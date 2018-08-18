RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4286428742884289>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:21

  Унуноктий написав:
  lel написав:Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.

за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.
airmax78
 
Повідомлень: 34860
З нами з: 25.10.12
Подякував: 866 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 00:03

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  lel написав:Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.

за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.

демонтаж в мае начали прошлого года
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21217
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:00

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

За 7 мес из которых 2.5 - карантин, который они соблюдали.

демонтаж в мае начали прошлого года

Да, но документы на строительство у них появились, вроде, только в октябре.
airmax78
 
Повідомлень: 34860
З нами з: 25.10.12
Подякував: 866 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 06:12

Пацаны говорят, что с осени-РОСТ! А вот аренда действительно просела.
https://www.youtube.com/watch?v=dZThgPiCDFA
И 5 ярдов дают.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255072/
sesk
 
Повідомлень: 152
З нами з: 31.12.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:36

Хіба ревуть воли, як ясла повні? ©

Серж-ик, то на скільки Ваша котлетка схудла за час карантину? І чи ще худне, чи вже ні?(хоча, якшо Ви розвелись, то кртлетка худнути не повинна! )

От я чесно признався, що моя котлетка зхудла на 1К долярів!
Але вже не худне, хоч і дуже не поповнюється/возобновлюється. :roll:

А як в інших форумчан справи з їніми котлетками? :D
Це безпосередньо покаже, що чекати в майбутньому на РИНКУ НЕРУХОМОСТІ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8047
З нами з: 19.10.15
Подякував: 520 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:44

  airmax78 написав:
  J_P написав:
  Serg-ik написав:как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.

Нет, Serg-ik, не вернутся... Сорян бро, но такого больше не будет.
Хотя нет, будет. Но не скоро - после того, так средняя зп в США поднимется в 2 раза.

Та ладно. У многих они с 2013го росли. В доллярах. У тех же ойтишнегофф.

"ойтишнеги" - это совсем другая история. У них з/п формируется по принципу -20...-30% от спеца в цивилизованном мире.
Мы же говорили о профессиях, которые "не экспортируются", т.е. жестко привязаны к внутреннему рынку
J_P
 
Повідомлень: 737
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну - у ІТ свої проблеми ... Навіть віддалена робота , оренда офісів . У знайомих фірма повідомила , що , напевно , всі будуть працювати надалі віддалено . Досить великий офіс звільняють і збираються завести невеличкий - чисто для зустрічей та розмов тета-на тету ... Народ страждає - віддалено працювати весь час проблематично ... Не всі можуть ( витримують ) ...
Puente
 
Повідомлень: 3256
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Народ страждає - віддалено працювати весь час проблематично ... Не всі можуть ( витримують )
работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3740
З нами з: 06.04.16
Подякував: 837 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Запросто, якщо немає сім'ї!
вы уже влезли в котлован или никак не решитесь?) покупайте евро, начнается эпоха дешевого доллара, что позволит еще некоторое время привлекать американскую валюту и держать курс гривны ниже 30 но гривневые депозиты уже неинтересны.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3740
З нами з: 06.04.16
Подякував: 837 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:52

  Долярчик написав:Серж-ик, то на скільки Ваша котлетка схудла за час карантину? І чи ще худне, чи вже ні?(хоча, якшо Ви розвелись, то кртлетка худнути не повинна! )

От я чесно признався, що моя котлетка зхудла на 1К долярів!
Але вже не худне, хоч і дуже не поповнюється/возобновлюється. :roll:

А як в інших форумчан справи з їніми котлетками? :D
Це безпосередньо покаже, що чекати в майбутньому на РИНКУ НЕРУХОМОСТІ!

растёт как на дрожжах, хотя по рынку говорят о безработице
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21217
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4286428742884289>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1846, 1847, 1848
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18474 3029332
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 13:48
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197786
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13676
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86664)
10.06.2020 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.