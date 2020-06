Додано: Вів 09 чер, 2020 13:53

vitaliian написав: Richi написав: Люди, которые перешли на доход от аренды, словно выпали из общей картины жизни. Вас интересует лишь 2 вопроса: курс доллара и не будут ли падать цены. Люди, которые перешли на доход от аренды, словно выпали из общей картины жизни. Вас интересует лишь 2 вопроса: курс доллара и не будут ли падать цены. когда начинается деградация, кругозор человека сужается и круг интересов падает, это касается не только лэндлордов. В какую ж0пу всё движется мне было видно ещё год назад, до конца не понимаю источник-первопричину, скорее всего дальнейшее падение экономики, дефицит бюджета и гривнодефицит выбраны зе командой в угоду игроков в овгз и стабильного курса гривны. Теперь вот ставки депозитные просели почти вдвое. Кто с них кормился станет меньше потреблять товаров и услуг, или вообще заберет деньги из экономики, правильно зачем они нужны когда есть банки покупающие овгз за рефинанс. Лендлордам нужно готовится к 5% годовых в гривне, при цене готовой 1к 40м2 на окраине столицы от 25куе. К прицентралью будет примерятся доплата за бренд) когда начинается деградация, кругозор человека сужается и круг интересов падает, это касается не только лэндлордов. В какую ж0пу всё движется мне было видно ещё год назад, до конца не понимаю источник-первопричину, скорее всего дальнейшее падение экономики, дефицит бюджета и гривнодефицит выбраны зе командой в угоду игроков в овгз и стабильного курса гривны. Теперь вот ставки депозитные просели почти вдвое. Кто с них кормился станет меньше потреблять товаров и услуг, или вообще заберет деньги из экономики, правильно зачем они нужны когда есть банки покупающие овгз за рефинанс. Лендлордам нужно готовится к 5% годовых в гривне, при цене готовой 1к 40м2 на окраине столицы от 25куе. К прицентралью будет примерятся доплата за бренд)

да ладно, в довгостроці реальні доходи різних активів приблизно однакові, і десь близько 3% в реальних цінах.

на середньо і коротокому горизонті виграють одні активи а інші програють, і тут є шанс переходу з одного активу в другий для того щоб мати більше цих реальних 3%. да ладно, в довгостроці реальні доходи різних активів приблизно однакові, і десь близько 3% в реальних цінах.на середньо і коротокому горизонті виграють одні активи а інші програють, і тут є шанс переходу з одного активу в другий для того щоб мати більше цих реальних 3%.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/