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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42834284428542864287>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 88
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
27
знизяться на 10-25%
31%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:59

  airmax78 написав:Народ не берет кредиты на йогурт. Народ берет кредиты на товары длительного пользования. Прежде всего - на недвигу. Если ставка по ипотеке опускается до 1.5-2% годовых, то мне, при неизменном доходе, становится доступным в 2 раза больший объем заемных денег, чем при ставке 3-4%. Понимаешь? Т.е. как только карантин полностью снимут, возобновится деловая активность и увеличится занятость - появляются все предпосылки для новой рОкеты. Живем один раз, Зрадник, и прожить надо так, чтобы не было мучительно больно.

Все правильно. Плюс волна из 8 триллионов $, которые не удастся полностью "связать" не инфляционными методами ...
В итоге, по словам знакомой, которая работает в сфере недвижимости NJ, - кол-во сделок за последние 2 месяца увеличилось в 1,5 раза.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:03

Госстат опубликовал ИПЦ мая - 100,3. Де-факто, это дефляция, поскольку сезонная цикличность предполагает рост как минимум на 0,5-0,7 пунктов.

НБУ обескровливает экономику в условиях падения потребительского спроса, когда ее нужно заливать деньгами, чтобы стимулировать производство. При таком сценарии население и бизнес аккумулируют кэш вместо потребления и инвестиций, соответственно, что в свою очередь еще сильнее ограничивает доходы, производство и потребление.

То, о чем мы тут уже дискутировали - либо с помощью эмиссии будут удержаны гривневые доходы при падении валютных, либо с помощью жесткой монетарной политики будет удержан курс при падении гривневых и валютных доходов.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/69.doc
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:..При таком сценарии население и бизнес аккумулируют кэш вместо потребления и инвестиций..

Это было актуально на время карантина и ограничений.
По данным из разных источников, в т.ч. Эпицентров, торговля восстановилась почти до прошлогодних значений, местами выше.
Приток заказов по мебели и напольным покрытиям также восстановился до докризисных, мартовских значений (там кризис начался с апреля, март чертовски хорош :) ). Пока не знаю по плитке, думаю, там схожая динамика.
Вероятно, реализуется любимый "отложенный спрос", затем картина сгладится и стабилизируется на прошлогодних значениях, что для многих уже минус, но в целом гут.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:23

  sequence написав:
  zРадио написав:..При таком сценарии население и бизнес аккумулируют кэш вместо потребления и инвестиций..

Это было актуально на время карантина и ограничений.
По данным из разных источников, в т.ч. Эпицентров, торговля восстановилась почти до прошлогодних значений, местами выше.
Приток заказов по мебели и напольным покрытиям также восстановился до докризисных, мартовских значений (там кризис начался с апреля, март чертовски хорош :) ). Пока не знаю по плитке, думаю, там схожая динамика.
Вероятно, реализуется любимый "отложенный спрос", затем картина сгладится и стабилизируется на прошлогодних значениях, что для многих уже минус, но в целом гут.


Мой флеш дает другое. Но я не настаиваю, что он более показательный, чем ваш. Будет полная статистика - будем говорить. Я и сам ожидаю короткое пост-карантинное оживление.

А вот на чем я настаиваю - если в условиях падения спроса не увеличить денежную массу кратно размера падения, то последует длительная рецессия
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:25

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.


Что значит уточнение? Я об этом уточнении написал в первом же комментарии по сабжу.

И, нет, этот рейтинг имеет самое прямое отношение к стоимости жизни. Ключевое здесь жизни, а не существования

Якийсь рєйтінг ріспєкта00
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:25

  zРадио написав:
  Faceless написав:При чем тут обгадить. Но чушь в статье вполне очевидная. Столицы стран балтии и Стокгольм дешевле Киева? Это просто клинический бред.


С чего вы так решили? Сравниваются же не low-cost, а value for money. Вы думаете, что стоимость ренты качественного жилья в Киеве ниже, чем в Стокгольме? Сильно заблуждаетесь! А может быть у нас 4* и 5* гостиницы дешевле? Снова мимо.

Качественные медицинские услуги могут быть даже дороже, потому что у нас практически нет мест их получения...

Американские агентства зачастую сравнивают "несравнимое".
К примеру, если оценивать "стоимость жизни" в стране по розничной стоимости Ferrari 812 в столичном автосалоне, то Киев оказался бы более дешевый чем Дели, где многие умудряются прожить на 50$ в месяц. Но оказался бы дороже чем Люксембург, где просто невозможно прожить на 50$ в день ))))
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:28

  zРадио написав:
  Faceless написав:При чем тут обгадить. Но чушь в статье вполне очевидная. Столицы стран балтии и Стокгольм дешевле Киева? Это просто клинический бред.


С чего вы так решили? Сравниваются же не low-cost, а value for money. Вы думаете, что стоимость ренты качественного жилья в Киеве ниже, чем в Стокгольме? Сильно заблуждаетесь! А может быть у нас 4* и 5* гостиницы дешевле? Снова мимо.

Качественные медицинские услуги могут быть даже дороже, потому что у нас практически нет мест их получения...

давай ще по ПКС та індексу Макбургера... :roll:
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:30

  zРадио написав:..
А вот на чем я настаиваю - если в условиях падения спроса не увеличить денежную массу кратно размера падения, то последует длительная рецессия

неясны кредитные расклады с МВФ - возможно, был приказ прижать денежные мультипликаторы, ибо нефиг.
Простое поднятие пенсий может дать неплохой базовый эхвект - повсюду, кроме бюджета, а по нему снова таки ограничения МВФ на дефицит.
цугцванг
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

оболонь, новострой с ремонтом 772$/m2
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/samaya ... Iiaky.html
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:36

  sequence написав:
  zРадио написав:..При таком сценарии население и бизнес аккумулируют кэш вместо потребления и инвестиций..

Это было актуально на время карантина и ограничений.
По данным из разных источников, в т.ч. Эпицентров, торговля восстановилась почти до прошлогодних значений, местами выше.
Приток заказов по мебели и напольным покрытиям также восстановился до докризисных, мартовских значений (там кризис начался с апреля, март чертовски хорош :) ). Пока не знаю по плитке, думаю, там схожая динамика.
Вероятно, реализуется любимый "отложенный спрос", затем картина сгладится и стабилизируется на прошлогодних значениях, что для многих уже минус, но в целом гут.

так, за три місяці "реалізуєєцо отложєний спрос", а потім цілий мертвий літній сезон будуть смоктати чупа-чупс в надії "осіннєго пажвавлення"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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