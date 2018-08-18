Додано: Вів 09 чер, 2020 12:36

Vlad442 написав: Снова небрежность к деталям, к исходной информации. Где я говорил про пятилетний прогноз?



По поводу ФАКТ.

Спор начался с достаточно очевидного утверждения, что Киев в среднем моложе Украины. Снова небрежность к деталям, к исходной информации. Где я говорил про пятилетний прогноз?По поводуСпор начался с достаточно очевидного утверждения, что Киев в среднем моложе Украины.

Vlad442 написав: Вы привели две цифры 39 и 40 без указания источников. Цифру 39 потом аргументировали Снiданком 1+1 (!) со ссылкой на "экспертов" без уточнения как они ее получили (наверняка по Госстату, игнорируя молодых приезжих-арендаторов).

Вы привели две цифры 39 и 40 без указания источников. Цифру 39 потом аргументировали Снiданком 1+1 (!) со ссылкой на "экспертов" без уточнения как они ее получили (наверняка по Госстату, игнорируя молодых приезжих-арендаторов).

Vlad442 написав: Откуда взялась цифра 40 осталось за кадром. Наверняка тоже по Госстату. Ценность цифр нулевая.

Откуда взялась цифра 40 осталось за кадром. Наверняка тоже по Госстату.

Ахахах. Ну прям про соринку в чужом и бревно в своем глазу! Если назвать то, что я поставил вас в один ряд с верунами в +1 млн киевлян через 5 лет, небрежностью к деталям, то ваше "достаточно очевидное утверждение", которое вы ни одной цифрой уже вторые сутки не можете подкрепить, это большая манипуляция!Я дал с указанием источников! Ссылки нужно открывать, которые вам прикрепляют к ответу! А что до эксперта Сниданка 1+1 - надо же, какой эксперт ненадежный, когда говорит, что средний возраст киевлян всего на 1 год ниже украинцев в среднем, и какой надежный, когда дает прогнозы о приросте населения в Киеве на 1 млн за 5 летМанипуляция 2!Ну конечно, ваши "достотачно очевидно" - достоверней и ценнее