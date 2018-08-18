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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4285428642874288>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 88
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
27
знизяться на 10-25%
31%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:22

  vitaliian написав:до 2008 у меня было 2к$ чистыми, а сейчас меньше 20...или я деградировал или рынок труда.

Да не сокрушайтесь вы так )))
Уже устал повторять, что это огромная ошибка - считать и доходы, и цены КРЖН в американских долларах.
МЫ гораздо больше привязаны к евро! Даже обитатели столиц нашего северного соседа, у которого 80% нац дохода в $, считают все сначала в рублях (у кого их мало), а потом - в евро (когда поболее). Не нравятся россияне - возьмите пример с поляков - злотый/евро.
Далее, 2007-2008й годы - период самого дешевого доллара, когда толпы европейцев сметали практически все в американских бутиках, потому что было "очень очень дешево" )))
Кстати, много "подобных" туристов было и из Канады, - в то время канадский доллар был на 35-40% дороже чем сейчас, а средний канадец ВДРУГ (!) стал получать (не путать с зарабатывать (!) столько же... а то и больше, чем американец.
Что касается зарплат в нашей стране в 2008м: к "тому" курсу евро/$ 1,54-1,56 нужно добавить еще 20% местной "пены" от волны (я бы даже сказал - цунами) закаченного международного и "своего" спекулятивного капитала. (И те и те были уверены что смогут вырвыть. И вырвали. За счет Юлиного транша от МВФ, но это уже совсем другая история)

Поэтому пересчитайте все в евро, снимите 20% "той" пены и успокойтесь.
  Serg-ik написав:как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.

Нет, Serg-ik, не вернутся... Сорян бро, но такого больше не будет.
Хотя нет, будет. Но не скоро - после того, так средняя зп в США поднимется в 2 раза.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ru.traveltables.com/country/mon ... rrency=UAH

дешевая страна монголия

Профессия Зарплата
Технические специалисты в горных и строительных компаниях 120000 — 240000 руб
Учитель-иностранец в столице 48000 — 100000 руб
Учитель-иностранец в провинции 36000 руб
Менеджеры по продажам 55000 руб
Переводчик на промышленном производстве 125000 — 385000 руб
Врачи 95000 — 120000 руб
Рабочий на производстве 60000 руб
Строитель 84000 руб
Геолог 72000 руб
Повар 48000 руб
Программист 55000 руб

извините за рубли, сайты по монголии в основном русские (там пока ещё нет интернета).
10000 рупий = 3900 грн
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:29

  J_P написав:
  Serg-ik написав:как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.

Нет, Serg-ik, не вернутся... Сорян бро, но такого больше не будет.
Хотя нет, будет. Но не скоро - после того, так средняя зп в США поднимется в 2 раза.

Та ладно. У многих они с 2013го росли. В доллярах. У тех же ойтишнегофф.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

эксклюзив https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... Ig0sA.html
150m2 за 40куе
можно под хостел
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:18

  vitaliian написав:эксклюзив https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... Ig0sA.html

Отдохнуть в накидывании сюда разного г0внища не получается.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:19

  vitaliian написав:эксклюзив https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... Ig0sA.html
150m2 за 40куе

То, что это Мегасити Войцеховского, Вас не смущает? Я уж не говорю, что квартира сама по себе - неликвид. Вас так и тянет на всякое г.вно.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:35

  lel написав:Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.

Факт.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:28

новое админделение киевской обл, Ирпень с Броварами кинули

Зображення
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:40

  lel написав:Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.

за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
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