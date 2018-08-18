Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав. За даними забудовників, за два місяці карантину найбільше зниження продажів, наприклад у Києві, спостерігалося в сегменті економ-класу і досягло 90% від рівня лютого.
Незважаючи на те, що ціна на квартири в економ-сегменті є найнижчою на ринку – в середньому на 20-25% менше, ніж, наприклад, на житло нових форматів, реальний покупець став набагато вимогливішим до гарантій надійності власних інвестицій, якості майбутнього об’єкта, а також комфортного проживання в житловому комплексі.
Як зазначив нам керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров, крім форс-мажорних обставин, головними причинами різкого зниження привабливості економ-житла є відсутність гарантій від забудовників, що об’єкт буде добудований вчасно, низька якість будівництва об’єктів цього класу, а також відсутність додаткових функціональних можливостей майбутніх житлових комплексів.
Будівельники зазначають, що в понад 70% всіх об’єктах економ-класу, що зводяться, в період карантину були тимчасово зупинені або припинені будівельні роботи.
“Об’єкти економ-класу виявилися найбільш ризиковими для інвестицій, бо їх будівництво ведеться переважно за рахунок коштів покупців, а при різкому зниженні купівельної активності забудовники були змушені призупинити будівельні роботи”, – говорить Олександр Ізаров.
У період карантину значно посилилася “репутаційна” конкуренція компаній-забудовників в прагненні переконати потенційного покупця в надійності вкладень саме в їхні об’єкти, що будуються. І на тлі зниження продажів істотно загострилася боротьба за покупця.
Багато компаній, щоб зберегти або знизити різке скорочення угод, вдалися до низки заходів, зокрема, пропонуючи інвесторам придбати квартиру за найбільш вигідними цінами.
“Знижки та акції стали показувати результат тільки останні 10-14 днів: зростання продажів в окремих проектах частково було пов’язане з тим, що забудовники запропонували покупцям вигідні умови: це і фіксація курсу на 24,8-25,5 грн/$, це і “повний захист інвестицій” (що дозволяє покупцям, якщо у них раптом зміняться плани, забрати назад гроші без штрафних санкцій), і оптимальні умови по розстрочці – під 0% при внеску від 40% від вартості квартири тощо”, – каже директор з маркетингу багатофункціонального ЖК Polaris Home & Plaza Анжеліка Саакян.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman хватит один и тот же боян месячной давности постить. Ожил немного рынок ремонтов, это я точно знаю. У меня показатели июня по притоку новых заказов на пр-во на уровне или выше 2019. А-а-а-тложеный спрос пока в силе. Как это коснется бетона, сказать сложно.
sequence написав:flyman хватит один и тот же боян месячной давности постить. Ожил немного рынок ремонтов, это я точно знаю. У меня показатели июня по притоку новых заказов на пр-во на уровне или выше 2019. А-а-а-тложеный спрос пока в силе. Как это коснется бетона, сказать сложно.
так ремонты ясный перець ожили, кого не спитай, всі роблять ремонти, чєсне слово.
Трохи перебили свята та городи, але далі, як нема чим зайнятись та ще є трохи пеньонзів, то чому б не освіжити ремонт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
sequence написав:flyman хватит один и тот же боян месячной давности постить. Ожил немного рынок ремонтов, это я точно знаю. У меня показатели июня по притоку новых заказов на пр-во на уровне или выше 2019. А-а-а-тложеный спрос пока в силе. Как это коснется бетона, сказать сложно.
так ремонты ясный перець ожили, кого не спитай, всі роблять ремонти, чєсне слово.
Трохи перебили свята та городи, але далі, як нема чим зайнятись та ще є трохи пеньонзів, то чому б не освіжити ремонт.
Да, сегодняшние ремонты - это в 90% случаев последствия решений, принятых 3 года назад. Поэтому они никак не помогают оценить уровень текущего спроса на бетон
sequence написав:flyman хватит один и тот же боян месячной давности постить. Ожил немного рынок ремонтов, это я точно знаю. У меня показатели июня по притоку новых заказов на пр-во на уровне или выше 2019. А-а-а-тложеный спрос пока в силе. Как это коснется бетона, сказать сложно.
так ремонты ясный перець ожили, кого не спитай, всі роблять ремонти, чєсне слово.
Трохи перебили свята та городи, але далі, як нема чим зайнятись та ще є трохи пеньонзів, то чому б не освіжити ремонт.
Да, сегодняшние ремонты - это в 90% случаев последствия решений, принятых 3 года назад. Поэтому они никак не помогают оценить уровень текущего спроса на бетон
Квартира в НОВОМ доме. Метро Житомирская. ул. Краснова 19, Просторная квартира в кирпичном доме 2012 года, 5 этаж. 82 кв.м. позволит воплотить Ваши дизайнерские идеи. Состояние после строителей. Отличный вид из окон, тихо, зелено.
В комплекте с кредитом идут и неутешительные прогнозы:
- падение ВВП 2020 на 8,2%, восстановление в 2021-2022 гг минимальное, менее половины от потерянного; - рост безработицы на 47%, восстановление в 2021-2022 гг ничтожное, менее 25% от потерянного; - сокращение инвестиций на 58%, внутреннего потребления - на 8,6%, кредитования неправительственного сектора (бизнеса и населения) - на 7,3%...
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес. Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона. Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.
Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000, https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 529afa7e0f если в ней *два дивана 10+ лет *мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру) *совмещенный санузел коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000 Зимний месяц-15000. Если отопление повысят, то будет больше
Это семья без детей? Зачем им трёха. Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет? Компашка из трёх одиноких сердец?
Серж, пока не поздно, застолбите себе треху в UNO City House в рамках акции -19% в честь COVID-19.
Квартира в НОВОМ доме. Метро Житомирская. ул. Краснова 19, Просторная квартира в кирпичном доме 2012 года, 5 этаж. 82 кв.м. позволит воплотить Ваши дизайнерские идеи. Состояние после строителей. Отличный вид из окон, тихо, зелено.
Да, вы правы. Интересно, какой долей предложения новостроев владеют на сегодня перекупы - 20-40%? И у скольки из них есть ресурс переждать фазу падения длиной 2-3 года (а фаза падения + фаза восстановления это все 5 лет)? Ведь делать ремонты и выходить на рынок аренды - тоже так себе идея в условиях низкого спроса...
В комплекте с кредитом идут и неутешительные прогнозы:
- падение ВВП 2020 на 8,2%, восстановление в 2021-2022 гг минимальное, менее половины от потерянного; - рост безработицы на 47%, восстановление в 2021-2022 гг ничтожное, менее 25% от потерянного; - сокращение инвестиций на 58%, внутреннего потребления - на 8,6%, кредитования неправительственного сектора (бизнеса и населения) - на 7,3%...