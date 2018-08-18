Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В комплекте с кредитом идут и неутешительные прогнозы:
- падение ВВП 2020 на 8,2%, восстановление в 2021-2022 гг минимальное, менее половины от потерянного; - рост безработицы на 47%, восстановление в 2021-2022 гг ничтожное, менее 25% от потерянного; - сокращение инвестиций на 58%, внутреннего потребления - на 8,6%, кредитования неправительственного сектора (бизнеса и населения) - на 7,3%...
Прохожий написав:народ, кто то в курсе по новому закону налогообложения по сделкам с недвигой 5% при владении менее 3х лет таки убрали или нет?
Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна
172.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи об'єкт незавершеного будівництва таких об'єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.
Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.
Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом з ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.
172.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, або від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.
Дохід від продажу (обміну) об'єкта незавершеного будівництва оподатковується у порядку, визначеному цією статтею для об'єктів нерухомого майна.
167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом.
Востаннє редагувалось Serg-ik в Сер 10 чер, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:У меня сейчас 2 комнаты примерно 9 и 11 метров. мучаюсь. Если не понимаете или не помните, поясню/нопомню: при наличии двух детей надо комнату от 15 метров или две по 11, только для них, потому что два спальных места и два письменных стола в одну не впихнёте
я снимал однушку 50м2 с комнатой 35м2 мне так понравилось, хоть тенисный стол по центру, по периметру диваны-шкафы, места хватает всем, сейчас бы купил такую, в комнате 8-10м чувствую себя как пёс в конуре, странно как на такой площади кто то живет, даже один.
flyman написав:хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"? почну перекличку: Влад, аірмакс, Долярчик, контрабандист презервативів...
Я вот вообще не понимаю зачем нам дешевая ипотека. Благотворительностью занимаются в другом месте. "Все раскупают", "ракета вверх", зачем при этом еще бабло раздавать то.
Як для чого? Буде великий податок на 3 і більше квартир у власності - лендлорди кинуть займатись лендлордизмом! А щоб підібрати з ринку ці квартири пересічним(для себе/для сім'ї) - потрібна ДЕШЕВА/підйомна іпотека Але це все може бути тільки при виділеному вище
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Serg-ik написав:Планировка трёхи-одна. И по ней видно, что вход ванную-только через спальню. де***. Вход во второй санузел с душем ( типа для детей)- в аккурат при входе в квартиру. Это значит что грязь с придверного коврика будет разноситься по всей квартире. Так у меня сейчас по факту. Места для верхней одежды и обуви при входе нет. и самое главное: место-ад.
Вход в с/у из родительской спальни - отличный вариант. Второй санузел можно расширить за счет закутка под шкаф и там установить дверь, а дверь в спальню чуть перенести, чтобы опять же нашлось место под шкаф. При таком переносе двери и простенка этот санузел вообще можно разделить на небольшую гардеробную с дверью у входа, и санузел для детей. И будет вполне комфортно.
sesk написав:Заморозка строительства.Землю с лета 2021 начнут продавать. Это взвинтит цены!
Продажа земель с/х назначения взвинтит цены на КРЖН? Хахаха - очередной вброс риэлторов-загонял. В лучшем случае продажи недвижимости с открытием нового инвестиционного рынка останутся при своих. В худшем - упадут.
Вся распаеванная земля уже отдана в долгосрочную аренду. Так агрохолдинги и бросились отстегивать целые состояния за то, чем уже пользуются почти бесплатно.
Свободная продажа земли пролоббирована крупным капиталом для разморозки госрезерва объемом 10 млн га. Пересичные могут расслабиться - из этого пирога им ничего не перепадет!
А "заморозку строительства" уже проходили в 2009-м 2014-м - обвалу цен она нисколько не помешала
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 10 чер, 2020 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Natt написав:Второй санузел можно расширить за счет закутка под шкаф и там установить дверь, а дверь в спальню чуть перенести, чтобы опять же нашлось место под шкаф. При таком переносе двери и простенка этот санузел вообще можно разделить на небольшую гардеробную с дверью у входа, и санузел для детей. И будет вполне комфортно.
Все умнее, чем архитектор
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s