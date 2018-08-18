Планую влізати в кінці осені/початок зими.
Саме тоді закінчуються смачні %(17,5-18,5) по депо.
Тоді ще раз ретельно обдумаю, куди прилаштувати свої котлетки
Інструментів для ПАСИВНОГО доходу пересічних - держава вже не залишає!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Планую влізати в кінці осені/початок зими.
Саме тоді закінчуються смачні %(17,5-18,5) по депо.
Тоді ще раз ретельно обдумаю, куди прилаштувати свої котлетки
Інструментів для ПАСИВНОГО доходу пересічних - держава вже не залишає!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:59
Якщо Ви не отримуєте гроші за дегустацію пивка,
то бухати на роботі?
Навіть без бухла, Ви через пів року такої «удальонки», не пролізете в двері.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 10 чер, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:59
Ну мечта то такое. Вы для начала попробуйте. Производительность в кресле с пивком под телек с дискавери может не обрадовать
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:09
Вам с Фейслесом надо подискутировать на эту тему. Он ранее вещал, что зарплаты в 2013 восстановились к уровню 2013, год назад говорил, что в восстановились к уровню 2013. Следовательно 2019=2013=2008.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:28
Помилка.
Фейслес в 2018 лапшав, що ЗП в 2018 році відновились до рівня 2013 року.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:29
Тобто в Монголії доларові зарплати вдвічі вищі, ніж в Україні! Браво!
Все таки в Україні колосальний надлишок кваліфікованої робочої сили.
Або ж - укро-бидло-еліта нездатна організувати навіть примітивні виробничі процеси.
Час новобудів вже пройшов! Лише "вторинка"!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
но не везде.
Но есть предпосылки
Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000,
если в ней
*два дивана 10+ лет
*мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру)
*совмещенный санузел
коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000
Зимний месяц-15000.
Если отопление повысят, то будет больше
Это семья без детей? Зачем им трёха.
Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги
Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет?
Компашка из трёх одиноких сердец?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
|