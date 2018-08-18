Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:... Вот пример навеса: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... fec4b25c6e Квартира в НОВОМ доме. Метро Житомирская. ул. Краснова 19, Просторная квартира в кирпичном доме 2012 года, 5 этаж. 82 кв.м. позволит воплотить Ваши дизайнерские идеи. Состояние после строителей. Отличный вид из окон, тихо, зелено.
да, это нормальное место, часто там бываю, за вменяемые деньги. Планировка не особо позволяет "воплотить Ваши дизайнерские", также несколько смущает высота потолков и шумоизоляция, но то от лукавого ))
airmax78 написав:Аалитики МВФ хороши в анализе по факту. В прогнозировании они не очень. Сейчас можно писать любые цифры и подводить под них обоснование. Это все ни о чем, пока.
Это совместный с правительством прогноз: Sources: Ukrainian authorities and IMF staff estimates.
Но у меня тут другой вопрос - а какие аналитики для тебя хороши? Те, которые прогнозируют "маятник" восстановления занятости и деловой активности уже к сентябрю?
Да и для резко негативных прогнозов, по правде говоря, уже достаточно оперативных данных - мы находимся в июне, а не марте! Всего лишь нужно снять розовые очки
В 1-м кв ВВП упал на 1,5% - это факт? Факт! В апреле ВВП грохнулся на 15,5% - это факт? Факт! Май по собираемости налогов на уровне апреля - это факт? Факт!
Вот тебе уже к -1,5% 1-го квартала всего за 2 следующих месяца, если равномерно размазать по всему году, еще -2,6% (15,5% * 2 / 12).
Т.е. даже если предположить дикую дикость, что в июне-декабре экономика выйдет на докризисный уровень, то -4,1% ВВП по году - это уже свершившийся факт! Но в МВФ, по счастью, таких фантазеров, как ты и Влад, нет, поэтому их прогноз учитывает объективные предпосылки длительного и мучительного восстановления...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 10 чер, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Обычно видео не смотрю, но тут было свободное время, просмотрел. Основные замечания, это то, что аренда просела, но просела к пикам осени 19-ого, что видно на графиках. По отношению к 16-18 она выше. Аренда просела ДО 30%, но 30% это наверное на каких-то неликвидных объектах. По моим наблюдениям 20-25 при быстрой пересдаче (от пиковых цен осени) и 10-15% от реальных по старым контрактам. Про ипотеку и доходность аренды. Блоггер забыл сказать, что ипотека взвинтит цены. Снижение доходности по умолчанию преподносилось, что будут падать цены аренды, хотя это обычно работает по другому. Если зарплаты и доходы не падают в гривне (карантин единственное исключение за всю историю), то и аренда не падает в гривне. Снижение доходности будет за счет роста цены. Почему тогда он не рекомендует своим клиентам покупать под аренду, если цены пойдут в рос из-за ипотеки? Цифры доходности, кстати, завышены на пару процнтов. Может на каких-то удачных гостинках можно выжать, но по средней квартире 8% доходности было до карантина. При нормальной, а не кризисной цене недвиги, лендлорду будет неплохо и 5% годовых. Где можно получить больше? На валютных депо? Нет. К гривнедепо в догосрок еще не все готовы. Пусть гривна побудет в диапазоне 25-30 хотя бы 20 лет и будет подкреплена внутренним продуктом, а не долгами, тогда пожалуйста. Поэтому ипотека выглядит прожектом. Деньги на нее печатать нельзя, потому что они сразу попадут на валютный рынок. Продаст человек спадщину ипотечникам задорого и побежить покупать авто. Нужно убедить людей хранить деньги в гривне в долгосрок под небольшой процент, а это, смотри выше, процесс не быстрый. Еще про арендаторов, которые будут массово покупать в ипотеку - где они будут покупать? У кого? Возьмем комплекс, как модель Киева, на 1000 квартир, в котором сдается 20-25%. В продаже только 3-4 квартиры. Что смогут купить арендаторы?
Serg-ik написав:Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000, https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 529afa7e0f если в ней *два дивана 10+ лет *мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру) *совмещенный санузел коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000 Зимний месяц-15000. Если отопление повысят, то будет больше
Это семья без детей? Зачем им трёха. Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет? Компашка из трёх одиноких сердец?
Нормальная квартира для своей цены. Арендаторы пошли привередливые. Нужно переходить к американской модели долговременной аренды. Арендатор покрасил стены, продал/вывез мебель, арендодатель пересдал квартиру, новый арендатор завез мебель себе по вкусу, хоть новую, хоть бу и живет в комфортных условиях. Арендодателя вообще не волнует, что дивану уже 10 лет и кто-то втихаря его просидел и сказал "естественный износ".