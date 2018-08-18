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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42794280428142824283>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 86
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
30%
26
знизяться на 10-25%
31%
27
знизяться на 25%-50%
17%
15
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:24

  Solomata написав:
  Natt написав:
  Solomata написав:Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше?
Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять.
Может, что-то еще можно умное сделать? :?

Жить вчетвером в однухе - то еще удовольствие.
1) Брать двуху в районе похуже. Смену школы дети как-то переживут.
2) Говорить с застройщиком об увеличении срока рассрочки.


Благодарю за советы Вас, и всех, кто ответил.
Застройщик возможно может продлить рассрочку (теоретически) (но ключи-то не дает)))

Хомякоид, конкретно мой случай - это не тенденция, а сильное желание получить собственное жилье, отсутствие опыта в таком планировании, и немного воля случая. Не думаю, что это повально.

Продление рассрочки не ради ключей, а ради выигрыша времени. Нет ничего хуже "срочной" продажи. Но если даст такую рассрочку, которую вы можете выплатить - то даст и ключи. Право собственности - не оформит естественно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:25

  zРадио написав:За 2019-й год стоимость жизни в Киеве подтянулась к таковой в Лиссабоне и Гамбурге. В рейтинге самых дорогих городов для жизни Киев переместился со 150-го сразу на 106-е место.

Дешевле Киева оказались такие города как Доха, Рига, Стокгольм, Канберра, Лион, Штутгарт, Афины, Оттава, Таллинн, Стамбул и пр.

Поздравляю флэтлордов с отличным прошедшим годом, и призываю готовиться к плохому текущему и средненькому следующему - "отсушиваться" есть куда...

https://www.mercer.com/content/dam/merc ... mercer.pdf

PS: оценка изучает разницу цен по городам рейтинга на широкую корзину нужд и потребностей экспатриатов (blended international spending pattern) - аренда, транспорт, еда, одежда, медицина, образование. Чем выше город в рейтинге, тем стоимость корзины дороже. Чем ниже - тем дешевле.

Какая-то хрень, а не рейтинг. Почему, например, Конго и Габон дороже Люксембурга? Или в Африке взвод охраны в стоимость жизни включен?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:28

  proftpd66 написав:скриншоты большие. Я уменьшу сейчас. Для просмотра нажмите.

оборот 500к за год. Не много, но не мало :lol: для начинающего контербандиста

Зображення


Зображення


Влал, загрузил скриншот. Надо нажать.

возьмите 5-6 областей в т.ч Киевскую область и Киев проигрывает в 3-4 раза :!:

может у кого-то есть оборот больше 500к? На 20-50млн? это бы было наглядно лучше для статистики
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 09 чер, 2020 14:31, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:30

  Richi написав:А Вы ещё не поняли, что Ваш парикмахер себя уважает и свои интересы, гораздо больше, чем своих клиентов?! Если Вы действительно такой никчемный, что не можете найти себе замену парикмахера, то Ваша судьба тратить свою жизнь на стояние в пробках на Борщаговку.
P.S. Продолжайте радоваться его успехам, а не своим.

О как выкрутили. Сомик-стайл.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:37

  zРадио написав:За 2019-й год стоимость жизни в Киеве подтянулась к таковой в Лиссабоне и Гамбурге. В рейтинге самых дорогих городов для жизни Киев переместился со 150-го сразу на 106-е место.

Дешевле Киева оказались такие города как Доха, Рига, Стокгольм, Канберра, Лион, Штутгарт, Афины, Оттава, Таллинн, Стамбул и пр.

Поздравляю флэтлордов с отличным прошедшим годом, и призываю готовиться к плохому текущему и средненькому следующему - "отсушиваться" есть куда...

https://www.mercer.com/content/dam/merc ... mercer.pdf

PS: оценка изучает разницу цен по городам рейтинга на широкую корзину нужд и потребностей экспатриатов (blended international spending pattern) - аренда, транспорт, еда, одежда, медицина, образование. Чем выше город в рейтинге, тем стоимость корзины дороже. Чем ниже - тем дешевле.

Открыл. Ашхабад на втором месте. Закрыл. Зрада, пишите исчо.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:37

  Gastarbaiter написав:Какая-то хрень, а не рейтинг. Почему, например, Конго и Габон дороже Люксембурга? Или в Африке взвод охраны в стоимость жизни включен?


Речь о наборе качественных услуг, необходимых белому человеку (это не расизм, а стандарты жизни), а не корзине физиологического минимума нашего Госстата.

Так что ничего удивительного нет в том, что в странах (городах стран) 3-го мира их получить непросто и недешево
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:39

  airmax78 написав:Открыл. Ашхабад на втором месте. Закрыл. Зрада, пишите исчо.


