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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4286428742884289

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:вы уже влезли в котлован или никак не решитесь?

Планую влізати в кінці осені/початок зими.
Саме тоді закінчуються смачні %(17,5-18,5) по депо.
Тоді ще раз ретельно обдумаю, куди прилаштувати свої котлетки :)
Інструментів для ПАСИВНОГО доходу пересічних - держава вже не залишає!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:59

  vitaliian написав:
  Puente написав:Народ страждає - віддалено працювати весь час проблематично ... Не всі можуть ( витримують )
работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.


Якщо Ви не отримуєте гроші за дегустацію пивка,
то бухати на роботі?

Навіть без бухла, Ви через пів року такої «удальонки», не пролізете в двері.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 10 чер, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:59

  vitaliian написав:
  Puente написав:Народ страждає - віддалено працювати весь час проблематично ... Не всі можуть ( витримують )
работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.

Ну мечта то такое. Вы для начала попробуйте. Производительность в кресле с пивком под телек с дискавери может не обрадовать
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:09

  J_P написав:
  Serg-ik написав:как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.

Нет, Serg-ik, не вернутся... Сорян бро, но такого больше не будет.
Хотя нет, будет. Но не скоро - после того, так средняя зп в США поднимется в 2 раза.

Вам с Фейслесом надо подискутировать на эту тему. Он ранее вещал, что зарплаты в 2013 восстановились к уровню 2013, год назад говорил, что в восстановились к уровню 2013. Следовательно 2019=2013=2008.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Он ранее вещал, что зарплаты в 2013 восстановились к уровню 2013,

Че?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:28

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Он ранее вещал, что зарплаты в 2013 восстановились к уровню 2013,

Че?

Помилка.
Фейслес в 2018 лапшав, що ЗП в 2018 році відновились до рівня 2013 року.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:29

  vitaliian написав:https://ru.traveltables.com/country/mongolia/cost-of-living?currency=UAH

дешевая страна монголия

Профессия Зарплата
Технические специалисты в горных и строительных компаниях 120000 — 240000 руб
Учитель-иностранец в столице 48000 — 100000 руб
Учитель-иностранец в провинции 36000 руб
Менеджеры по продажам 55000 руб
Переводчик на промышленном производстве 125000 — 385000 руб
Врачи 95000 — 120000 руб
Рабочий на производстве 60000 руб
Строитель 84000 руб
Геолог 72000 руб
Повар 48000 руб
Программист 55000 руб

извините за рубли, сайты по монголии в основном русские (там пока ещё нет интернета).
10000 рупий = 3900 грн

Тобто в Монголії доларові зарплати вдвічі вищі, ніж в Україні! Браво!

Все таки в Україні колосальний надлишок кваліфікованої робочої сили.
Або ж - укро-бидло-еліта нездатна організувати навіть примітивні виробничі процеси. :mrgreen:

  Унуноктий написав:
  lel написав:Уно Сити. https://ua.interfax.com.ua/news/blog/667624.html
Наверное надо брать. Кстати, свой первый комплекс Мисто Квитив сдавали досрочно.
Фото стройки выкладывают через день.

за год 10 этажей... это же сколько они ещё строить собираются?

Час новобудів вже пройшов! Лише "вторинка"!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sesk написав:А вот аренда действительно просела.

но не везде.
Но есть предпосылки
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.
Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона.
Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.

Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000,
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 529afa7e0f
если в ней
*два дивана 10+ лет
*мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру)
*совмещенный санузел
коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000
Зимний месяц-15000.
Если отопление повысят, то будет больше

Это семья без детей? Зачем им трёха.
Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги
Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет?
Компашка из трёх одиноких сердец?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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