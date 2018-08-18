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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4293429442954296

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:47

  sequence написав:
  zРадио написав:.. девальвация - это ужасный конец, а дефляция - ужас без конца.

есть еще вариант стагфляции, для гурманов.
Девальвацию с дефляцией сравнивать как то не айс. Если условный самообеспеченный евросоюз или китай девальвирует евро/юань, то пэрэсичный европеец/китаец это почти не ощутит. А когда этим занимается импортозависимая страна, вроде Украины, теоретически это может привести к импортозамещению, но на практике нет, ибо советская халявная база для этого исчерпана, а денех никто на станки не даст.

можна Раші впасти в коліна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:48

  Vlad442 написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:Поэтому ипотека выглядит прожектом. Деньги на нее печатать нельзя, потому что они сразу попадут на валютный рынок. Продаст человек спадщину ипотечникам задорого и побежить покупать авто. Нужно убедить людей хранить деньги в гривне в долгосрок под небольшой процент, а это, смотри выше, процесс не быстрый.

хто ще тут "свідки дешевої іпотеки"?
почну перекличку:
Влад,
аірмакс,
Долярчик,
контрабандист презервативів...

Флай, какой у вас уровень знания русского языка?

чітаю са славарьом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:50

  Vlad442 написав:
  sequence написав: Лендлорды - это такие англосаксы, которые в 90% случаев сдают дома.
Те, что сдают квартирки это сиречь флэтлорды или бетонлорды, префикс "ленд-" ни к селу ни к городу

Какой у вас уровень знания английского?

лендлорди ніби то походить від земля, але суті не міняє,
здають і дома,
флет - квартира, але флетлордів не чув, як і конкрітлордів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:51

  Santehnik написав:Свежие новости - в ОП Варшавского плюс сообщили что двух нет вообще.
Дом начали продавать ровно 2 месяца назад в разгар карантина. Однухи были выставлены по конской цене в ~28к за квадрат, двухи - по плюс минус демократической 17-21к.
Итог - двухи продали всего за 2 месяца. Я не знаю кто купил - живые люди, перекупы, спекулянты, торгаши... Но факт остается фактом. На все вопросы о том что "вдруг кто откажется, а може бронь заканчивается у кого" и даже на прямой вопос "а може что-то есть из под полы" ответы были - нет, у нас всё закончилось.

Где обещанное падение цен и эти самые тысячи непроданных квартир за которые можно было бы поторговаться?

А маркетологам респект, установив такую лютую цену на однухи они и заработали и спрос на двухи нехило так разогрели.

навєс росте...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Обязательства должны быть взаимными. Я гарантирую, что вы 5 лет будете снимать на оговоренных условиях, так что можете и диван купить, и бойлер нужного объема повесить, за свой счет, конечно, и ребенка спокойно в соседнюю школу устраивать. Для меня средства заблокированы, я не могу вас выселить и срочно продать квартиру даже для оплаты операции в вопросе жизни и смерти. Цена будет чуть ниже рыночной при таких условиях. Вы гарантируете, что будете жить не менее 5 лет, иначе готовы заплатить штраф. Логично?


Логично.

Я уже живу 4 года и дальше бы жил, если бы не решение хозяина ( на прежней жил 7 лет)
"Средства заблокированы" -это из области отмазок. Квартиру можно продавать, несмотря на наличие договора аренды. Арендатор имеет приоритетное право арендовать квартиру после смены собственника ( если ошибаюсь-пусть юристы поправят). В договоре можно прописать разные условия, в том числе Ваше уведомление за 3-6 месяцев до дня продажи о таких планах, но не ранее, чем через Х лет. Или компенсации при срочном выселении( на незапланированную перевозку мебели и перекрашивание стен). Много что можно предусмотреть и изложить в договоре.
Пробуйте. Сдача по -американски: с покраской стен, без мебели и надолго. И расскажете нам)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:чітаю са славарьом

Пользуйтесь Гуглпереводчиком. Правильней будет, чем со словарем.
  flyman написав:лендлорди ніби то походить від земля, але суті не міняє,
здають і дома,
флет - квартира, але флетлордів не чув, як і конкрітлордів

Вы же умеете пользоваться словарем... Посмотрите там слово flatlord.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Пробуйте. Сдача по -американски: с покраской стен, без мебели и надолго. И расскажете нам)))

Пробовал. Ничего не получилось. Аренда без мебели (только с кухонной мебелью) не пользуется спросом по рыночной цене. Только очень дешево. Так же не востребованы контракты на 5 лет со штрафом за досрочный выезд.
Зачем мне сдавать квартиру за много тыс долларов за 5 коп? Проще вложить еще одну тыс и завезти недорогую мебель.
  Serg-ik написав:Много что можно предусмотреть и изложить в договоре.

Можно, только зачем это мне? При договоре на 6-12 месяцев мне проще придерживаться рыночной цены. При договоре 5 лет есть шанс не угадать с индикатором. Если аренда будет дороже рынка, арендатор не будет придерживаться договора и сбежит - ничего же его не держит? В случае, если это окажется дешевле рынка, я буду нести убытки.
Я не вижу для себя выигрыш в такой схеме.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 10 чер, 2020 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:00

  Santehnik написав:Свежие новости - в ОП Варшавского плюс сообщили что двух нет вообще.
Дом начали продавать ровно 2 месяца назад в разгар карантина. Однухи были выставлены по конской цене в ~28к за квадрат, двухи - по плюс минус демократической 17-21к.
Итог - двухи продали всего за 2 месяца. Я не знаю кто купил - живые люди, перекупы, спекулянты, торгаши... Но факт остается фактом. На все вопросы о том что "вдруг кто откажется, а може бронь заканчивается у кого" и даже на прямой вопос "а може что-то есть из под полы" ответы были - нет, у нас всё закончилось.

Где обещанное падение цен и эти самые тысячи непроданных квартир за которые можно было бы поторговаться?

А маркетологам респект, установив такую лютую цену на однухи они и заработали и спрос на двухи нехило так разогрели.


Ждут девальвацию, и будут допродавать все по завышенному ценнику в грн.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:01

  sequence написав:
  zРадио написав:.. девальвация - это ужасный конец, а дефляция - ужас без конца.

есть еще вариант стагфляции, для гурманов.


Вот она и будет иметь место, пока денежные власти представлены людьми Гонтаревой. Не хотел просто вводить в дискуссию редко используемый термин (здешним "практикам" от теории не по себе :mrgreen: )
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:08

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Вы уверены, что в 17-18 падали цены на квартиры в Киеве?


Я уверен, что это показывает индекс Домика - источник более достоверный, чем интересант рынка, при всем к нему уважении...

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

PS: поправлюсь только немного - снижение не задело 2017-й год, оно наблюдалось в 2018-м, от начала и до конца года

Я не следил за вторичкой в 17-18, но тот, кто на форуме в эти годы якобы купил хрущики возле метро, гордится этим решением. Общий фон был на форуме, что вторичка росла в это время.
А график Домика... лучше спросить у людей, кто в теме, так как точность этого инструмента не высока.
Vlad442
 
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