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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4284428542864287>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 88
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
27
знизяться на 10-25%
31%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:38

  vitaliian написав:оболонь, новострой с ремонтом 772$/m2
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/samaya ... Iiaky.html

гиги
ЖК Navigator,
це дупа Курєньовки а на Оболонь
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:39

  vitaliian написав:оболонь, новострой с ремонтом 772$/m2
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/samaya ... Iiaky.html

"рядом есть все необходимое для комфортной жизни" - например абсолютно бесшумная ЖД ветка и маршрутка, что довезет вас по пробкам до метро всего то за 40 минут. И пешком до каравана всего 25 минут, если жаба давит покупать все ящиками на оптовом!
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:42

  vitaliian написав:оболонь, новострой с ремонтом 772$/m2
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/samaya ... Iiaky.html

Купили по 650, продают по 772 :)
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:44

  flyman написав:..
так, за три місяці "реалізуєєцо отложєний спрос", а потім цілий мертвий літній сезон будуть смоктати чупа-чупс в надії "осіннєго пажвавлення"

не знаю, но думаю все будет гут.
Народ в отсутствии иностранных отпусков будет тратиться по месту.
Я так надеюсь - прогнозов от меня не дождетесь 8)
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:51

  sequence написав:
  flyman написав:..
так, за три місяці "реалізуєєцо отложєний спрос", а потім цілий мертвий літній сезон будуть смоктати чупа-чупс в надії "осіннєго пажвавлення"

не знаю, но думаю все будет гут.
Народ в отсутствии иностранных отпусков будет тратиться по месту.
Я так надеюсь - прогнозов от меня не дождетесь 8)

народ уже відпочивав 3 місяці, багато хто безоплатно
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:54

  vitaliian написав:оболонь, новострой с ремонтом 772$/m2
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/samaya ... Iiaky.html

Самое смешное в этом объявлении - первое слово. "Оболонь".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:59

  airmax78 написав:..
Самое смешное в этом объявлении - первое слово. "Оболонь".

Да там все брехня. И место говно и комплекс какой-то "мордорный". Несколько лет назад каждый день по дороге с минской на отрадное там проезжал - тот еще китайский индастриал-стайл района с высотками и торговцами хламом, трамваями, убитыми дорогами и прочим
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:02

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:оболонь, новострой с ремонтом 772$/m2
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/samaya ... Iiaky.html

Самое смешное в этом объявлении - первое слово. "Оболонь".

Чесно кажучи, я радше купив би Південний від УКО чим Навігатор
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Угу, зато залупа в подвале ирпеня намного лучше ))))
в ирпене на 30% дешевле плюс можно прям в квартиру на мотоцикле заехать.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Виталий, возьмите паузу по объектам. А то, что ни объект - то лишнее подтверждение теории рОкеты. Если это мрачное г0внище в промзоне толкают почти по 800 баксов за метр (почти как Уно-Сити Хаус осенью) и вам кажется, что дешево, то о чем мы вообще говорим?
airmax78
 
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