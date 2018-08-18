Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Народ не берет кредиты на йогурт. Народ берет кредиты на товары длительного пользования. Прежде всего - на недвигу. Если ставка по ипотеке опускается до 1.5-2% годовых, то мне, при неизменном доходе, становится доступным в 2 раза больший объем заемных денег, чем при ставке 3-4%. Понимаешь? Т.е. как только карантин полностью снимут, возобновится деловая активность и увеличится занятость - появляются все предпосылки для новой рОкеты. Живем один раз, Зрадник, и прожить надо так, чтобы не было мучительно больно.
Все правильно. Плюс волна из 8 триллионов $, которые не удастся полностью "связать" не инфляционными методами ... В итоге, по словам знакомой, которая работает в сфере недвижимости NJ, - кол-во сделок за последние 2 месяца увеличилось в 1,5 раза.
Госстат опубликовал ИПЦ мая - 100,3. Де-факто, это дефляция, поскольку сезонная цикличность предполагает рост как минимум на 0,5-0,7 пунктов.
НБУ обескровливает экономику в условиях падения потребительского спроса, когда ее нужно заливать деньгами, чтобы стимулировать производство. При таком сценарии население и бизнес аккумулируют кэш вместо потребления и инвестиций, соответственно, что в свою очередь еще сильнее ограничивает доходы, производство и потребление.
То, о чем мы тут уже дискутировали - либо с помощью эмиссии будут удержаны гривневые доходы при падении валютных, либо с помощью жесткой монетарной политики будет удержан курс при падении гривневых и валютных доходов.
zРадио написав:..При таком сценарии население и бизнес аккумулируют кэш вместо потребления и инвестиций..
Это было актуально на время карантина и ограничений. По данным из разных источников, в т.ч. Эпицентров, торговля восстановилась почти до прошлогодних значений, местами выше. Приток заказов по мебели и напольным покрытиям также восстановился до докризисных, мартовских значений (там кризис начался с апреля, март чертовски хорош ). Пока не знаю по плитке, думаю, там схожая динамика. Вероятно, реализуется любимый "отложенный спрос", затем картина сгладится и стабилизируется на прошлогодних значениях, что для многих уже минус, но в целом гут.