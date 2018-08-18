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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:26
Natt написав:
Вам вообще хоть какая-то планировка нравится?
да, конечно. Только ценникам этих планировок не нравится моя "котлета не по -киевски"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:31
Zebra написав:
Без существенного девала - цены на недвигу падать не будут. Это аксиома.
Нужен рывок 30+, а лучше 33-35
Нет такой аксиомы - цены падали даже в 2017-2018 гг безо всякой девальвации.
Девальвация - это, несомненно, психологический фактор давления на цену. Но предопределяют все доходы, задающие потребительские настроения.
С девальвацией экономика удержится по номиналу и упадет в постоянных ценах. Без девальвации - упадет по номиналу и в постоянных ценах. "Final destination" от этого не меняется, просто девальвация - это ужасный конец, а дефляция - ужас без конца.
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zРадио
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:49
zРадио написав:
.. девальвация - это ужасный конец, а дефляция - ужас без конца.
есть еще вариант стагфляции, для гурманов.
Девальвацию с дефляцией сравнивать как то не айс. Если условный самообеспеченный евросоюз или китай девальвирует евро/юань, то пэрэсичный европеец/китаец это почти не ощутит. А когда этим занимается импортозависимая страна, вроде Украины, теоретически это может привести к импортозамещению, но на практике нет, ибо советская халявная база для этого исчерпана, а денех никто на станки не даст.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:53
Долярчик написав: vano80 написав: flyman написав:
хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"?
почну перекличку:
Влад,
аірмакс,
Долярчик,
контрабандист презервативів...
Я вот вообще не понимаю зачем нам дешевая ипотека. Благотворительностью занимаются в другом месте.
"Все раскупают", "ракета вверх", зачем при этом еще бабло раздавать то.
Як для чого? Буде великий податок на 3 і більше квартир
у власності - лендлорди кинуть займатись лендлордизмом!
А щоб підібрати з ринку ці квартири пересічним(для себе/для сім'ї) - потрібна ДЕШЕВА/підйомна іпотека
Але це все може бути тільки при виділеному вище
не лендлорди, а перекупи
не лендлордизмом, а перепродажею
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:56
Zebra написав:
Без существенного девала - цены на недвигу падать не будут. Это аксиома.
Нужен рывок 30+, а лучше 33-35
почекай трохи,
у 2008 теж було "кріза мінєт" коли вплали Брати Лємони, а в нас курс пробивав дно 4,75
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:56
Флай, а як назвати перекупа, який вляпався в недобуд? Слово з 3 букв підійде?
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xio13
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:56
xio13 написав:
Флай, а як назвати перекупа, який вляпався в недобуд? Слово з 3 букв підійде?
xio
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:57
flyman написав:
..
не лендлорди, а перекупи
не лендлордизмом, а перепродажею
Лендлорды - это такие англосаксы, которые в 90% случаев сдают дома.
Те, что сдают квартирки это сиречь флэтлорды или бетонлорды, префикс "ленд-" ни к селу ни к городу
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:59
flyman написав:
..
почекай трохи,
у 2008 теж було "кріза мінєт" коли вплали Брати Лємони, а в нас курс пробивав дно 4,75
"кріза мінєт", если не ошибаюсь, случилась с Клинтоном и Моникой Левински, а не с бро Леманами )
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Додано: Сер 10 чер, 2020 16:11
sequence написав:
Лендлорды - это такие англосаксы, которые в 90% случаев сдают дома.
Те, что сдают квартирки это сиречь флэтлорды или бетонлорды, префикс "ленд-" ни к селу ни к городу
Какой у вас уровень знания английского?
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