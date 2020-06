Додано: Сер 10 чер, 2020 15:53

Долярчик написав: vano80 написав: flyman написав: хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"?

почну перекличку:

Влад,

аірмакс,

Долярчик,

Я вот вообще не понимаю зачем нам дешевая ипотека. Благотворительностью занимаются в другом месте.

Як для чого?

Буде великий податок на 3 і більше квартир у власності - лендлорди кинуть займатись лендлордизмом!

А щоб підібрати з ринку ці квартири пересічним(для себе/для сім'ї) - потрібна ДЕШЕВА/підйомна іпотека

не лендлорди, а перекупи

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/