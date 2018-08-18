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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4293429442954296>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:12

  flyman написав:
  Vlad442 написав:Поэтому ипотека выглядит прожектом. Деньги на нее печатать нельзя, потому что они сразу попадут на валютный рынок. Продаст человек спадщину ипотечникам задорого и побежить покупать авто. Нужно убедить людей хранить деньги в гривне в долгосрок под небольшой процент, а это, смотри выше, процесс не быстрый.

хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"?
почну перекличку:
Влад,
аірмакс,
Долярчик,
контрабандист презервативів...

Флай, какой у вас уровень знания русского языка?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:13

  Vlad442 написав:..
Какой у вас уровень знания английского?

свободно говорю
ЗЫ ой, я понял, можно было не отвечать, докопались ко всем ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:14

  zРадио написав:
  Zebra написав:Без существенного девала - цены на недвигу падать не будут. Это аксиома.
Нужен рывок 30+, а лучше 33-35


Нет такой аксиомы - цены падали даже в 2017-2018 гг безо всякой девальвации.

Вы уверены, что в 17-18 падали цены на квартиры в Киеве?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:16

Свежие новости - в ОП Варшавского плюс сообщили что двух нет вообще.
Дом начали продавать ровно 2 месяца назад в разгар карантина. Однухи были выставлены по конской цене в ~28к за квадрат, двухи - по плюс минус демократической 17-21к.
Итог - двухи продали всего за 2 месяца. Я не знаю кто купил - живые люди, перекупы, спекулянты, торгаши... Но факт остается фактом. На все вопросы о том что "вдруг кто откажется, а може бронь заканчивается у кого" и даже на прямой вопос "а може что-то есть из под полы" ответы были - нет, у нас всё закончилось.

Где обещанное падение цен и эти самые тысячи непроданных квартир за которые можно было бы поторговаться?

А маркетологам респект, установив такую лютую цену на однухи они и заработали и спрос на двухи нехило так разогрели.
Востаннє редагувалось Santehnik в Сер 10 чер, 2020 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:16

  stm написав:
  Прохожий написав:народ, кто то в курсе по новому закону налогообложения по сделкам с недвигой 5% при владении менее 3х лет таки убрали или нет?

Менше трьох рокiв оставили в силе налоги.
https://100realty.ua/uk/articles/podatki-pri-operaciah-z-neruhomistu-u-2020-roci-skilki-koli-i-so-novogo

спасибо

Serg-ik вам тоже)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:24

  Santehnik написав:Свежие новости - в ОП Варшавского плюс сообщили что двух нет вообще.
Дом начали продавать ровно 2 месяца назад в разгар карантина. Однухи были выставлены по конской цене в ~28к за квадрат, двухи - по плюс минус демократической 17-21к.
Итог - двухи продали всего за 2 месяца. Я не знаю кто купил - живые люди, перекупы, спекулянты, торгаши... Но факт остается фактом. На все вопросы о том что "вдруг кто откажется, а може бронь заканчивается у кого" и даже на прямой вопос "а може что-то есть из под полы" ответы были - нет, у нас всё закончилось.

Где обещанное падение цен и эти самые тысячи непроданных квартир за которые можно было бы поторговаться?

А маркетологам респект, установив такую лютую цену на однухи они и заработали и спрос на двухи нехило так разогрели.

Варшавский - не показатель. Там маркетинг свой. Искусственно создают спрос и ажиотаж. "Прямые вопросы" в ОП не задавайте.)) Те девушки ничего не решают. Сомневаюсь что там реально продано даже половина дома. С последним домом так тянули, что решили выкинуть в самый разгар карантина.)) На вторичке уже появляются варианты однушек первой дешевле отдела продаж.
Bezzhenets
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:29

  Serg-ik написав:Вы вопрос видели? Он совсем не о нормальности квартиры, а о том, кто туда заселится при такой цене

Переходите. У Вас в аренде как минимум 2 квартиры, я предполагаю, что обе-панельки. Расскажете при каком ценнике они улетели на "ура" и готовы ли Вы подписывать договор на 5 лет

В объявлении нет планировки. Если это кухня-гостиная 20 с лишним квадратов и две спальни, то заселится семья с одним ребенком или двумя однополыми маленькими детьми. Также ее могут снять покомнатно.
На самом деле тогда это не трешка, а двушка плюс.

По поводу цены, у меня двушки сдавались дороже 12. Так что цена нормальная. За 12 золотых хоромов не будет.

Готов подписать договор на 5 лет по цене "средняя зарплата в Киеве по госстату, умноженная на коэффициент 0,8". Залог в две начальные стоимости аренды (с запасом на девальвацию и обнуление этой суммы. При съезде ранее 5 лет две трети залога остается у меня.
В условиях нестабильности гривны, доллара и РН Украины привязываться к жестким цифрам не готов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Готов подписать договор на 5 лет по цене "средняя зарплата в Киеве по госстату, умноженная на коэффициент 0,8". Залог в две начальные стоимости аренды (с запасом на девальвацию и обнуление этой суммы. При съезде ранее 5 лет две трети залога остается у меня.
В условиях нестабильности гривны, доллара и РН Украины привязываться к жестким цифрам не готов.

Готовы? У Вас Харьков под рукой и Киев есть. Предлагайте людям новую услугу на рынке! И потом расскажете нам об успехах.
Только я не понимаю почему Вы собираетесь забирать залог( обычно он взыскивается за откровенную порчу имущества) при раннем ( условно раннем) выезде?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:38

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Готов подписать договор на 5 лет по цене "средняя зарплата в Киеве по госстату, умноженная на коэффициент 0,8". Залог в две начальные стоимости аренды (с запасом на девальвацию и обнуление этой суммы. При съезде ранее 5 лет две трети залога остается у меня.
В условиях нестабильности гривны, доллара и РН Украины привязываться к жестким цифрам не готов.

Готовы? У Вас Харьков под рукой и Киев есть. Предлагайте людям новую услугу на рынке! И потом расскажете нам об успехах.
Только я не понимаю почему Вы собираетесь забирать залог( обычно он взыскивается за откровенную порчу имущества) при раннем ( условно раннем) выезде?

Эта услуга сверхдолгосрочной аренды, как и аренды без мебели не востребована.

Обязательства должны быть взаимными. Я гарантирую, что вы 5 лет будете снимать на оговоренных условиях, так что можете и диван купить, и бойлер нужного объема повесить, за свой счет, конечно, и ребенка спокойно в соседнюю школу устраивать. Для меня средства заблокированы, я не могу вас выселить и срочно продать квартиру даже для оплаты операции в вопросе жизни и смерти. Цена будет чуть ниже рыночной при таких условиях. Вы гарантируете, что будете жить не менее 5 лет, иначе готовы заплатить штраф. Логично?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:45

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Zebra написав:Без существенного девала - цены на недвигу падать не будут. Это аксиома.
Нужен рывок 30+, а лучше 33-35


Нет такой аксиомы - цены падали даже в 2017-2018 гг безо всякой девальвации.

Вы уверены, что в 17-18 падали цены на квартиры в Киеве?


Я уверен, что это показывает индекс Домика - источник более достоверный, чем интересант рынка, при всем к нему уважении...

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

PS: поправлюсь только немного - снижение не задело 2017-й год, оно наблюдалось в 2018-м, от начала и до конца года
zРадио
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