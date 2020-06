Додано: Сер 10 чер, 2020 12:44

Унуноктий написав: Долярчик написав: Серж-ик, то на скільки Ваша котлетка схудла за час карантину? І чи ще худне, чи вже ні?(хоча, якшо Ви розвелись, то кртлетка худнути не повинна! )



От я чесно признався, що моя котлетка зхудла на 1К долярів!

Але вже не худне, хоч і дуже не поповнюється/возобновлюється.



А як в інших форумчан справи з їніми котлетками?

Це безпосередньо покаже, що чекати в майбутньому на РИНКУ НЕРУХОМОСТІ! , то на скільки Ваша котлетка схудла за час карантину? І чи ще худне, чи вже ні?(хоча, якшо Ви розвелись, то кртлетка худнути не повинна! )От я чесно признався, що моя котлетка зхудла на 1К долярів!Але вже не худне, хоч і дуже не поповнюється/возобновлюється.А як в інших форумчан справи з їніми котлетками?Це безпосередньо покаже,

растёт как на дрожжах, хотя по рынку говорят о безработице растёт как на дрожжах, хотя по рынку говорят о безработице



АГА РОСТЕ



https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4979188#p4979188



jump написав: За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав. За даними забудовників, за два місяці карантину найбільше зниження продажів, наприклад у Києві, спостерігалося в сегменті економ-класу і досягло 90% від рівня лютого.



Незважаючи на те, що ціна на квартири в економ-сегменті є найнижчою на ринку – в середньому на 20-25% менше, ніж, наприклад, на житло нових форматів, реальний покупець став набагато вимогливішим до гарантій надійності власних інвестицій, якості майбутнього об’єкта, а також комфортного проживання в житловому комплексі.



Як зазначив нам керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров, крім форс-мажорних обставин, головними причинами різкого зниження привабливості економ-житла є відсутність гарантій від забудовників, що об’єкт буде добудований вчасно, низька якість будівництва об’єктів цього класу, а також відсутність додаткових функціональних можливостей майбутніх житлових комплексів.



Будівельники зазначають, що в понад 70% всіх об’єктах економ-класу, що зводяться, в період карантину були тимчасово зупинені або припинені будівельні роботи.



“Об’єкти економ-класу виявилися найбільш ризиковими для інвестицій, бо їх будівництво ведеться переважно за рахунок коштів покупців, а при різкому зниженні купівельної активності забудовники були змушені призупинити будівельні роботи”, – говорить Олександр Ізаров.



У період карантину значно посилилася “репутаційна” конкуренція компаній-забудовників в прагненні переконати потенційного покупця в надійності вкладень саме в їхні об’єкти, що будуються. І на тлі зниження продажів істотно загострилася боротьба за покупця.



Багато компаній, щоб зберегти або знизити різке скорочення угод, вдалися до низки заходів, зокрема, пропонуючи інвесторам придбати квартиру за найбільш вигідними цінами.



“Знижки та акції стали показувати результат тільки останні 10-14 днів: зростання продажів в окремих проектах частково було пов’язане з тим, що забудовники запропонували покупцям вигідні умови: це і фіксація курсу на 24,8-25,5 грн/$, це і “повний захист інвестицій” (що дозволяє покупцям, якщо у них раптом зміняться плани, забрати назад гроші без штрафних санкцій), і оптимальні умови по розстрочці – під 0% при внеску від 40% від вартості квартири тощо”, – каже директор з маркетингу багатофункціонального ЖК Polaris Home & Plaza Анжеліка Саакян. За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав. За даними забудовників, за два місяці карантину найбільше зниження продажів, наприклад у Києві, спостерігалося в сегменті економ-класу і досягло 90% від рівня лютого.Незважаючи на те, що ціна на квартири в економ-сегменті є найнижчою на ринку – в середньому на 20-25% менше, ніж, наприклад, на житло нових форматів, реальний покупець став набагато вимогливішим до гарантій надійності власних інвестицій, якості майбутнього об’єкта, а також комфортного проживання в житловому комплексі.Як зазначив нам керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров, крім форс-мажорних обставин, головними причинами різкого зниження привабливості економ-житла є відсутність гарантій від забудовників, що об’єкт буде добудований вчасно, низька якість будівництва об’єктів цього класу, а також відсутність додаткових функціональних можливостей майбутніх житлових комплексів.Будівельники зазначають, що в понад 70% всіх об’єктах економ-класу, що зводяться, в період карантину були тимчасово зупинені або припинені будівельні роботи.“Об’єкти економ-класу виявилися найбільш ризиковими для інвестицій, бо їх будівництво ведеться переважно за рахунок коштів покупців, а при різкому зниженні купівельної активності забудовники були змушені призупинити будівельні роботи”, – говорить Олександр Ізаров.У період карантину значно посилилася “репутаційна” конкуренція компаній-забудовників в прагненні переконати потенційного покупця в надійності вкладень саме в їхні об’єкти, що будуються. І на тлі зниження продажів істотно загострилася боротьба за покупця.Багато компаній, щоб зберегти або знизити різке скорочення угод, вдалися до низки заходів, зокрема, пропонуючи інвесторам придбати квартиру за найбільш вигідними цінами.“Знижки та акції стали показувати результат тільки останні 10-14 днів: зростання продажів в окремих проектах частково було пов’язане з тим, що забудовники запропонували покупцям вигідні умови: це і фіксація курсу на 24,8-25,5 грн/$, це і “повний захист інвестицій” (що дозволяє покупцям, якщо у них раптом зміняться плани, забрати назад гроші без штрафних санкцій), і оптимальні умови по розстрочці – під 0% при внеску від 40% від вартості квартири тощо”, – каже директор з маркетингу багатофункціонального ЖК Polaris Home & Plaza Анжеліка Саакян. АГА РОСТЕ

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/