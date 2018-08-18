Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека.
знаю достоверно, если квалифицированный менеджер переходит из одной отрасли в другую, там он может оказаться полнейшим нулём, а его опыт чаще всего будет тянуть бизнес вниз. К разным ца - разные маркетинговые подходы. Модель бизнеса всегда создаётся под четко определенную аудиторию и продукт. Видали мы успешных и увольняли тоже. Хотите не хотите специалистов будете воспитывать сами, самый проверенный путь, чем брать топа на 5000$ и через полгода не увидеть результата. Лучший показатель квалификации - добавленная стоимость, которая либо падает либо растёт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 09 чер, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав:Вы скорее всего не были работодателем и не знаете насколько тяжело найти квалифицированного человека.
знаю достоверно, если успешный менеджер переходит из одной отрасли в другую, там он может оказаться полнейшим нулём, а его опыт чаще всего будет тянуть его вниз. К разным ца разные маркетинговые подходы, а модель бизнеса создаётся под четко определенную аудиторию и продукт. Видали мы успешных и увольняли тоже. Поэтому про успешных рассказывайте на дешёвых тренингах для лохов, если вы не копируете чей то бизнес, хотите не хотите специалистов будете воспитывать сами, самый проверенный путь, чем брать топа на 5000$ и через полгода не увидеть результата.
Не все менеджеры - продажники Не все квалифицированные спецы - менеджеры
Faceless написав:При чем тут обгадить. Но чушь в статье вполне очевидная. Столицы стран балтии и Стокгольм дешевле Киева? Это просто клинический бред.
С чего вы так решили? Сравниваются же не low-cost, а value for money. Вы думаете, что стоимость ренты качественного жилья в Киеве ниже, чем в Стокгольме? Сильно заблуждаетесь! А может быть у нас 4* и 5* гостиницы дешевле? Снова мимо.
Качественные медицинские услуги могут быть даже дороже, потому что у нас практически нет мест их получения...
airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.
По моей статистике круче Киева: Одесса и Одесская область, Днепр и Область. И Киевская область. И даже Луганская и Донецкая область круче, если взять плотность и условия.
Там, во всех областях, больше покупательская способность чем в Киеве.
Ганьба! Рокета пошла Троян 1к, даешь по 180к$?
Одесса круче
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Richi написав:.. Люди, которые перешли на доход от аренды, словно выпали из общей картины жизни. Вас интересует лишь 2 вопроса: курс доллара и не будут ли падать цены.
по странному стечению обстоятельств две самые популярные ветки форума (валютная + КРЖН) Из чего делаю странный вывод (без претензий на объективность), что флэтлорты суть постаревшие фарцовщики, мучительно ищущие как проcрать раннее заработанное уличным форексом
Puente написав:Якось читав документ для експортерів - для оцінок ... Так Африка мене сильно здивувала . От про оте Конго ( дані правда за 2016 рік ) : Вид продуктів Ціна Молоко 1 літр $2.83 Буханка свіжого білого хліба (500 г) $1.58 Рис (білий), (1кг) $3.17 Яйця (12 штук) $3.83 Сир місцевого виробництва (1кг) $14.00 Куряче філе (1 кг) $13.50 Яловичина – стегно (1 кг) (або ж еквівалент іншого червоного м’яса – задня частина) $21.11 Яблука (1 кг) $8.00 Банани (1кг) $9.92 Апельсини (1кг) $5.50 Помідори (1кг) $3.50 Картопля (1кг) $3.00 Салат-латук (1 головка) $2.00 Питна вода (1.5 літрова пляшка) $2.50 Пляшка вина (середньої якості) $14.00 Пиво місцевого виробництва (0.5 літрова пляшка) $3.00 Імпортне пиво (0.33 літра пляшка) $4.00 Пачка цигарок (Marlboro) $3.25
Много преувеличений, но хорошая жрачка таки дорогая. Особенно по сигаретам и алкоголю. Сигареты дешевле (точно не знаю, не курю), литр Jameson $15-17, это дешевле Украины. Нет дорог нормальных, только грунт. И те грабятся бандами. Доставка из-за границы самолётами. Это дорого выходит.
Итог голосовалки за сутки... Шлем получает золотой дождь от херсонцев. Ни один и не помышляет о Киеве.
В комментариях прозвучало "уехал бы в один из облцентров западной Украины", "уехал бы заграницу". Причем это были ответы людей с доходом несколько тысяч куе в месяц.
zРадио написав:Тебе лишь бы обгатить чужие труды, идующие вразрез личным интересам. В прогноз +1 млн киевлян за 5 лет ты веришь, в факт дороговизны жизни экспатов в столице одной из самых закрытых стран мира - нет.
При чем тут обгадить. Но чушь в статье вполне очевидная. Столицы стран балтии и Стокгольм дешевле Киева? Это просто клинический бред. Другой рейтинг, от Нумбео - https://www.numbeo.com/cost-of-living/region_rankings.jsp?title=2020®ion=150# - Киев на 178 месте из 203 европейских городов, Вильнюс 133, Рига 122, Лиссабон 114, Таллинн 109, Гамбург 48, Стокгольм - 22. У них хоть посмотреть можно, на основе чего сравнение, и выглядит куда правдоподобнее
Потому что рейтинг Намбео гораздо ближе к реальной жизни, чем рейтинг жизни для путешественников бизнес-классом.
Puente написав:Якось читав документ для експортерів - для оцінок ... Так Африка мене сильно здивувала . От про оте Конго ( дані правда за 2016 рік ) : Вид продуктів Ціна Молоко 1 літр $2.83 Буханка свіжого білого хліба (500 г) $1.58 Рис (білий), (1кг) $3.17 Яйця (12 штук) $3.83 Сир місцевого виробництва (1кг) $14.00 Куряче філе (1 кг) $13.50 Яловичина – стегно (1 кг) (або ж еквівалент іншого червоного м’яса – задня частина) $21.11 Яблука (1 кг) $8.00 Банани (1кг) $9.92 Апельсини (1кг) $5.50 Помідори (1кг) $3.50 Картопля (1кг) $3.00 Салат-латук (1 головка) $2.00 Питна вода (1.5 літрова пляшка) $2.50 Пляшка вина (середньої якості) $14.00 Пиво місцевого виробництва (0.5 літрова пляшка) $3.00 Імпортне пиво (0.33 літра пляшка) $4.00 Пачка цигарок (Marlboro) $3.25
Много преувеличений, но хорошая жрачка таки дорогая. Особенно по сигаретам и алкоголю. Сигареты дешевле (точно не знаю, не курю), литр Jameson $15-17, это дешевле Украины. Нет дорог нормальных, только грунт. И те грабятся бандами. Доставка из-за границы самолётами. Это дорого выходит.
Итог голосовалки за сутки... Шлем получает золотой дождь от херсонцев. Ни один и не помышляет о Киеве.
В комментариях прозвучало "уехал бы в один из облцентров западной Украины", "уехал бы заграницу". Причем это были ответы людей с доходом несколько тысяч куе в месяц.