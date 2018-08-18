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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4285428642874288

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 88
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
14%
12
знизяться в межах 10%
31%
27
знизяться на 10-25%
31%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:58

  vitaliian написав:Зображення

Могли Березані підняти статус.
З.І.
З Бучею, видно, не прогадав
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:21

  Унуноктий написав:
  lel написав:Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.

за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:03

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  lel написав:Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.

за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.

демонтаж в мае начали прошлого года
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:00

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.

демонтаж в мае начали прошлого года

Да, но документы на строительство у них появились, вроде, только в октябре.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 06:12

Пацаны говорят, что с осени-РОСТ! А вот аренда действительно просела.
https://www.youtube.com/watch?v=dZThgPiCDFA
И 5 ярдов дают.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255072/
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 06:58

Голобородько , нерухомість і охлос:

"МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до - 8,2%, а роста в 2021 году всего до 1,1%"


https://censor.net.ua/news/3200986/mvf_ ... sego_do_11
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:02

  vitaliian написав:https://ru.traveltables.com/country/mongolia/cost-of-living?currency=UAH

дешевая страна монголия

Профессия Зарплата
Технические специалисты в горных и строительных компаниях 120000 — 240000 руб
Учитель-иностранец в столице 48000 — 100000 руб
Учитель-иностранец в провинции 36000 руб
Менеджеры по продажам 55000 руб
Переводчик на промышленном производстве 125000 — 385000 руб
Врачи 95000 — 120000 руб
Рабочий на производстве 60000 руб
Строитель 84000 руб
Геолог 72000 руб
Повар 48000 руб
Программист 55000 руб

извините за рубли, сайты по монголии в основном русские (там пока ещё нет интернета).
10000 рупий = 3900 грн

Тобто в Україні зарплати вдвічі нижчі, ніж в Монголії.
Мда, 29 років укро-розвитку(((((
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:05

  airmax78 написав:
  J_P написав:
  Serg-ik написав:как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.

Нет, Serg-ik, не вернутся... Сорян бро, но такого больше не будет.
Хотя нет, будет. Но не скоро - после того, так средняя зп в США поднимется в 2 раза.

Та ладно. У многих они с 2013го росли. В доллярах. У тех же ойтишнегофф.

Укро-ІТшники зараз тихенько скавчать, піджавші хвости. Скорочення персоналу плюс урізання зарплат.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:08

  Унуноктий написав:
  lel написав:Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.

за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

Час новобудів вже давно пройшов. Лише "вторинка" зараз актуальна.
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