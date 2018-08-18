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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:27
Damien написав:
Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека.
знаю достоверно, если квалифицированный менеджер переходит из одной отрасли в другую, там он может оказаться полнейшим нулём, а его опыт чаще всего будет тянуть бизнес вниз. К разным ца - разные маркетинговые подходы. Модель бизнеса всегда создаётся под четко определенную аудиторию и продукт. Видали мы успешных и увольняли тоже. Хотите не хотите специалистов будете воспитывать сами, самый проверенный путь, чем брать топа на 5000$ и через полгода не увидеть результата. Лучший показатель квалификации - добавленная стоимость, которая либо падает либо растёт.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 09 чер, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:31
Якось читав документ для експортерів - для оцінок ...
Так Африка мене сильно здивувала . От про оте Конго ( дані правда за 2016 рік ) :
Вид продуктів Ціна
Молоко 1 літр $2.83
Буханка свіжого білого хліба (500 г) $1.58
Рис (білий), (1кг) $3.17
Яйця (12 штук) $3.83
Сир місцевого виробництва (1кг) $14.00
Куряче філе (1 кг) $13.50
Яловичина – стегно (1 кг) (або ж еквівалент іншого червоного м’яса – задня частина) $21.11
Яблука (1 кг) $8.00
Банани (1кг) $9.92
Апельсини (1кг) $5.50
Помідори (1кг) $3.50
Картопля (1кг) $3.00
Салат-латук (1 головка) $2.00
Питна вода (1.5 літрова пляшка) $2.50
Пляшка вина (середньої якості) $14.00
Пиво місцевого виробництва (0.5 літрова пляшка) $3.00
Імпортне пиво (0.33 літра пляшка) $4.00
Пачка цигарок (Marlboro) $3.25
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:31
vitaliian написав: Damien написав:
Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека.
знаю достоверно, если успешный менеджер переходит из одной отрасли в другую, там он может оказаться полнейшим нулём, а его опыт чаще всего будет тянуть его вниз. К разным ца разные маркетинговые подходы, а модель бизнеса создаётся под четко определенную аудиторию и продукт. Видали мы успешных и увольняли тоже. Поэтому про успешных рассказывайте на дешёвых тренингах для лохов, если вы не копируете чей то бизнес, хотите не хотите специалистов будете воспитывать сами, самый проверенный путь, чем брать топа на 5000$ и через полгода не увидеть результата.
Не все менеджеры - продажники
Не все квалифицированные спецы - менеджеры
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:32
Faceless написав:
При чем тут обгадить. Но чушь в статье вполне очевидная. Столицы стран балтии и Стокгольм дешевле Киева? Это просто клинический бред.
С чего вы так решили? Сравниваются же не low-cost, а value for money. Вы думаете, что стоимость ренты качественного жилья в Киеве ниже, чем в Стокгольме? Сильно заблуждаетесь! А может быть у нас 4* и 5* гостиницы дешевле? Снова мимо.
Качественные медицинские услуги могут быть даже дороже, потому что у нас практически нет мест их получения...
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:35
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.
По моей статистике круче Киева: Одесса и Одесская область, Днепр и Область. И Киевская область. И даже Луганская и Донецкая область круче, если взять плотность и условия.
Там, во всех областях, больше покупательская способность чем в Киеве.
Ганьба! Рокета пошла
Троян 1к, даешь по 180к$?
Одесса круче
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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