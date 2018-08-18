Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Обычно видео не смотрю, но тут было свободное время, просмотрел. Основные замечания, это то, что аренда просела, но просела к пикам осени 19-ого, что видно на графиках. По отношению к 16-18 она выше. Аренда просела ДО 30%, но 30% это наверное на каких-то неликвидных объектах. По моим наблюдениям 20-25 при быстрой пересдаче (от пиковых цен осени) и 10-15% от реальных по старым контрактам. Про ипотеку и доходность аренды. Блоггер забыл сказать, что ипотека взвинтит цены. Снижение доходности по умолчанию преподносилось, что будут падать цены аренды, хотя это обычно работает по другому. Если зарплаты и доходы не падают в гривне (карантин единственное исключение за всю историю), то и аренда не падает в гривне. Снижение доходности будет за счет роста цены. Почему тогда он не рекомендует своим клиентам покупать под аренду, если цены пойдут в рос из-за ипотеки? Цифры доходности, кстати, завышены на пару процнтов. Может на каких-то удачных гостинках можно выжать, но по средней квартире 8% доходности было до карантина. При нормальной, а не кризисной цене недвиги, лендлорду будет неплохо и 5% годовых. Где можно получить больше? На валютных депо? Нет. К гривнедепо в догосрок еще не все готовы. Пусть гривна побудет в диапазоне 25-30 хотя бы 20 лет и будет подкреплена внутренним продуктом, а не долгами, тогда пожалуйста. Поэтому ипотека выглядит прожектом. Деньги на нее печатать нельзя, потому что они сразу попадут на валютный рынок. Продаст человек спадщину ипотечникам задорого и побежить покупать авто. Нужно убедить людей хранить деньги в гривне в долгосрок под небольшой процент, а это, смотри выше, процесс не быстрый. Еще про арендаторов, которые будут массово покупать в ипотеку - где они будут покупать? У кого? Возьмем комплекс, как модель Киева, на 1000 квартир, в котором сдается 20-25%. В продаже только 3-4 квартиры. Что смогут купить арендаторы?
хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"? почну перекличку: Влад, аірмакс, Долярчик, контрабандист презервативів...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Serg-ik написав:Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000, .................. Зимний месяц-15000. Если отопление повысят, то будет больше
Нормальная квартира для своей цены. Арендаторы пошли привередливые.
Вы вопрос видели? Он совсем не о нормальности квартиры, а о том, кто туда заселится при такой цене
Нужно переходить к американской модели долговременной аренды. Арендатор покрасил стены, продал/вывез мебель, арендодатель пересдал квартиру, новый арендатор завез мебель себе по вкусу, хоть новую, хоть бу и живет в комфортных условиях. Арендодателя вообще не волнует, что дивану уже 10 лет и кто-то втихаря его просидел и сказал "естественный износ".
Переходите. У Вас в аренде как минимум 2 квартиры, я предполагаю, что обе-панельки. Расскажете при каком ценнике они улетели на "ура" и готовы ли Вы подписывать договор на 5 лет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
BIGor написав:... Вот пример навеса: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... fec4b25c6e Квартира в НОВОМ доме. Метро Житомирская. ул. Краснова 19, Просторная квартира в кирпичном доме 2012 года, 5 этаж. 82 кв.м. позволит воплотить Ваши дизайнерские идеи. Состояние после строителей. Отличный вид из окон, тихо, зелено.
да, это нормальное место, часто там бываю, за вменяемые деньги. Планировка не особо позволяет "воплотить Ваши дизайнерские", также несколько смущает высота потолков и шумоизоляция, но то от лукавого ))
Да, там задумываться особо не стоит Коридор на 25 метров, 30 жилой с небольшим окном (как по мне) из 82 общей - это архитектор постарался
airmax78 написав:Серж, пока не поздно, застолбите себе треху в UNO City House в рамках акции
Купи авно-поддержи отечественного производителя. Верно? Вы же помните, что это дом, в котором изначально планировалось примерно 84 квартиры, а теперь будет 200+ ? Планировка трёхи-одна. И по ней видно, что вход ванную-только через спальню. де***. Вход во второй санузел с душем ( типа для детей)- в аккурат при входе в квартиру. Это значит что грязь с придверного коврика будет разноситься по всей квартире. Так у меня сейчас по факту. Места для верхней одежды и обуви при входе нет. и самое главное: место-ад.
Серж, вход в санузел ДОЛЖЕН быть из спальни. Если санузла в квартире 2. Место - заипись. Потом будете смотреть на готовый дом с тоской и слезами в глазах, как смотрите сейчас на Файна Таун с "маленькими спальнями".
UNO - это только под аренду. Шумное место(но зато возле метро), полное отсутствие придомовой территории и адское количество квартир. Планировка трешки действительно неудачная. Я минут 15 втыкал что там можно изменить. Походу ничего там не поменяешь ЗЫ - когда то читал, что там депутат Киеврады все еще воюет, пытается отменить разрешения на строительство, война не окончена
Дурака, конечно, можете повалять. Но быть дураком-не круто
Потом будете смотреть на готовый дом с тоской и слезами в глазах, как смотрите сейчас на Файна Таун с "маленькими спальнями".
У меня сейчас 2 комнаты примерно 9 и 11 метров. мучаюсь. Если не понимаете или не помните, поясню/нопомню: при наличии двух детей надо комнату от 15 метров или две по 11, только для них, потому что два спальных места и два письменных стола в одну не впихнёте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s