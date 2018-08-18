Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Solomata написав:Как поступить разумнее? продавать по переуступке и брать что-то в районе похуже? или что-то поменьше типа 1к, но в том же прицентралье? (бюджет на руках будет примерно $50K) а со временем надеяться подкопить на что-то лучше? Есть также два ребенка(младшая школа), и школу очень бы не хотелось менять. Может, что-то еще можно умное сделать?
Жить вчетвером в однухе - то еще удовольствие. 1) Брать двуху в районе похуже. Смену школы дети как-то переживут. 2) Говорить с застройщиком об увеличении срока рассрочки.
Благодарю за советы Вас, и всех, кто ответил. Застройщик возможно может продлить рассрочку (теоретически) (но ключи-то не дает)))
Хомякоид, конкретно мой случай - это не тенденция, а сильное желание получить собственное жилье, отсутствие опыта в таком планировании, и немного воля случая. Не думаю, что это повально.
Продление рассрочки не ради ключей, а ради выигрыша времени. Нет ничего хуже "срочной" продажи. Но если даст такую рассрочку, которую вы можете выплатить - то даст и ключи. Право собственности - не оформит естественно.
PS: оценка изучает разницу цен по городам рейтинга на широкую корзину нужд и потребностей экспатриатов (blended international spending pattern) - аренда, транспорт, еда, одежда, медицина, образование. Чем выше город в рейтинге, тем стоимость корзины дороже. Чем ниже - тем дешевле.
Какая-то хрень, а не рейтинг. Почему, например, Конго и Габон дороже Люксембурга? Или в Африке взвод охраны в стоимость жизни включен?
Richi написав:А Вы ещё не поняли, что Ваш парикмахер себя уважает и свои интересы, гораздо больше, чем своих клиентов?! Если Вы действительно такой никчемный, что не можете найти себе замену парикмахера, то Ваша судьба тратить свою жизнь на стояние в пробках на Борщаговку. P.S. Продолжайте радоваться его успехам, а не своим.
PS: оценка изучает разницу цен по городам рейтинга на широкую корзину нужд и потребностей экспатриатов (blended international spending pattern) - аренда, транспорт, еда, одежда, медицина, образование. Чем выше город в рейтинге, тем стоимость корзины дороже. Чем ниже - тем дешевле.
Открыл. Ашхабад на втором месте. Закрыл. Зрада, пишите исчо.
airmax78 написав:Открыл. Ашхабад на втором месте. Закрыл. Зрада, пишите исчо.
Если ты считаешь, что кинул камень в мой огород, то сильно заблуждаешься.
Mercer — международная консалтинговая компания в сфере человеческих ресурсов по управлению персоналом и связанных с ним финансовыми услугами, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Компания работает на международном уровне в более чем 40 странах, насчитывает более 19 000 сотрудников
airmax78 написав:Открыл. Ашхабад на втором месте. Закрыл. Зрада, пишите исчо.
Если ты считаешь, что кинул камень в мой огород, то сильно заблуждаешься.
Mercer — международная консалтинговая компания в сфере человеческих ресурсов по управлению персоналом и связанных с ним финансовыми услугами, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Компания работает на международном уровне в более чем 40 странах, насчитывает более 19 000 сотрудников
Да, акуенно. Генератор случайно выбранных городов на случайным образом выбранные места.
vitaliian написав:..... работнику без квалификации ничего грандиозного в Киеве не светит, 10к это потолок, если отнять расходы на жильё и проезд то проффит по сравнению с регионами будет небольшой.
Ловушка в другом, чем выше развита экономика тем больше нужны квалифицированные спецы и наоборот. С падением экономики первыми под удар попадают именно они. Уборщицу в офисе сократят в последнюю очередь (она не такая затратная в содержании, в конце концов не самим же директорам мыть пол и выносить мусор). Чем выше зарплата, тем больше нестабильности и риски сокращения при падении добавленной стоимости. Водителей маршруток и продавцов шаурмы сократят в последнюю очередь.
Ошибочное мнение. Проблема Киева в том, что здесь присутствует огромное количество малоквалифицированной рабочей силы. У себя дома бы они заведомо проиграли бы конкуренцию и ничего бы не зарабатывали вообще. Здесь они пользуются тем, что есть огромное количество клиентов и малое количество действительно квалифицированных мастеров (которые ломят реально высокие цены и к которым все равно очень тяжело попасть). Я не вижу что ли, что он де***? Вижу. Но мне ничего не остается как идти к нему, хороший стоит дорого и у него запись на полгода вперед. В период кризиса будет отматываться в обратном порядке, де*** будут терять заказы, самые слабые будут ехать назад к себе домой и появится возможность обслуживаться у нормальных. Квалифицированный никогда не пропадет, в любой ситуации. В самом плохом случае он будет немного меньше зарабатывать. Но только немного. Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека. На собеседования ходят толпы недоумков, которые не нужны даже дешево, а квалифицированный попадается редко, обычно балованный, хочет много и не факт что его получится взять даже если согласиться на все его хотелки. Он осознает свою ценность и сам уже выбирает между работодателями.
vitaliian написав:..... работнику без квалификации ничего грандиозного в Киеве не светит, 10к это потолок, если отнять расходы на жильё и проезд то проффит по сравнению с регионами будет небольшой.
Ловушка в другом, чем выше развита экономика тем больше нужны квалифицированные спецы и наоборот. С падением экономики первыми под удар попадают именно они. Уборщицу в офисе сократят в последнюю очередь (она не такая затратная в содержании, в конце концов не самим же директорам мыть пол и выносить мусор). Чем выше зарплата, тем больше нестабильности и риски сокращения при падении добавленной стоимости. Водителей маршруток и продавцов шаурмы сократят в последнюю очередь.
Ошибочное мнение. Проблема Киева в том, что здесь присутствует огромное количество малоквалифицированной рабочей силы. У себя дома бы они заведомо проиграли бы конкуренцию и ничего бы не зарабатывали вообще. Здесь они пользуются тем, что есть огромное количество клиентов и малое количество действительно квалифицированных мастеров (которые ломят реально высокие цены и к которым все равно очень тяжело попасть). Я не вижу что ли, что он де***? Вижу. Но мне ничего не остается как идти к нему, хороший стоит дорого и у него запись на полгода вперед. В период кризиса будет отматываться в обратном порядке, де*** будут терять заказы, самые слабые будут ехать назад к себе домой и появится возможность обслуживаться у нормальных. Квалифицированный никогда не пропадет, в любой ситуации. В самом плохом случае он будет немного меньше зарабатывать. Но только немного. Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека. На собеседования ходят толпы недоумков, которые не нужны даже дешево, а квалифицированный попадается редко, обычно балованный, хочет много и не факт что его получится взять даже если согласиться на все его хотелки. Он осознает свою ценность и сам уже выбирает между работодателями.
Ну это разве что ИТ-шник с опытом может перебирать в Украине.