Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:вы уже влезли в котлован или никак не решитесь?
Планую влізати в кінці осені/початок зими. Саме тоді закінчуються смачні %(17,5-18,5) по депо. Тоді ще раз ретельно обдумаю, куди прилаштувати свої котлетки Інструментів для ПАСИВНОГО доходу пересічних - держава вже не залишає!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес. Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона. Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.
Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000, https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 529afa7e0f если в ней *два дивана 10+ лет *мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру) *совмещенный санузел коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000 Зимний месяц-15000. Если отопление повысят, то будет больше
Это семья без детей? Зачем им трёха. Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет? Компашка из трёх одиноких сердец?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес. Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона. Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.
Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000, https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 529afa7e0f если в ней *два дивана 10+ лет *мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру) *совмещенный санузел коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000 Зимний месяц-15000. Если отопление повысят, то будет больше
Это семья без детей? Зачем им трёха. Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет? Компашка из трёх одиноких сердец?