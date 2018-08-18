Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Народ не берет кредиты на йогурт. Народ берет кредиты на товары длительного пользования. Прежде всего - на недвигу. Если ставка по ипотеке опускается до 1.5-2% годовых, то мне, при неизменном доходе, становится доступным в 2 раза больший объем заемных денег, чем при ставке 3-4%. Понимаешь? Т.е. как только карантин полностью снимут, возобновится деловая активность и увеличится занятость - появляются все предпосылки для новой рОкеты. Живем один раз, Зрадник, и прожить надо так, чтобы не было мучительно больно.
Все правильно. Плюс волна из 8 триллионов $, которые не удастся полностью "связать" не инфляционными методами ... В итоге, по словам знакомой, которая работает в сфере недвижимости NJ, - кол-во сделок за последние 2 месяца увеличилось в 1,5 раза.
Госстат опубликовал ИПЦ мая - 100,3. Де-факто, это дефляция, поскольку сезонная цикличность предполагает рост как минимум на 0,5-0,7 пунктов.
НБУ обескровливает экономику в условиях падения потребительского спроса, когда ее нужно заливать деньгами, чтобы стимулировать производство. При таком сценарии население и бизнес аккумулируют кэш вместо потребления и инвестиций, соответственно, что в свою очередь еще сильнее ограничивает доходы, производство и потребление.
То, о чем мы тут уже дискутировали - либо с помощью эмиссии будут удержаны гривневые доходы при падении валютных, либо с помощью жесткой монетарной политики будет удержан курс при падении гривневых и валютных доходов.
zРадио написав:..При таком сценарии население и бизнес аккумулируют кэш вместо потребления и инвестиций..
Это было актуально на время карантина и ограничений. По данным из разных источников, в т.ч. Эпицентров, торговля восстановилась почти до прошлогодних значений, местами выше. Приток заказов по мебели и напольным покрытиям также восстановился до докризисных, мартовских значений (там кризис начался с апреля, март чертовски хорош ). Пока не знаю по плитке, думаю, там схожая динамика. Вероятно, реализуется любимый "отложенный спрос", затем картина сгладится и стабилизируется на прошлогодних значениях, что для многих уже минус, но в целом гут.
zРадио написав:..При таком сценарии население и бизнес аккумулируют кэш вместо потребления и инвестиций..
Это было актуально на время карантина и ограничений. По данным из разных источников, в т.ч. Эпицентров, торговля восстановилась почти до прошлогодних значений, местами выше. Приток заказов по мебели и напольным покрытиям также восстановился до докризисных, мартовских значений (там кризис начался с апреля, март чертовски хорош ). Пока не знаю по плитке, думаю, там схожая динамика. Вероятно, реализуется любимый "отложенный спрос", затем картина сгладится и стабилизируется на прошлогодних значениях, что для многих уже минус, но в целом гут.
Мой флеш дает другое. Но я не настаиваю, что он более показательный, чем ваш. Будет полная статистика - будем говорить. Я и сам ожидаю короткое пост-карантинное оживление.
А вот на чем я настаиваю - если в условиях падения спроса не увеличить денежную массу кратно размера падения, то последует длительная рецессия
airmax78 написав:Хотя, я допускаю, что данные рейтинга правдивые. С одним уточнением: это рейтинг стоимости жизни для экспатов. Для ЭКСПАТОВ. Международные школы, медицинские центры мирового уровня, жилье класса бизнес минимум с отдельной комнатой на каждого члена семьи, французские сыры в магазинах и колбаса по 500 грн. за кг. Этот рейтинг имеет очень мало отношения к реальной стоимости жизни среднего человека в этих странах и городах.
Что значит уточнение? Я об этом уточнении написал в первом же комментарии по сабжу.
И, нет, этот рейтинг имеет самое прямое отношение к стоимости жизни. Ключевое здесь жизни, а не существования
Якийсь рєйтінг ріспєкта00
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Faceless написав:При чем тут обгадить. Но чушь в статье вполне очевидная. Столицы стран балтии и Стокгольм дешевле Киева? Это просто клинический бред.
С чего вы так решили? Сравниваются же не low-cost, а value for money. Вы думаете, что стоимость ренты качественного жилья в Киеве ниже, чем в Стокгольме? Сильно заблуждаетесь! А может быть у нас 4* и 5* гостиницы дешевле? Снова мимо.
Качественные медицинские услуги могут быть даже дороже, потому что у нас практически нет мест их получения...
Американские агентства зачастую сравнивают "несравнимое". К примеру, если оценивать "стоимость жизни" в стране по розничной стоимости Ferrari 812 в столичном автосалоне, то Киев оказался бы более дешевый чем Дели, где многие умудряются прожить на 50$ в месяц. Но оказался бы дороже чем Люксембург, где просто невозможно прожить на 50$ в день ))))
Faceless написав:При чем тут обгадить. Но чушь в статье вполне очевидная. Столицы стран балтии и Стокгольм дешевле Киева? Это просто клинический бред.
С чего вы так решили? Сравниваются же не low-cost, а value for money. Вы думаете, что стоимость ренты качественного жилья в Киеве ниже, чем в Стокгольме? Сильно заблуждаетесь! А может быть у нас 4* и 5* гостиницы дешевле? Снова мимо.
Качественные медицинские услуги могут быть даже дороже, потому что у нас практически нет мест их получения...
давай ще по ПКС та індексу Макбургера...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:.. А вот на чем я настаиваю - если в условиях падения спроса не увеличить денежную массу кратно размера падения, то последует длительная рецессия
неясны кредитные расклады с МВФ - возможно, был приказ прижать денежные мультипликаторы, ибо нефиг. Простое поднятие пенсий может дать неплохой базовый эхвект - повсюду, кроме бюджета, а по нему снова таки ограничения МВФ на дефицит. цугцванг
zРадио написав:..При таком сценарии население и бизнес аккумулируют кэш вместо потребления и инвестиций..
Это было актуально на время карантина и ограничений. По данным из разных источников, в т.ч. Эпицентров, торговля восстановилась почти до прошлогодних значений, местами выше. Приток заказов по мебели и напольным покрытиям также восстановился до докризисных, мартовских значений (там кризис начался с апреля, март чертовски хорош ). Пока не знаю по плитке, думаю, там схожая динамика. Вероятно, реализуется любимый "отложенный спрос", затем картина сгладится и стабилизируется на прошлогодних значениях, что для многих уже минус, но в целом гут.
так, за три місяці "реалізуєєцо отложєний спрос", а потім цілий мертвий літній сезон будуть смоктати чупа-чупс в надії "осіннєго пажвавлення"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/