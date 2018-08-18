Могли Березані підняти статус.
З.І.
З Бучею, видно, не прогадав
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Додано: Вів 09 чер, 2020 22:58
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:21
За 7 мес из которых 3 - карантин, который они соблюдали.
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