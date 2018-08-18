RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4288428942904291>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:44

  Унуноктий написав:
  Долярчик написав:Серж-ик, то на скільки Ваша котлетка схудла за час карантину? І чи ще худне, чи вже ні?(хоча, якшо Ви розвелись, то кртлетка худнути не повинна! )

От я чесно признався, що моя котлетка зхудла на 1К долярів!
Але вже не худне, хоч і дуже не поповнюється/возобновлюється. :roll:

А як в інших форумчан справи з їніми котлетками? :D
Це безпосередньо покаже, що чекати в майбутньому на РИНКУ НЕРУХОМОСТІ!

растёт как на дрожжах, хотя по рынку говорят о безработице


АГА РОСТЕ

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4979188#p4979188

  jump написав:За час пандемії попит на нове житло в Україні катастрофічно впав. За даними забудовників, за два місяці карантину найбільше зниження продажів, наприклад у Києві, спостерігалося в сегменті економ-класу і досягло 90% від рівня лютого.

Незважаючи на те, що ціна на квартири в економ-сегменті є найнижчою на ринку – в середньому на 20-25% менше, ніж, наприклад, на житло нових форматів, реальний покупець став набагато вимогливішим до гарантій надійності власних інвестицій, якості майбутнього об’єкта, а також комфортного проживання в житловому комплексі.

Як зазначив нам керівник проекту Rusaniv Residence Олександр Ізаров, крім форс-мажорних обставин, головними причинами різкого зниження привабливості економ-житла є відсутність гарантій від забудовників, що об’єкт буде добудований вчасно, низька якість будівництва об’єктів цього класу, а також відсутність додаткових функціональних можливостей майбутніх житлових комплексів.

Будівельники зазначають, що в понад 70% всіх об’єктах економ-класу, що зводяться, в період карантину були тимчасово зупинені або припинені будівельні роботи.

“Об’єкти економ-класу виявилися найбільш ризиковими для інвестицій, бо їх будівництво ведеться переважно за рахунок коштів покупців, а при різкому зниженні купівельної активності забудовники були змушені призупинити будівельні роботи”, – говорить Олександр Ізаров.

У період карантину значно посилилася “репутаційна” конкуренція компаній-забудовників в прагненні переконати потенційного покупця в надійності вкладень саме в їхні об’єкти, що будуються. І на тлі зниження продажів істотно загострилася боротьба за покупця.

Багато компаній, щоб зберегти або знизити різке скорочення угод, вдалися до низки заходів, зокрема, пропонуючи інвесторам придбати квартиру за найбільш вигідними цінами.

“Знижки та акції стали показувати результат тільки останні 10-14 днів: зростання продажів в окремих проектах частково було пов’язане з тим, що забудовники запропонували покупцям вигідні умови: це і фіксація курсу на 24,8-25,5 грн/$, це і “повний захист інвестицій” (що дозволяє покупцям, якщо у них раптом зміняться плани, забрати назад гроші без штрафних санкцій), і оптимальні умови по розстрочці – під 0% при внеску від 40% від вартості квартири тощо”, – каже директор з маркетингу багатофункціонального ЖК Polaris Home & Plaza Анжеліка Саакян.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19666
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:49

flyman хватит один и тот же боян месячной давности постить. Ожил немного рынок ремонтов, это я точно знаю. У меня показатели июня по притоку новых заказов на пр-во на уровне или выше 2019. А-а-а-тложеный спрос пока в силе.
Как это коснется бетона, сказать сложно.
sequence
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 29.12.15
Подякував: 459 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:53

  sequence написав:flyman хватит один и тот же боян месячной давности постить. Ожил немного рынок ремонтов, это я точно знаю. У меня показатели июня по притоку новых заказов на пр-во на уровне или выше 2019. А-а-а-тложеный спрос пока в силе.
Как это коснется бетона, сказать сложно.

так ремонты ясный перець ожили,
кого не спитай, всі роблять ремонти,
чєсне слово.

Трохи перебили свята та городи, але далі, як нема чим зайнятись та ще є трохи пеньонзів, то чому б не освіжити ремонт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19666
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:57

  flyman написав:
  sequence написав:flyman хватит один и тот же боян месячной давности постить. Ожил немного рынок ремонтов, это я точно знаю. У меня показатели июня по притоку новых заказов на пр-во на уровне или выше 2019. А-а-а-тложеный спрос пока в силе.
Как это коснется бетона, сказать сложно.

так ремонты ясный перець ожили,
кого не спитай, всі роблять ремонти,
чєсне слово.

Трохи перебили свята та городи, але далі, як нема чим зайнятись та ще є трохи пеньонзів, то чому б не освіжити ремонт.


Да, сегодняшние ремонты - это в 90% случаев последствия решений, принятых 3 года назад. Поэтому они никак не помогают оценить уровень текущего спроса на бетон
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6074
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:00

  zРадио написав:
  flyman написав:
  sequence написав:flyman хватит один и тот же боян месячной давности постить. Ожил немного рынок ремонтов, это я точно знаю. У меня показатели июня по притоку новых заказов на пр-во на уровне или выше 2019. А-а-а-тложеный спрос пока в силе.
Как это коснется бетона, сказать сложно.

