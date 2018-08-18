Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Поэтому ипотека выглядит прожектом. Деньги на нее печатать нельзя, потому что они сразу попадут на валютный рынок. Продаст человек спадщину ипотечникам задорого и побежить покупать авто. Нужно убедить людей хранить деньги в гривне в долгосрок под небольшой процент, а это, смотри выше, процесс не быстрый.
хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"? почну перекличку: Влад, аірмакс, Долярчик, контрабандист презервативів...
Свежие новости - в ОП Варшавского плюс сообщили что двух нет вообще. Дом начали продавать ровно 2 месяца назад в разгар карантина. Однухи были выставлены по конской цене в ~28к за квадрат, двухи - по плюс минус демократической 17-21к. Итог - двухи продали всего за 2 месяца. Я не знаю кто купил - живые люди, перекупы, спекулянты, торгаши... Но факт остается фактом. На все вопросы о том что "вдруг кто откажется, а може бронь заканчивается у кого" и даже на прямой вопос "а може что-то есть из под полы" ответы были - нет, у нас всё закончилось.
Где обещанное падение цен и эти самые тысячи непроданных квартир за которые можно было бы поторговаться?
А маркетологам респект, установив такую лютую цену на однухи они и заработали и спрос на двухи нехило так разогрели.
Востаннє редагувалось Santehnik в Сер 10 чер, 2020 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Santehnik написав:Свежие новости - в ОП Варшавского плюс сообщили что двух нет вообще. Дом начали продавать ровно 2 месяца назад в разгар карантина. Однухи были выставлены по конской цене в ~28к за квадрат, двухи - по плюс минус демократической 17-21к. Итог - двухи продали всего за 2 месяца. Я не знаю кто купил - живые люди, перекупы, спекулянты, торгаши... Но факт остается фактом. На все вопросы о том что "вдруг кто откажется, а може бронь заканчивается у кого" и даже на прямой вопос "а може что-то есть из под полы" ответы были - нет, у нас всё закончилось.
Где обещанное падение цен и эти самые тысячи непроданных квартир за которые можно было бы поторговаться?
А маркетологам респект, установив такую лютую цену на однухи они и заработали и спрос на двухи нехило так разогрели.
Варшавский - не показатель. Там маркетинг свой. Искусственно создают спрос и ажиотаж. "Прямые вопросы" в ОП не задавайте.)) Те девушки ничего не решают. Сомневаюсь что там реально продано даже половина дома. С последним домом так тянули, что решили выкинуть в самый разгар карантина.)) На вторичке уже появляются варианты однушек первой дешевле отдела продаж.
Serg-ik написав:Вы вопрос видели? Он совсем не о нормальности квартиры, а о том, кто туда заселится при такой цене
Переходите. У Вас в аренде как минимум 2 квартиры, я предполагаю, что обе-панельки. Расскажете при каком ценнике они улетели на "ура" и готовы ли Вы подписывать договор на 5 лет
В объявлении нет планировки. Если это кухня-гостиная 20 с лишним квадратов и две спальни, то заселится семья с одним ребенком или двумя однополыми маленькими детьми. Также ее могут снять покомнатно. На самом деле тогда это не трешка, а двушка плюс.
По поводу цены, у меня двушки сдавались дороже 12. Так что цена нормальная. За 12 золотых хоромов не будет.
Готов подписать договор на 5 лет по цене "средняя зарплата в Киеве по госстату, умноженная на коэффициент 0,8". Залог в две начальные стоимости аренды (с запасом на девальвацию и обнуление этой суммы. При съезде ранее 5 лет две трети залога остается у меня. В условиях нестабильности гривны, доллара и РН Украины привязываться к жестким цифрам не готов.
Vlad442 написав:Готов подписать договор на 5 лет по цене "средняя зарплата в Киеве по госстату, умноженная на коэффициент 0,8". Залог в две начальные стоимости аренды (с запасом на девальвацию и обнуление этой суммы. При съезде ранее 5 лет две трети залога остается у меня. В условиях нестабильности гривны, доллара и РН Украины привязываться к жестким цифрам не готов.
Готовы? У Вас Харьков под рукой и Киев есть. Предлагайте людям новую услугу на рынке! И потом расскажете нам об успехах. Только я не понимаю почему Вы собираетесь забирать залог( обычно он взыскивается за откровенную порчу имущества) при раннем ( условно раннем) выезде?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Vlad442 написав:Готов подписать договор на 5 лет по цене "средняя зарплата в Киеве по госстату, умноженная на коэффициент 0,8". Залог в две начальные стоимости аренды (с запасом на девальвацию и обнуление этой суммы. При съезде ранее 5 лет две трети залога остается у меня. В условиях нестабильности гривны, доллара и РН Украины привязываться к жестким цифрам не готов.
Готовы? У Вас Харьков под рукой и Киев есть. Предлагайте людям новую услугу на рынке! И потом расскажете нам об успехах. Только я не понимаю почему Вы собираетесь забирать залог( обычно он взыскивается за откровенную порчу имущества) при раннем ( условно раннем) выезде?
Эта услуга сверхдолгосрочной аренды, как и аренды без мебели не востребована.
Обязательства должны быть взаимными. Я гарантирую, что вы 5 лет будете снимать на оговоренных условиях, так что можете и диван купить, и бойлер нужного объема повесить, за свой счет, конечно, и ребенка спокойно в соседнюю школу устраивать. Для меня средства заблокированы, я не могу вас выселить и срочно продать квартиру даже для оплаты операции в вопросе жизни и смерти. Цена будет чуть ниже рыночной при таких условиях. Вы гарантируете, что будете жить не менее 5 лет, иначе готовы заплатить штраф. Логично?