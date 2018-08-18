Голосовалка не закрыта. За неделю будет побольше голосов. Суть это не меняет.
К слову "форум херсонской молодёжи", хотя там канеш сейчас средний возраст 30-40 лет. Но среди бабушек пенсионерок картина будет ещё понятнее.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 16:06
Голосовалка не закрыта. За неделю будет побольше голосов. Суть это не меняет.
К слову "форум херсонской молодёжи", хотя там канеш сейчас средний возраст 30-40 лет. Но среди бабушек пенсионерок картина будет ещё понятнее.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:07
Хорош гнать. 5к в месяц на аккомодейшн и от 20ки до сорокета в год на обучение каждого ребенка в International School - так живет 1% населения Земли. В Германии, Штатах и т.д. так живут тоже считанные проценты. Не надо натягивать эти стандарты на пересичного. А то один ваш коллега только не кибернетик, а юрист уже 4куе учителям пообещал.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:12
я читаю форум, аргументов не вижу, из-за чего будет дорожать недвига. Не переубедили.
многие, внушают сами себе что-то не понятное...
ставим точку, что 2%-6% в гривне в течении 2-8лет?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:12
Я уже ранее писал, если там большинство хорошо зарабатывающей аудитории - моряки, то совсем не удивительно, что им Киев вообще не интересен.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:12
А зачем Вам так срочно понадобились ключи? У Вас же денег на ремонт все равно нет. А если есть отложенные на ремонт, то вытяните оттуда часть + текущие доходы и закрывайте рассрочку.
З.Ы. Если речь о ключах, то дом сдан? Вы смотрели, что сможете купить, имея на руках 50 куе? Если двуху со сроком поставки в 2021 году, то это плохой вариант - чувствовать себя хорошо будут "не только лишь все" застройщики. Если какой-то хрущ, то готовы ли Вы на такой вариант?
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:17
Я тільки не зрозумів. Рейтинг показує що Київ на 100 місці, а Нью-йорк у перші десятці. Де дорожче жити вчителю? Чи про що Зрадіо пише?
Всім процвітання!
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:19
По постулатам трибеки должен быть интересен. Херсон ведь их уже не держит. Корабли не из Херсона выходят в море. И даже наоборот: домой и в рейс они могут добраться только рейсами на Стамбул и на Киев. Из Киева же вариантов сотни.
И да, форум очень живой, а отвечать не спешат. Но мы же понимаем, что те, кто хочет и может в Киев , наоборот бы кричали о своей успишносьи и не скрывали планов перебраться в такой желанный для всех город. С колбасой по 500.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та що там в Києві хорошого ? Гірше стає з кожним роком . Якось про транспорт трохи забули - а зараз повний капут кожного дня ...
Київ підходить для кар"єри , для заробляння грошей для декого , для життя для будь-кого як вийде ( якщо є де жити занедорого ) . Жити в комфорті в Києві ? По-моєму ні у кого не вийде . Незалежно від статків чи статусу . Хоч десь - та буде некомфортно ...
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:37
Зрадио не хочет быть столбовою дворянкою, хочет быть владычицей морскою. Смотрит на рейтинг дороговизны жизни для экспатов и отмечает что в Киеве сильно подорожала аренда 4-к апартаментов в Скайлайне с паркоместом в придачу, бри в Гудвайне, абонплата за Печерскую Международную и услуги Евролаба с Порцеляной. Поэтому крушам есть куда падать, не говоря уже обо всем остальном. Л - Логика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:38
Пускай 47950$ в год это непристижные учителя и 77720$ в год преподы в вышке. Надо смотреть теперь на расходы. Где проще и больше останется, с 3995$ в месяц может ещё правда налоги надо скинуть или 8000грн чистыми на руки. И как в плане позволить себе чего-то лишнего со ставкой кредитных в 3% или всё же 10% ипотекой которой пока нет всё надо считать ))) но Zillow говорит что цена мини Ван бедрум на Манхеттене это 1700$ вроде даже что-то ещё и останется на комуналь и поесть, а вот цена в 14000-15000 за сталинку у Арсенальной и вроде как и нельзя даже если очень хочется
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