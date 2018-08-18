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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4277427842794280

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 85
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
26
знизяться на 10-25%
31%
26
знизяться на 25%-50%
18%
15
знизяться більше, ніж на 50%
4%
3
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Скорее всего они вообще бы не состоялись, как специалисты.
это да, торговали бы на базаре. Какая ещё работа в провинции? Торговать, баранку/гайки крутить, грузы носить, либо втюхивать что то по телефону.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:43

  Первый написав:
  vitaliian написав:
  Richi написав:Люди, которые перешли на доход от аренды, словно выпали из общей картины жизни. Вас интересует лишь 2 вопроса: курс доллара и не будут ли падать цены.
когда начинается деградация, кругозор человека сужается и круг интересов падает, это касается не только лэндлордов. В какую ж0пу всё движется мне было видно ещё год назад, до конца не понимаю источник-первопричину, скорее всего дальнейшее падение экономики и гривнодефицит выбраны зе командой в угоду стабильного курса гривны. Теперь вот ставки депозитные просели, кто с них кормился станет меньше потреблять товаров и услуг, или вообще заберет деньги из экономики, правильно зачем они нужны когда есть банки покупающие овгз за рефинанс.


може знайдуть собі роботу у тих хто завдяки цьому створить робочі місця? а то якось під 24 % кредити не сильно дозволяють розвиватися

Подивився що зараз пропонує Приват: 12 міс у гривні - 10,5%, у доларі 1,5% (це до оподаткування).
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:53

  vitaliian написав:
  Richi написав:Люди, которые перешли на доход от аренды, словно выпали из общей картины жизни. Вас интересует лишь 2 вопроса: курс доллара и не будут ли падать цены.
когда начинается деградация, кругозор человека сужается и круг интересов падает, это касается не только лэндлордов. В какую ж0пу всё движется мне было видно ещё год назад, до конца не понимаю источник-первопричину, скорее всего дальнейшее падение экономики, дефицит бюджета и гривнодефицит выбраны зе командой в угоду игроков в овгз и стабильного курса гривны. Теперь вот ставки депозитные просели почти вдвое. Кто с них кормился станет меньше потреблять товаров и услуг, или вообще заберет деньги из экономики, правильно зачем они нужны когда есть банки покупающие овгз за рефинанс. Лендлордам нужно готовится к 5% годовых в гривне, при цене готовой 1к 40м2 на окраине столицы от 25куе. К прицентралью будет примерятся доплата за бренд)

да ладно, в довгостроці реальні доходи різних активів приблизно однакові, і десь близько 3% в реальних цінах.
на середньо і коротокому горизонті виграють одні активи а інші програють, і тут є шанс переходу з одного активу в другий для того щоб мати більше цих реальних 3%.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 13:56

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Скорее всего они вообще бы не состоялись, как специалисты.
это да, торговали бы на базаре. Какая ещё работа в провинции? Торговать, баранку/гайки крутить, грузы носить, либо втюхивать что то по телефону.

Перечень гораздо больше, конечно, но все равно куда меньше, чем в Киеве.
Вот выше пример приводили. Взять те же банки. Для специалистов ГО, кроме как в единицах некиевских офисов, в других городах (даже крупнейших) работы нет по определению, или она единична, вовсе не потому что города чем-то плохи. То же касается практически всего менеджмента - просто потому, что ни в одном регионе нет позиций соответствующего уровня.
Faceless
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  #<1 ... 4277427842794280
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