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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4280428142824283>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 86
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
30%
26
знизяться на 10-25%
31%
27
знизяться на 25%-50%
17%
15
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:48

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Открыл. Ашхабад на втором месте. Закрыл. Зрада, пишите исчо.


Если ты считаешь, что кинул камень в мой огород, то сильно заблуждаешься.

Mercer — международная консалтинговая компания в сфере человеческих ресурсов по управлению персоналом и связанных с ним финансовыми услугами, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Компания работает на международном уровне в более чем 40 странах, насчитывает более 19 000 сотрудников

Да, акуенно. Генератор случайно выбранных городов на случайным образом выбранные места.


Тебе лишь бы обгатить чужие труды, идующие вразрез личным интересам. В прогноз +1 млн киевлян за 5 лет ты веришь, в факт дороговизны жизни экспатов в столице одной из самых закрытых стран мира - нет.

Отключай эмоции, включай мозги, и все будет тип-топ :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:54

  BIGor написав:
  Damien написав:
  vitaliian написав:..... работнику без квалификации ничего грандиозного в Киеве не светит, 10к это потолок, если отнять расходы на жильё и проезд то проффит по сравнению с регионами будет небольшой.

Ловушка в другом, чем выше развита экономика тем больше нужны квалифицированные спецы и наоборот. С падением экономики первыми под удар попадают именно они. Уборщицу в офисе сократят в последнюю очередь (она не такая затратная в содержании, в конце концов не самим же директорам мыть пол и выносить мусор). Чем выше зарплата, тем больше нестабильности и риски сокращения при падении добавленной стоимости. Водителей маршруток и продавцов шаурмы сократят в последнюю очередь.

Ошибочное мнение. Проблема Киева в том, что здесь присутствует огромное количество малоквалифицированной рабочей силы. У себя дома бы они заведомо проиграли бы конкуренцию и ничего бы не зарабатывали вообще. Здесь они пользуются тем, что есть огромное количество клиентов и малое количество действительно квалифицированных мастеров (которые ломят реально высокие цены и к которым все равно очень тяжело попасть). Я не вижу что ли, что он де***? Вижу. Но мне ничего не остается как идти к нему, хороший стоит дорого и у него запись на полгода вперед. В период кризиса будет отматываться в обратном порядке, де*** будут терять заказы, самые слабые будут ехать назад к себе домой и появится возможность обслуживаться у нормальных.
Квалифицированный никогда не пропадет, в любой ситуации. В самом плохом случае он будет немного меньше зарабатывать. Но только немного.
Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека. На собеседования ходят толпы недоумков, которые не нужны даже дешево, а квалифицированный попадается редко, обычно балованный, хочет много и не факт что его получится взять даже если согласиться на все его хотелки. Он осознает свою ценность и сам уже выбирает между работодателями.

Ну это разве что ИТ-шник с опытом может перебирать в Украине.

В любой сфере есть такие люди. В абсолютно любой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:57

  airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.


По моей статистике круче Киева: Одесса и Одесская область, Днепр и Область. И Киевская область. И даже Луганская и Донецкая область круче, если взять плотность и условия.

Там, во всех областях, больше покупательская способность чем в Киеве.

Ганьба! Рокета пошла :twisted: :lol: :mrgreen: Троян 1к, даешь по 180к$? :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:02

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ну это разве что ИТ-шник с опытом может перебирать в Украине.

В любой сфере есть такие люди. В абсолютно любой.

Приведите примеры пожалуйста.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Тебе лишь бы обгатить чужие труды, идующие вразрез личным интересам. В прогноз +1 млн киевлян за 5 лет ты веришь, в факт дороговизны жизни экспатов в столице одной из самых закрытых стран мира - нет.

При чем тут обгадить. Но чушь в статье вполне очевидная. Столицы стран балтии и Стокгольм дешевле Киева? Это просто клинический бред.
Другой рейтинг, от Нумбео - https://www.numbeo.com/cost-of-living/region_rankings.jsp?title=2020&region=150# - Киев на 178 месте из 203 европейских городов, Вильнюс 133, Рига 122, Лиссабон 114, Таллинн 109, Гамбург 48, Стокгольм - 22.
У них хоть посмотреть можно, на основе чего сравнение, и выглядит куда правдоподобнее
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:05

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:https://www.skypixel.com/photo360s/kiev-panoramic

Брать Диаданс?
Конговец, расскажите что происходит на самом деле.


Тоже присматриваюсь к Диадансу. Застройщик - тёмная лошадка. Денег своих нет, строит на средства инвесторов. Фьёрд - задекларированная сдача через год. Уровень котлована... И хочется и колется....
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:06

  BIGor написав:Ну это разве что ИТ-шник с опытом может перебирать в Украине.

ИТ-шников кризис тоже коснулся.
"С марта по май 2020 года в США были уволены около 117 000 IT-специалистов. Об этом сообщает ZDnet.

Эти данные привело Бюро статистики труда США. Как отметили в бюро, в целом по несельскохозяйственному сектору в мае 2020 года наблюдалось снижение безработицы на уровне 1,4 процентных пункта до 13,3%, но в сфере IT динамика не была позитивной."

https://tech.liga.net/technology/novost ... tsialistov
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:07

airmax78 , там выше говорили о Конго в этом рейтинге. Не знаю о каком, но скажу о ДРК. Здесь все, к чему ты привык Украине, дороже, чем дома. Кроме местных фруктов и шмоток, которые сюда попадают как-то по гуманитарке, но все равно продаются. Задешево.
Но еда, техника, ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже.
Для примера: десяток яиц некрупных, фабричных - 2 доллара. Пакет молока 1л- 2 доллара. Да, есть рынки, и на них дешевле. Но на мясе сидит 10 мух. Яйца ледат на солнце под +30.
Бытовая техника только конченый китай, но по цене Сименс.
А ещё дёшево ворованные айфоны. Как там вопрос решон с разлочкой - не вкурсе. Не покупаю такое.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:09

  airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.


Что значит уточнение? Я об этом уточнении написал в первом же комментарии по сабжу.

И, нет, этот рейтинг имеет самое прямое отношение к стоимости жизни. Ключевое здесь жизни, а не существования
zРадио
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