Если ты считаешь, что кинул камень в мой огород, то сильно заблуждаешься.

Mercer — международная консалтинговая компания в сфере человеческих ресурсов по управлению персоналом и связанных с ним финансовыми услугами, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Компания работает на международном уровне в более чем 40 странах, насчитывает более 19 000 сотрудников
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:40

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Открыл. Ашхабад на втором месте. Закрыл. Зрада, пишите исчо.


Если ты считаешь, что кинул камень в мой огород, то сильно заблуждаешься.

Mercer — международная консалтинговая компания в сфере человеческих ресурсов по управлению персоналом и связанных с ним финансовыми услугами, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Компания работает на международном уровне в более чем 40 странах, насчитывает более 19 000 сотрудников

Да, акуенно. Генератор случайно выбранных городов на случайным образом выбранные места.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:42

  vitaliian написав:..... работнику без квалификации ничего грандиозного в Киеве не светит, 10к это потолок, если отнять расходы на жильё и проезд то проффит по сравнению с регионами будет небольшой.

Ловушка в другом, чем выше развита экономика тем больше нужны квалифицированные спецы и наоборот. С падением экономики первыми под удар попадают именно они. Уборщицу в офисе сократят в последнюю очередь (она не такая затратная в содержании, в конце концов не самим же директорам мыть пол и выносить мусор). Чем выше зарплата, тем больше нестабильности и риски сокращения при падении добавленной стоимости. Водителей маршруток и продавцов шаурмы сократят в последнюю очередь.

Ошибочное мнение. Проблема Киева в том, что здесь присутствует огромное количество малоквалифицированной рабочей силы. У себя дома бы они заведомо проиграли бы конкуренцию и ничего бы не зарабатывали вообще. Здесь они пользуются тем, что есть огромное количество клиентов и малое количество действительно квалифицированных мастеров (которые ломят реально высокие цены и к которым все равно очень тяжело попасть). Я не вижу что ли, что он де***? Вижу. Но мне ничего не остается как идти к нему, хороший стоит дорого и у него запись на полгода вперед. В период кризиса будет отматываться в обратном порядке, де*** будут терять заказы, самые слабые будут ехать назад к себе домой и появится возможность обслуживаться у нормальных.
Квалифицированный никогда не пропадет, в любой ситуации. В самом плохом случае он будет немного меньше зарабатывать. Но только немного.
Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека. На собеседования ходят толпы недоумков, которые не нужны даже дешево, а квалифицированный попадается редко, обычно балованный, хочет много и не факт что его получится взять даже если согласиться на все его хотелки. Он осознает свою ценность и сам уже выбирает между работодателями.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:46

  Damien написав:
  vitaliian написав:..... работнику без квалификации ничего грандиозного в Киеве не светит, 10к это потолок, если отнять расходы на жильё и проезд то проффит по сравнению с регионами будет небольшой.

Ловушка в другом, чем выше развита экономика тем больше нужны квалифицированные спецы и наоборот. С падением экономики первыми под удар попадают именно они. Уборщицу в офисе сократят в последнюю очередь (она не такая затратная в содержании, в конце концов не самим же директорам мыть пол и выносить мусор). Чем выше зарплата, тем больше нестабильности и риски сокращения при падении добавленной стоимости. Водителей маршруток и продавцов шаурмы сократят в последнюю очередь.

Ошибочное мнение. Проблема Киева в том, что здесь присутствует огромное количество малоквалифицированной рабочей силы. У себя дома бы они заведомо проиграли бы конкуренцию и ничего бы не зарабатывали вообще. Здесь они пользуются тем, что есть огромное количество клиентов и малое количество действительно квалифицированных мастеров (которые ломят реально высокие цены и к которым все равно очень тяжело попасть). Я не вижу что ли, что он де***? Вижу. Но мне ничего не остается как идти к нему, хороший стоит дорого и у него запись на полгода вперед. В период кризиса будет отматываться в обратном порядке, де*** будут терять заказы, самые слабые будут ехать назад к себе домой и появится возможность обслуживаться у нормальных.
Квалифицированный никогда не пропадет, в любой ситуации. В самом плохом случае он будет немного меньше зарабатывать. Но только немного.
Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека. На собеседования ходят толпы недоумков, которые не нужны даже дешево, а квалифицированный попадается редко, обычно балованный, хочет много и не факт что его получится взять даже если согласиться на все его хотелки. Он осознает свою ценность и сам уже выбирает между работодателями.

Ну это разве что ИТ-шник с опытом может перебирать в Украине.
BIGor
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