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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 42924293429442954296>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Вам вообще хоть какая-то планировка нравится?

да, конечно. Только ценникам этих планировок не нравится моя "котлета не по -киевски"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:31

  Zebra написав:Без существенного девала - цены на недвигу падать не будут. Это аксиома.
Нужен рывок 30+, а лучше 33-35


Нет такой аксиомы - цены падали даже в 2017-2018 гг безо всякой девальвации.

Девальвация - это, несомненно, психологический фактор давления на цену. Но предопределяют все доходы, задающие потребительские настроения.

С девальвацией экономика удержится по номиналу и упадет в постоянных ценах. Без девальвации - упадет по номиналу и в постоянных ценах. "Final destination" от этого не меняется, просто девальвация - это ужасный конец, а дефляция - ужас без конца.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:49

  zРадио написав:.. девальвация - это ужасный конец, а дефляция - ужас без конца.

есть еще вариант стагфляции, для гурманов.
Девальвацию с дефляцией сравнивать как то не айс. Если условный самообеспеченный евросоюз или китай девальвирует евро/юань, то пэрэсичный европеец/китаец это почти не ощутит. А когда этим занимается импортозависимая страна, вроде Украины, теоретически это может привести к импортозамещению, но на практике нет, ибо советская халявная база для этого исчерпана, а денех никто на станки не даст.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:53

  Долярчик написав:
  vano80 написав:
  flyman написав:хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"?
почну перекличку:
Влад,
аірмакс,
Долярчик,
контрабандист презервативів...


Я вот вообще не понимаю зачем нам дешевая ипотека. Благотворительностью занимаются в другом месте.
"Все раскупают", "ракета вверх", зачем при этом еще бабло раздавать то.

Як для чого?
Буде великий податок на 3 і більше квартир у власності - лендлорди кинуть займатись лендлордизмом!
А щоб підібрати з ринку ці квартири пересічним(для себе/для сім'ї) - потрібна ДЕШЕВА/підйомна іпотека :idea: :D
Але це все може бути тільки при виділеному вище :roll:

не лендлорди, а перекупи
не лендлордизмом, а перепродажею
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:56

  Zebra написав:Без существенного девала - цены на недвигу падать не будут. Это аксиома.
Нужен рывок 30+, а лучше 33-35

почекай трохи,
у 2008 теж було "кріза мінєт" коли вплали Брати Лємони, а в нас курс пробивав дно 4,75
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, а як назвати перекупа, який вляпався в недобуд? Слово з 3 букв підійде?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:56

  xio13 написав:Флай, а як назвати перекупа, який вляпався в недобуд? Слово з 3 букв підійде?

xio
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:57

  flyman написав:..
не лендлорди, а перекупи
не лендлордизмом, а перепродажею

Лендлорды - это такие англосаксы, которые в 90% случаев сдают дома.
Те, что сдают квартирки это сиречь флэтлорды или бетонлорды, префикс "ленд-" ни к селу ни к городу
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:59

  flyman написав:..
почекай трохи,
у 2008 теж було "кріза мінєт" коли вплали Брати Лємони, а в нас курс пробивав дно 4,75

"кріза мінєт", если не ошибаюсь, случилась с Клинтоном и Моникой Левински, а не с бро Леманами )
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:11

  sequence написав: Лендлорды - это такие англосаксы, которые в 90% случаев сдают дома.
Те, что сдают квартирки это сиречь флэтлорды или бетонлорды, префикс "ленд-" ни к селу ни к городу

Какой у вас уровень знания английского?
Vlad442
 
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