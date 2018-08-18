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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4277427842794280>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 85
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав: будують не так, не так натягуюють, не туди засовують, не засовують, асфальт ложать, а не кладуть, все під вибори. Блін, БЕЗ МАСОК!!! збираються більше ніж по 50 чоловік...
а всё потому что Виталик больше не дезинфицирует воду хлором, потому всё не так
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:36

  Vlad442 написав:Снова небрежность к деталям, к исходной информации. Где я говорил про пятилетний прогноз?

По поводу ФАКТ.
Спор начался с достаточно очевидного утверждения, что Киев в среднем моложе Украины.


Ахахах. Ну прям про соринку в чужом и бревно в своем глазу! Если назвать то, что я поставил вас в один ряд с верунами в +1 млн киевлян через 5 лет, небрежностью к деталям, то ваше "достаточно очевидное утверждение", которое вы ни одной цифрой уже вторые сутки не можете подкрепить, это большая манипуляция!

  Vlad442 написав:Вы привели две цифры 39 и 40 без указания источников. Цифру 39 потом аргументировали Снiданком 1+1 (!) со ссылкой на "экспертов" без уточнения как они ее получили (наверняка по Госстату, игнорируя молодых приезжих-арендаторов).


Я дал с указанием источников! Ссылки нужно открывать, которые вам прикрепляют к ответу! А что до эксперта Сниданка 1+1 - надо же, какой эксперт ненадежный, когда говорит, что средний возраст киевлян всего на 1 год ниже украинцев в среднем, и какой надежный, когда дает прогнозы о приросте населения в Киеве на 1 млн за 5 лет :mrgreen: Манипуляция 2!

  Vlad442 написав:Откуда взялась цифра 40 осталось за кадром. Наверняка тоже по Госстату. Ценность цифр нулевая.


Ну конечно, ваши "достотачно очевидно" - достоверней и ценнее :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:54

  Natt написав:
  Solomata написав:Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше?
Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять.
Может, что-то еще можно умное сделать? :?

Жить вчетвером в однухе - то еще удовольствие.
1) Брать двуху в районе похуже. Смену школы дети как-то переживут.
2) Говорить с застройщиком об увеличении срока рассрочки.


Благодарю за советы Вас, и всех, кто ответил.
Застройщик возможно может продлить рассрочку (теоретически) (но ключи-то не дает)))

Хомякоид, конкретно мой случай - это не тенденция, а сильное желание получить собственное жилье, отсутствие опыта в таком планировании, и немного воля случая. Не думаю, что это повально.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Якісний двигун - результат багатодесятирічної роботи великого колективу інженерів та робітників.

Только инженеры Формулы-1 об этом не знают, каждый год движки совершенствуют
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:56

  Vlad442 написав: В Киев едет достаточно квалифицированная рабочая сила ради большей зарплаты, опыта, перспектив, а не на клубнику.
Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.


Вы снова уверены - как это прекрасно. А пруфы будут? Или это профессиональная чуйка флэтлорда? А что тогда скажут хостел-лорды? Приписки к вакансиям "предоставим общежитие" - это для квалифицированной и неплохо зарабатывающей рабочей силы?.. А те, кто обвалил рынок аренды с первыми звоночками кризиса - это тоже понаехи с деньгами?..
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:19

  zРадио написав:
  Vlad442 написав: В Киев едет достаточно квалифицированная рабочая сила ради большей зарплаты, опыта, перспектив, а не на клубнику.
Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.


Вы снова уверены - как это прекрасно. А пруфы будут? Или это профессиональная чуйка флэтлорда? А что тогда скажут хостел-лорды? Приписки к вакансиям "предоставим общежитие" - это для квалифицированной и неплохо зарабатывающей рабочей силы?.. А те, кто обвалил рынок аренды с первыми звоночками кризиса - это тоже понаехи с деньгами?..

дивлячись де.
На бесарабці так :shock:
Не сильно вірю про збирачів клюбніки, які орендують там квартири.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В Киев едет достаточно квалифицированная рабочая сила ради большей зарплаты, опыта, перспектив, а не на клубнику.
Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.

Сложно сказать. В большинстве регионов многих специализаций нет как явления - как оценить, зарабатывали бы они, или нет? Скорее всего они вообще бы не состоялись, как специалисты.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Люди, которые перешли на доход от аренды, словно выпали из общей картины жизни. Вас интересует лишь 2 вопроса: курс доллара и не будут ли падать цены.
когда начинается деградация, кругозор человека сужается и круг интересов падает, это касается не только лэндлордов. В какую ж0пу всё движется мне было видно ещё год назад, до конца не понимаю источник-первопричину, скорее всего дальнейшее падение экономики, дефицит бюджета и гривнодефицит выбраны зе командой в угоду игроков в овгз и стабильного курса гривны. Теперь вот ставки депозитные просели почти вдвое. Кто с них кормился станет меньше потреблять товаров и услуг, или вообще заберет деньги из экономики, правильно зачем они нужны когда есть банки покупающие овгз за рефинанс. Лендлордам нужно готовится к 5% годовых в гривне, при цене готовой 1к 40м2 на окраине столицы от 25куе. К прицентралью будет примерятся доплата за бренд)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 чер, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:32

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:В Киев едет достаточно квалифицированная рабочая сила ради большей зарплаты, опыта, перспектив, а не на клубнику.
Уверен, что большинство приезжих в Киев вполне неплохо зарабатывали бы и в своем городе.

Сложно сказать. В большинстве регионов многих специализаций нет как явления - как оценить, зарабатывали бы они, или нет? Скорее всего они вообще бы не состоялись, как специалисты.


Простий приклад. авіація. Ну не має її в Хацапетовці.
Майже всі великі компанії. Прям бачу, як Голова правління райфазена їде на підвищення очолювати цюрюпінське відділення.

Це не хорошо і не погано. ЦЕ об'єктивна реальність.

До речі, це все ще більше посилиться. Дивився план децентралізації. Райони відміняють. Буча з Вишневим буде їздити у Фастів, Богуслав в Обухів...
Короче капець, як все для людей.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:35

  vitaliian написав:
  Richi написав:Люди, которые перешли на доход от аренды, словно выпали из общей картины жизни. Вас интересует лишь 2 вопроса: курс доллара и не будут ли падать цены.
когда начинается деградация, кругозор человека сужается и круг интересов падает, это касается не только лэндлордов. В какую ж0пу всё движется мне было видно ещё год назад, до конца не понимаю источник-первопричину, скорее всего дальнейшее падение экономики и гривнодефицит выбраны зе командой в угоду стабильного курса гривны. Теперь вот ставки депозитные просели, кто с них кормился станет меньше потреблять товаров и услуг, или вообще заберет деньги из экономики, правильно зачем они нужны когда есть банки покупающие овгз за рефинанс.


може знайдуть собі роботу у тих хто завдяки цьому створить робочі місця? а то якось під 24 % кредити не сильно дозволяють розвиватися
Всім процвітання!
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