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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4282428342844285>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 88
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
27
знизяться на 10-25%
31%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:06

  Faceless написав:
  Hotab написав:Ни один и не помышляет о Киеве.

Радует, что половине херсонцев и так все ок. Печально, что херсонцев всего 29 человек. :mrgreen:

Голосовалка не закрыта. За неделю будет побольше голосов. Суть это не меняет.
К слову "форум херсонской молодёжи", хотя там канеш сейчас средний возраст 30-40 лет. Но среди бабушек пенсионерок картина будет ещё понятнее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:07

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.


Что значит уточнение? Я об этом уточнении написал в первом же комментарии по сабжу.

И, нет, этот рейтинг имеет самое прямое отношение к стоимости жизни. Ключевое здесь жизни, а не существования

Хорош гнать. 5к в месяц на аккомодейшн и от 20ки до сорокета в год на обучение каждого ребенка в International School - так живет 1% населения Земли. В Германии, Штатах и т.д. так живут тоже считанные проценты. Не надо натягивать эти стандарты на пересичного. А то один ваш коллега только не кибернетик, а юрист уже 4куе учителям пообещал.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:12

я читаю форум, аргументов не вижу, из-за чего будет дорожать недвига. Не переубедили.

многие, внушают сами себе что-то не понятное...

ставим точку, что 2%-6% в гривне в течении 2-8лет?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:12

  Hotab написав:
  Faceless написав:
  Hotab написав:Ни один и не помышляет о Киеве.

Радует, что половине херсонцев и так все ок. Печально, что херсонцев всего 29 человек. :mrgreen:

Голосовалка не закрыта. За неделю будет побольше голосов. Суть это не меняет.
К слову "форум херсонской молодёжи", хотя там канеш сейчас средний возраст 30-40 лет. Но среди бабушек пенсионерок картина будет ещё понятнее.

Я уже ранее писал, если там большинство хорошо зарабатывающей аудитории - моряки, то совсем не удивительно, что им Киев вообще не интересен.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:12

  Solomata написав:Благодарю за советы Вас, и всех, кто ответил.
Застройщик возможно может продлить рассрочку (теоретически) (но ключи-то не дает)))

Хомякоид, конкретно мой случай - это не тенденция, а сильное желание получить собственное жилье, отсутствие опыта в таком планировании, и немного воля случая. Не думаю, что это повально.

А зачем Вам так срочно понадобились ключи? У Вас же денег на ремонт все равно нет. А если есть отложенные на ремонт, то вытяните оттуда часть + текущие доходы и закрывайте рассрочку.

З.Ы. Если речь о ключах, то дом сдан? Вы смотрели, что сможете купить, имея на руках 50 куе? Если двуху со сроком поставки в 2021 году, то это плохой вариант - чувствовать себя хорошо будут "не только лишь все" застройщики. Если какой-то хрущ, то готовы ли Вы на такой вариант?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:17

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.


Что значит уточнение? Я об этом уточнении написал в первом же комментарии по сабжу.

И, нет, этот рейтинг имеет самое прямое отношение к стоимости жизни. Ключевое здесь жизни, а не существования

Хорош гнать. 5к в месяц на аккомодейшн и от 20ки до сорокета в год на обучение каждого ребенка в International School - так живет 1% населения Земли. В Германии, Штатах и т.д. так живут тоже считанные проценты. Не надо натягивать эти стандарты на пересичного. А то один ваш коллега только не кибернетик, а юрист уже 4куе учителям пообещал.


Я тільки не зрозумів. Рейтинг показує що Київ на 100 місці, а Нью-йорк у перші десятці. Де дорожче жити вчителю? Чи про що Зрадіо пише?
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:19

  Faceless написав:
  Hotab написав:
  Faceless написав:Радует, что половине херсонцев и так все ок. Печально, что херсонцев всего 29 человек. :mrgreen:

Голосовалка не закрыта. За неделю будет побольше голосов. Суть это не меняет.
К слову "форум херсонской молодёжи", хотя там канеш сейчас средний возраст 30-40 лет. Но среди бабушек пенсионерок картина будет ещё понятнее.

Я уже ранее писал, если там большинство хорошо зарабатывающей аудитории - моряки, то совсем не удивительно, что им Киев вообще не интересен.


По постулатам трибеки должен быть интересен. Херсон ведь их уже не держит. Корабли не из Херсона выходят в море. И даже наоборот: домой и в рейс они могут добраться только рейсами на Стамбул и на Киев. Из Киева же вариантов сотни.

И да, форум очень живой, а отвечать не спешат. Но мы же понимаем, что те, кто хочет и может в Киев , наоборот бы кричали о своей успишносьи и не скрывали планов перебраться в такой желанный для всех город. С колбасой по 500.
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Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та що там в Києві хорошого ? Гірше стає з кожним роком . Якось про транспорт трохи забули - а зараз повний капут кожного дня ...
Київ підходить для кар"єри , для заробляння грошей для декого , для життя для будь-кого як вийде ( якщо є де жити занедорого ) . Жити в комфорті в Києві ? По-моєму ні у кого не вийде . Незалежно від статків чи статусу . Хоч десь - та буде некомфортно ...
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:37

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Что значит уточнение? Я об этом уточнении написал в первом же комментарии по сабжу.

И, нет, этот рейтинг имеет самое прямое отношение к стоимости жизни. Ключевое здесь жизни, а не существования

Хорош гнать. 5к в месяц на аккомодейшн и от 20ки до сорокета в год на обучение каждого ребенка в International School - так живет 1% населения Земли. В Германии, Штатах и т.д. так живут тоже считанные проценты. Не надо натягивать эти стандарты на пересичного. А то один ваш коллега только не кибернетик, а юрист уже 4куе учителям пообещал.


Я тільки не зрозумів. Рейтинг показує що Київ на 100 місці, а Нью-йорк у перші десятці. Де дорожче жити вчителю? Чи про що Зрадіо пише?

Зрадио не хочет быть столбовою дворянкою, хочет быть владычицей морскою. Смотрит на рейтинг дороговизны жизни для экспатов и отмечает что в Киеве сильно подорожала аренда 4-к апартаментов в Скайлайне с паркоместом в придачу, бри в Гудвайне, абонплата за Печерскую Международную и услуги Евролаба с Порцеляной. Поэтому крушам есть куда падать, не говоря уже обо всем остальном. Л - Логика.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:38

  Первый написав:Я тільки не зрозумів. Рейтинг показує що Київ на 100 місці, а Нью-йорк у перші десятці. Де дорожче жити вчителю? Чи про що Зрадіо пише?

https://money.usnews.com/careers/best-jobs/high-school-teacher/salary
Пускай 47950$ в год это непристижные учителя и 77720$ в год преподы в вышке. Надо смотреть теперь на расходы. Где проще и больше останется, с 3995$ в месяц может ещё правда налоги надо скинуть или 8000грн чистыми на руки. И как в плане позволить себе чего-то лишнего со ставкой кредитных в 3% или всё же 10% ипотекой которой пока нет ;) всё надо считать ))) но Zillow говорит что цена мини Ван бедрум на Манхеттене это 1700$ вроде даже что-то ещё и останется на комуналь и поесть, а вот цена в 14000-15000 за сталинку у Арсенальной и вроде как и нельзя даже если очень хочется ;)
stm
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