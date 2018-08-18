Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:58
vitaliian написав:
Могли Березані підняти статус.
З.І.
З Бучею, видно, не прогадав
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:21
Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
airmax78
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Додано: Сер 10 чер, 2020 00:03
airmax78 написав: Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
демонтаж в мае начали прошлого года
Унуноктий
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Додано: Сер 10 чер, 2020 01:00
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
демонтаж в мае начали прошлого года
Да, но документы на строительство у них появились, вроде, только в октябре.
airmax78
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