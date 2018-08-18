Damien написав:

vitaliian написав: ..... работнику без квалификации ничего грандиозного в Киеве не светит, 10к это потолок, если отнять расходы на жильё и проезд то проффит по сравнению с регионами будет небольшой.



Ловушка в другом, чем выше развита экономика тем больше нужны квалифицированные спецы и наоборот. С падением экономики первыми под удар попадают именно они. Уборщицу в офисе сократят в последнюю очередь (она не такая затратная в содержании, в конце концов не самим же директорам мыть пол и выносить мусор). Чем выше зарплата, тем больше нестабильности и риски сокращения при падении добавленной стоимости. Водителей маршруток и продавцов шаурмы сократят в последнюю очередь. ..... работнику без квалификации ничего грандиозного в Киеве не светит, 10к это потолок, если отнять расходы на жильё и проезд то проффит по сравнению с регионами будет небольшой.Ловушка в другом, чем выше развита экономика тем больше нужныи наоборот.Уборщицу в офисе сократят в последнюю очередь (она не такая затратная в содержании, в конце концов не самим же директорам мыть пол и выносить мусор). Чем выше зарплата, тем больше нестабильности и риски сокращения при падении добавленной стоимости. Водителей маршруток и продавцов шаурмы сократят в последнюю очередь.

Ошибочное мнение. Проблема Киева в том, что здесь присутствует огромное количество малоквалифицированной рабочей силы. У себя дома бы они заведомо проиграли бы конкуренцию и ничего бы не зарабатывали вообще. Здесь они пользуются тем, что есть огромное количество клиентов и малое количество действительно квалифицированных мастеров (которые ломят реально высокие цены и к которым все равно очень тяжело попасть). Я не вижу что ли, что он де***? Вижу. Но мне ничего не остается как идти к нему, хороший стоит дорого и у него запись на полгода вперед. В период кризиса будет отматываться в обратном порядке, де*** будут терять заказы, самые слабые будут ехать назад к себе домой и появится возможность обслуживаться у нормальных.. В самом плохом случае он будет немного меньше зарабатывать. Но только немного.Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека. На собеседования ходят толпы недоумков, которые не нужны даже дешево, а квалифицированный попадается редко,