Додано: Сер 10 чер, 2020 16:47

sequence написав: zРадио написав: .. девальвация - это ужасный конец, а дефляция - ужас без конца. .. девальвация - это ужасный конец, а дефляция - ужас без конца.

есть еще вариант стагфляции, для гурманов.

Девальвацию с дефляцией сравнивать как то не айс. Если условный самообеспеченный евросоюз или китай девальвирует евро/юань, то пэрэсичный европеец/китаец это почти не ощутит. А когда этим занимается импортозависимая страна, вроде Украины, теоретически это может привести к импортозамещению, но на практике нет, ибо советская халявная база для этого исчерпана, а денех никто на станки не даст. есть еще вариант стагфляции, для гурманов.Девальвацию с дефляцией сравнивать как то не айс. Если условный самообеспеченный евросоюз или китай девальвирует евро/юань, то пэрэсичный европеец/китаец это почти не ощутит. А когда этим занимается импортозависимая страна, вроде Украины, теоретически это может привести к импортозамещению, но на практике нет, ибо советская халявная база для этого исчерпана, а денех никто на станки не даст.

