться размерами арочного моста все равно что хвастаться размерами домны которых кроме Украины уже нигде не осталось.В клятой России вантовый мост в Владивостоке 1104м
Мало. давайте ще. будують не так, не так натягуюють, не туди засовують, не засовують, асфальт ложать, а не кладуть, все під вибори. Блін, БЕЗ МАСОК!!! збираються більше ніж по 50 чоловік...