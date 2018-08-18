Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Открыл. Ашхабад на втором месте. Закрыл. Зрада, пишите исчо.
Если ты считаешь, что кинул камень в мой огород, то сильно заблуждаешься.
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Да, акуенно. Генератор случайно выбранных городов на случайным образом выбранные места.
Тебе лишь бы обгатить чужие труды, идующие вразрез личным интересам. В прогноз +1 млн киевлян за 5 лет ты веришь, в факт дороговизны жизни экспатов в столице одной из самых закрытых стран мира - нет.
Отключай эмоции, включай мозги, и все будет тип-топ
Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.
vitaliian написав:..... работнику без квалификации ничего грандиозного в Киеве не светит, 10к это потолок, если отнять расходы на жильё и проезд то проффит по сравнению с регионами будет небольшой.
Ловушка в другом, чем выше развита экономика тем больше нужны квалифицированные спецы и наоборот. С падением экономики первыми под удар попадают именно они. Уборщицу в офисе сократят в последнюю очередь (она не такая затратная в содержании, в конце концов не самим же директорам мыть пол и выносить мусор). Чем выше зарплата, тем больше нестабильности и риски сокращения при падении добавленной стоимости. Водителей маршруток и продавцов шаурмы сократят в последнюю очередь.
Ошибочное мнение. Проблема Киева в том, что здесь присутствует огромное количество малоквалифицированной рабочей силы. У себя дома бы они заведомо проиграли бы конкуренцию и ничего бы не зарабатывали вообще. Здесь они пользуются тем, что есть огромное количество клиентов и малое количество действительно квалифицированных мастеров (которые ломят реально высокие цены и к которым все равно очень тяжело попасть). Я не вижу что ли, что он де***? Вижу. Но мне ничего не остается как идти к нему, хороший стоит дорого и у него запись на полгода вперед. В период кризиса будет отматываться в обратном порядке, де*** будут терять заказы, самые слабые будут ехать назад к себе домой и появится возможность обслуживаться у нормальных. Квалифицированный никогда не пропадет, в любой ситуации. В самом плохом случае он будет немного меньше зарабатывать. Но только немного. Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека. На собеседования ходят толпы недоумков, которые не нужны даже дешево, а квалифицированный попадается редко, обычно балованный, хочет много и не факт что его получится взять даже если согласиться на все его хотелки. Он осознает свою ценность и сам уже выбирает между работодателями.
Ну это разве что ИТ-шник с опытом может перебирать в Украине.
airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.
По моей статистике круче Киева: Одесса и Одесская область, Днепр и Область. И Киевская область. И даже Луганская и Донецкая область круче, если взять плотность и условия.
Там, во всех областях, больше покупательская способность чем в Киеве.
Ганьба! Рокета пошла Троян 1к, даешь по 180к$?
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zРадио написав:Тебе лишь бы обгатить чужие труды, идующие вразрез личным интересам. В прогноз +1 млн киевлян за 5 лет ты веришь, в факт дороговизны жизни экспатов в столице одной из самых закрытых стран мира - нет.
При чем тут обгадить. Но чушь в статье вполне очевидная. Столицы стран балтии и Стокгольм дешевле Киева? Это просто клинический бред. Другой рейтинг, от Нумбео - https://www.numbeo.com/cost-of-living/region_rankings.jsp?title=2020®ion=150# - Киев на 178 месте из 203 европейских городов, Вильнюс 133, Рига 122, Лиссабон 114, Таллинн 109, Гамбург 48, Стокгольм - 22. У них хоть посмотреть можно, на основе чего сравнение, и выглядит куда правдоподобнее
BIGor написав:Ну это разве что ИТ-шник с опытом может перебирать в Украине.
ИТ-шников кризис тоже коснулся. "С марта по май 2020 года в США были уволены около 117 000 IT-специалистов. Об этом сообщает ZDnet.
Эти данные привело Бюро статистики труда США. Как отметили в бюро, в целом по несельскохозяйственному сектору в мае 2020 года наблюдалось снижение безработицы на уровне 1,4 процентных пункта до 13,3%, но в сфере IT динамика не была позитивной."
airmax78 , там выше говорили о Конго в этом рейтинге. Не знаю о каком, но скажу о ДРК. Здесь все, к чему ты привык Украине, дороже, чем дома. Кроме местных фруктов и шмоток, которые сюда попадают как-то по гуманитарке, но все равно продаются. Задешево. Но еда, техника, ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже. Для примера: десяток яиц некрупных, фабричных - 2 доллара. Пакет молока 1л- 2 доллара. Да, есть рынки, и на них дешевле. Но на мясе сидит 10 мух. Яйца ледат на солнце под +30. Бытовая техника только конченый китай, но по цене Сименс. А ещё дёшево ворованные айфоны. Как там вопрос решон с разлочкой - не вкурсе. Не покупаю такое.
airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.
Что значит уточнение? Я об этом уточнении написал в первом же комментарии по сабжу.
И, нет, этот рейтинг имеет самое прямое отношение к стоимости жизни. Ключевое здесь жизни, а не существования