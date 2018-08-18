Додано: Сер 10 чер, 2020 16:16

Свежие новости - в ОП Варшавского плюс сообщили что двух нет вообще.

Дом начали продавать ровно 2 месяца назад в разгар карантина. Однухи были выставлены по конской цене в ~28к за квадрат, двухи - по плюс минус демократической 17-21к.

Итог - двухи продали всего за 2 месяца. Я не знаю кто купил - живые люди, перекупы, спекулянты, торгаши... Но факт остается фактом. На все вопросы о том что "вдруг кто откажется, а може бронь заканчивается у кого" и даже на прямой вопос "а може что-то есть из под полы" ответы были - нет, у нас всё закончилось.



Где обещанное падение цен и эти самые тысячи непроданных квартир за которые можно было бы поторговаться?



А маркетологам респект, установив такую лютую цену на однухи они и заработали и спрос на двухи нехило так разогрели.