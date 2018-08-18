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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42874288428942904291>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:вы уже влезли в котлован или никак не решитесь?

Планую влізати в кінці осені/початок зими.
Саме тоді закінчуються смачні %(17,5-18,5) по депо.
Тоді ще раз ретельно обдумаю, куди прилаштувати свої котлетки :)
Інструментів для ПАСИВНОГО доходу пересічних - держава вже не залишає!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:59

  vitaliian написав:
  Puente написав:Народ страждає - віддалено працювати весь час проблематично ... Не всі можуть ( витримують )
работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.


Якщо Ви не отримуєте гроші за дегустацію пивка,
то бухати на роботі?

Навіть без бухла, Ви через пів року такої «удальонки», не пролізете в двері.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 10 чер, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:59

  vitaliian написав:
  Puente написав:Народ страждає - віддалено працювати весь час проблематично ... Не всі можуть ( витримують )
работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.

Ну мечта то такое. Вы для начала попробуйте. Производительность в кресле с пивком под телек с дискавери может не обрадовать
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:09

  J_P написав:
  Serg-ik написав:как справедливо замечали на этом форуме"зарплаты уровня 2013 г в баксах -вернутся" Только требовать за них будут в 2-3 раза больше знаний или отдачи.

Нет, Serg-ik, не вернутся... Сорян бро, но такого больше не будет.
Хотя нет, будет. Но не скоро - после того, так средняя зп в США поднимется в 2 раза.

Вам с Фейслесом надо подискутировать на эту тему. Он ранее вещал, что зарплаты в 2013 восстановились к уровню 2013, год назад говорил, что в восстановились к уровню 2013. Следовательно 2019=2013=2008.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Он ранее вещал, что зарплаты в 2013 восстановились к уровню 2013,

Че?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sesk написав:А вот аренда действительно просела.

но не везде.
Но есть предпосылки
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.
Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона.
Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.

Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000,
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 529afa7e0f
если в ней
*два дивана 10+ лет
*мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру)
*совмещенный санузел
коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000
Зимний месяц-15000.
Если отопление повысят, то будет больше

Это семья без детей? Зачем им трёха.
Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги
Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет?
Компашка из трёх одиноких сердец?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:07

  Serg-ik написав:..
Это семья без детей? ..

вариант, что эта семья работает в радиусе 400 метров, не рассматривали?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:34

  Serg-ik написав:
  sesk написав:А вот аренда действительно просела.

но не везде.
Но есть предпосылки
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.
Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона.
Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.

Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000,
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 529afa7e0f
если в ней
*два дивана 10+ лет
*мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру)
*совмещенный санузел
коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000
Зимний месяц-15000.
Если отопление повысят, то будет больше

Это семья без детей? Зачем им трёха.
Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги
Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет?
Компашка из трёх одиноких сердец?


2-3 понаеха, которые снимают покомнатно.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:36

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:оболонь, новострой с ремонтом 772$/m2
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/samaya ... Iiaky.html

Самое смешное в этом объявлении - первое слово. "Оболонь".


оно то конечно ж***, но до цивилизации там рукой подать, 10 минут до метро Оболонь на трамвае гарантированно без пробок.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:37

  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
Это семья без детей? ..

вариант, что эта семья работает в радиусе 400 метров, не рассматривали?


а шо не так с диванами?
Всім процвітання!
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