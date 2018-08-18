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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:21
Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 00:03
airmax78 написав: Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
демонтаж в мае начали прошлого года
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Додано: Сер 10 чер, 2020 01:00
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
демонтаж в мае начали прошлого года
Да, но документы на строительство у них появились, вроде, только в октябре.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 06:12
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Додано: Сер 10 чер, 2020 09:08
vitaliian написав:
https://ru.traveltables.com/country/mongolia/cost-of-living?currency=UAH
дешевая страна монголия
Профессия Зарплата
Технические специалисты в горных и строительных компаниях 120000 — 240000 руб
Учитель-иностранец в столице 48000 — 100000 руб
Учитель-иностранец в провинции 36000 руб
Менеджеры по продажам 55000 руб
Переводчик на промышленном производстве 125000 — 385000 руб
Врачи 95000 — 120000 руб
Рабочий на производстве 60000 руб
Строитель 84000 руб
Геолог 72000 руб
Повар 48000 руб
Программист 55000 руб
извините за рубли, сайты по монголии в основном русские (там пока ещё нет интернета).
10000 рупий = 3900 грн
Тобто в Монголії доларові зарплати вдвічі вищі, ніж в Україні! Браво!
Все таки в Україні колосальний надлишок кваліфікованої робочої сили.
Або ж - укро-бидло-еліта нездатна організувати навіть примітивні виробничі процеси.
Унуноктий написав:
за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?
Час новобудів вже пройшов! Лише "вторинка"!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 10 чер, 2020 09:36
Серж-ик
, то на скільки Ваша котлетка схудла за час карантину? І чи ще худне, чи вже ні?(хоча, якшо Ви розвелись, то кртлетка худнути не повинна! )
От я чесно признався, що моя котлетка зхудла на 1К долярів!
Але вже не худне, хоч і дуже не поповнюється/возобновлюється.
А як в інших форумчан справи з їніми котлетками?
Це безпосередньо покаже, що чекати в майбутньому на РИНКУ НЕРУХОМОСТІ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 10 чер, 2020 09:44
Долярчик написав:
моя котлетка зхудла на 1К долярів!
Ніщебродам немає чого робити на ринку нерухомості!
Долярчик, йди флудити на інші форуми!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 10 чер, 2020 09:44
airmax78 написав: J_P написав: Serg-ik написав:
как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.
Нет, Serg-ik, не вернутся... Сорян бро, но такого больше не будет.
Хотя нет, будет. Но не скоро - после того, так средняя зп в США поднимется в 2 раза.
Та ладно. У многих они с 2013го росли. В доллярах. У тех же ойтишнегофф.
"ойтишнеги" - это совсем другая история. У них з/п формируется по принципу -20...-30% от спеца в цивилизованном мире.
Мы же говорили о профессиях, которые "не экспортируются", т.е. жестко привязаны к внутреннему рынку
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J_P
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