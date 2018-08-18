Додано: Сер 10 чер, 2020 11:29

sesk написав: А вот аренда действительно просела. А вот аренда действительно просела.

Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.

Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона.

Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.

но не везде.Но есть предпосылкиВот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000,если в ней*два дивана 10+ лет*мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру)*совмещенный санузелкоммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000Зимний месяц-15000.Если отопление повысят, то будет большеЭто семья без детей? Зачем им трёха.Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньгиЭто семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет?Компашка из трёх одиноких сердец?