так ремонты ясный перець ожили,
кого не спитай, всі роблять ремонти,
чєсне слово.

Трохи перебили свята та городи, але далі, як нема чим зайнятись та ще є трохи пеньонзів, то чому б не освіжити ремонт.


Да, сегодняшние ремонты - это в 90% случаев последствия решений, принятых 3 года назад. Поэтому они никак не помогают оценить уровень текущего спроса на бетон

Ну даже и не 3-х лет, а поболее:
Вот пример навеса: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... fec4b25c6e
Квартира в НОВОМ доме. Метро Житомирская. ул. Краснова 19, Просторная квартира в кирпичном доме 2012 года, 5 этаж. 82 кв.м. позволит воплотить Ваши дизайнерские идеи. Состояние после строителей. Отличный вид из окон, тихо, зелено.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 19.09.10
Подякував: 619 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:06

  sesk написав:Пацаны говорят, что с осени-РОСТ! А вот аренда действительно просела.
https://www.youtube.com/watch?v=dZThgPiCDFA
И 5 ярдов дают.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255072/


В комплекте с кредитом идут и неутешительные прогнозы:

- падение ВВП 2020 на 8,2%, восстановление в 2021-2022 гг минимальное, менее половины от потерянного;
- рост безработицы на 47%, восстановление в 2021-2022 гг ничтожное, менее 25% от потерянного;
- сокращение инвестиций на 58%, внутреннего потребления - на 8,6%, кредитования неправительственного сектора (бизнеса и населения) - на 7,3%...

Детально здесь:
Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6074
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:10

  Serg-ik написав:
  sesk написав:А вот аренда действительно просела.

но не везде.
Но есть предпосылки
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.
Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона.
Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.

Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000,
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 529afa7e0f
если в ней
*два дивана 10+ лет
*мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру)
*совмещенный санузел
коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000
Зимний месяц-15000.
Если отопление повысят, то будет больше

Это семья без детей? Зачем им трёха.
Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги
Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет?
Компашка из трёх одиноких сердец?

Серж, пока не поздно, застолбите себе треху в UNO City House в рамках акции -19% в честь COVID-19.
airmax78
 
Повідомлень: 34862
З нами з: 25.10.12
Подякував: 866 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:13

  BIGor написав:Ну даже и не 3-х лет, а поболее:
Вот пример навеса: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... fec4b25c6e
Квартира в НОВОМ доме. Метро Житомирская. ул. Краснова 19, Просторная квартира в кирпичном доме 2012 года, 5 этаж. 82 кв.м. позволит воплотить Ваши дизайнерские идеи. Состояние после строителей. Отличный вид из окон, тихо, зелено.


Да, вы правы. Интересно, какой долей предложения новостроев владеют на сегодня перекупы - 20-40%? И у скольки из них есть ресурс переждать фазу падения длиной 2-3 года (а фаза падения + фаза восстановления это все 5 лет)? Ведь делать ремонты и выходить на рынок аренды - тоже так себе идея в условиях низкого спроса...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6074
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:19

  zРадио написав:
  sesk написав:Пацаны говорят, что с осени-РОСТ! А вот аренда действительно просела.
https://www.youtube.com/watch?v=dZThgPiCDFA
И 5 ярдов дают.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/10/7255072/


В комплекте с кредитом идут и неутешительные прогнозы:

- падение ВВП 2020 на 8,2%, восстановление в 2021-2022 гг минимальное, менее половины от потерянного;
- рост безработицы на 47%, восстановление в 2021-2022 гг ничтожное, менее 25% от потерянного;
- сокращение инвестиций на 58%, внутреннего потребления - на 8,6%, кредитования неправительственного сектора (бизнеса и населения) - на 7,3%...

Детально здесь:
Валютный рынок в контексте ДС

Аалитики МВФ хороши в анализе по факту. В прогнозировании они не очень. Сейчас можно писать любые цифры и подводить под них обоснование. Это все ни о чем, пока.
airmax78
 
Повідомлень: 34862
З нами з: 25.10.12
Подякував: 866 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:22

  BIGor написав:...
Вот пример навеса: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... fec4b25c6e
Квартира в НОВОМ доме. Метро Житомирская. ул. Краснова 19, Просторная квартира в кирпичном доме 2012 года, 5 этаж. 82 кв.м. позволит воплотить Ваши дизайнерские идеи. Состояние после строителей. Отличный вид из окон, тихо, зелено.

да, это нормальное место, часто там бываю, за вменяемые деньги. Планировка не особо позволяет "воплотить Ваши дизайнерские", также несколько смущает высота потолков и шумоизоляция, но то от лукавого ))
sequence
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 29.12.15
Подякував: 459 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4288428942904291>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1846, 1847, 1848
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18475 3029431
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 12:05
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197790
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13676
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16430)
10.06.2020 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.