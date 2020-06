Додано: Вів 09 чер, 2020 17:38

vitaliian написав: оболонь, новострой с ремонтом 772$/m2

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/samaya ... Iiaky.html оболонь, новострой с ремонтом 772$/m2

гиги

ЖК Navigator,

це дупа Курєньовки а на Оболонь гигиЖК Navigator,це дупа Курєньовки а на Оболонь

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/