Додано: Вів 09 чер, 2020 18:22

vitaliian написав: до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда. до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда.

Serg-ik написав: как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи. как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.

Да не сокрушайтесь вы так )))Уже устал повторять, что это огромная ошибка - считать и доходы, и цены КРЖН в американских долларах.МЫ гораздо больше привязаны к евро! Даже обитатели столиц нашего северного соседа, у которого 80% нац дохода в $, считают все сначала в рублях (у кого их мало), а потом - в евро (когда поболее). Не нравятся россияне - возьмите пример с поляков - злотый/евро.Далее, 2007-2008й годы - период самого дешевого доллара, когда толпы европейцев сметали практически все в американских бутиках, потому что было "очень очень дешево" )))Кстати, много "подобных" туристов было и из Канады, - в то время канадский доллар был на 35-40% дороже чем сейчас, а средний канадец ВДРУГ (!) стал получать (не путать с зарабатывать (!) столько же... а то и больше, чем американец.Что касается зарплат в нашей стране в 2008м: к "тому" курсу евро/$ 1,54-1,56 нужно добавить еще 20% местной "пены" от волны (я бы даже сказал - цунами) закаченного международного и "своего" спекулятивного капитала. (И те и те были уверены что смогут вырвыть. И вырвали. За счет Юлиного транша от МВФ, но это уже совсем другая история)Поэтому пересчитайте все в евро, снимите 20% "той" пены и успокойтесь.Нет, Serg-ik, не вернутся... Сорян бро, но такого больше не будет.Хотя нет, будет. Но не скоро - после того, так средняя зп в США поднимется в 2 раза.