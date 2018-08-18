Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:58
vitaliian написав:
Могли Березані підняти статус.
З.І.
З Бучею, видно, не прогадав
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:21
Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
airmax78
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Додано: Сер 10 чер, 2020 00:03
airmax78 написав: Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
демонтаж в мае начали прошлого года
Унуноктий
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Додано: Сер 10 чер, 2020 01:00
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
демонтаж в мае начали прошлого года
Да, но документы на строительство у них появились, вроде, только в октябре.
airmax78
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Додано: Сер 10 чер, 2020 06:12
sesk
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Додано: Сер 10 чер, 2020 06:58
Голобородько , нерухомість і охлос:
"МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до - 8,2%, а роста в 2021 году всего до 1,1%"
https://censor.net.ua/news/3200986/mvf_ ... sego_do_11
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 10 чер, 2020 07:02
vitaliian написав:
https://ru.traveltables.com/country/mongolia/cost-of-living?currency=UAH
дешевая страна монголия
Профессия Зарплата
Технические специалисты в горных и строительных компаниях 120000 — 240000 руб
Учитель-иностранец в столице 48000 — 100000 руб
Учитель-иностранец в провинции 36000 руб
Менеджеры по продажам 55000 руб
Переводчик на промышленном производстве 125000 — 385000 руб
Врачи 95000 — 120000 руб
Рабочий на производстве 60000 руб
Строитель 84000 руб
Геолог 72000 руб
Повар 48000 руб
Программист 55000 руб
извините за рубли, сайты по монголии в основном русские (там пока ещё нет интернета).
10000 рупий = 3900 грн
Тобто в Україні зарплати вдвічі нижчі, ніж в Монголії.
Мда, 29 років укро-розвитку(((((
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Додано: Сер 10 чер, 2020 07:05
airmax78 написав: J_P написав: Serg-ik написав:
как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.
Нет, Serg-ik, не вернутся... Сорян бро, но такого больше не будет.
Хотя нет, будет. Но не скоро - после того, так средняя зп в США поднимется в 2 раза.
Та ладно. У многих они с 2013го росли. В доллярах. У тех же ойтишнегофф.
Укро-ІТшники зараз тихенько скавчать, піджавші хвости. Скорочення персоналу плюс урізання зарплат.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 07:08
Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
Час новобудів вже давно пройшов. Лише "вторинка" зараз актуальна.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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