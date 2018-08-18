Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"рядом есть все необходимое для комфортной жизни" - например абсолютно бесшумная ЖД ветка и маршрутка, что довезет вас по пробкам до метро всего то за 40 минут. И пешком до каравана всего 25 минут, если жаба давит покупать все ящиками на оптовом!
airmax78 написав:.. Самое смешное в этом объявлении - первое слово. "Оболонь".
Да там все брехня. И место говно и комплекс какой-то "мордорный". Несколько лет назад каждый день по дороге с минской на отрадное там проезжал - тот еще китайский индастриал-стайл района с высотками и торговцами хламом, трамваями, убитыми дорогами и прочим
Виталий, возьмите паузу по объектам. А то, что ни объект - то лишнее подтверждение теории рОкеты. Если это мрачное г0внище в промзоне толкают почти по 800 баксов за метр (почти как Уно-Сити Хаус осенью) и вам кажется, что дешево, то о чем мы вообще говорим?