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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4285428642874288

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 88
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
27
знизяться на 10-25%
31%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:58

  vitaliian написав:Зображення

Могли Березані підняти статус.
З.І.
З Бучею, видно, не прогадав
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:21

  Унуноктий написав:
  lel написав:Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.

за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:03

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  lel написав:Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.

за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.

демонтаж в мае начали прошлого года
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:00

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.

демонтаж в мае начали прошлого года

Да, но документы на строительство у них появились, вроде, только в октябре.
airmax78
 
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  #<1 ... 4285428642874288
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