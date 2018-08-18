Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PS: поправлюсь только немного - снижение не задело 2017-й год, оно наблюдалось в 2018-м, от начала и до конца года
Я не следил за вторичкой в 17-18, но тот, кто на форуме в эти годы якобы купил хрущики возле метро, гордится этим решением. Общий фон был на форуме, что вторичка росла в это время. А график Домика... лучше спросить у людей, кто в теме, так как точность этого инструмента не высока.
C 2016й по Март 2020го все росло. Порой медленнее, порой быстрее.
flyman написав:.. лендлорди ніби то походить від земля, але суті не міняє, здають і дома, флет - квартира, але флетлордів не чув, як і конкрітлордів
это специфика англосаксов - там они реально строят и сдают дома/части дома. Квартирки сдавать - больше удел т.н. "доходных домов" или tenement. Но так как наши флэтлорды парадными многоквартирные дома не скупают, но амбиции минимум на tenement, то и получили от меня то название, которое им по сути подходит, чтобы они тут не трындели. Название я смотрю прижилось, пусть теперь живут с этим
BIGor написав:Девальвация отменяется. Наркоману дали очень большую дозу. Теперь эти 5 млрд. долл. частично хлынут на КРЖН и рынок Кончи-Заспы.
Ну что вы так расстраиваете местный бомонд - деньги МВФ хлынут на КРЖН не частично, а полностью и с мультипликатором
Так смотрите: инфляцию придушили (0-2% в год), долародепо аналогично (0-2% годовых), импорта ширпотреба тоже меньше, туристы наши деньги зарубежом не тратят, гастарбайтеры все присылают, и присылают. А тут еще МВФ с 5 ярдами. В НБУ уже не знают, куда девать баксы. Кажется скоро плотину прорвет и все деньги хлынут на КРЖН.
Vlad442 написав:Я не следил за вторичкой в 17-18, но тот, кто на форуме в эти годы якобы купил хрущики возле метро, гордится этим решением. Общий фон был на форуме, что вторичка росла в это время. А график Домика... лучше спросить у людей, кто в теме, так как точность этого инструмента не высока.
Я все меньше верю в то, что вы - (только) флэтлорд, и не занимаетесь посредническими услугами. У вас типичное мышление риэлтора!
Индексы - фигня, информационно-аналитические данные - фигня, макроэкономика - теория, но есть ЭКСПЕРТЫ, без которых в рынке не разобраться
"Лучше довериться профи" - типичная ментальная проекция риэлторов, понимающих, что с повышением финансовой грамотности населения, а также развитием онлайн-платформ, места на рынке для них не остается... потому что состава работы там уже нет!
Все, что остается - это мантрить о дорожае в надежде поймать податливых и легковерных хомок старой формации, помнящих еще полупустые полки магазинов и боящихся "не успеть запрыгнуть в последний вагон"
Я не риелтор и не посредник. Я стараюсь не делать выводов если на 100% не уверен в информации, или у меня нет достаточного аппарата и знаний для их анализа. Есть шаман, который на основании некоторых индикаторов сделает прогноз - почти всегда, когда птички летают низко потом идет дождь. Есть начинающий синоптик, уверенный в своей непогрешимости, который по формулам может вычислить снег в июле, потому что что-то не учел.
Может этот индекс и прав, но, купив несколько квартир на вторичке, я знаю, насколько зачастую информационный шум в объявлениях далек от реального состояния рынка. Индекс считается исходя из хотелок на олх и, часто, индексами управляют их владельцы, чтобы способствовать нужному тренду.
Vlad442 написав:Я не вижу для себя выигрыш в такой схеме.
про win-win слышали? наверное да, но в такое не играете. Арендатора надо обыграть. поэтому у Вас: мебель 10+ лет пересмотр цены в сторону повышения каждые 6-12 мес ремонт за свой счёт
и если +500 грн , то ничего личного-только бизнес. хотя периодически откуда то появляется бла-бла "социально важная услуга понаехам" ( теория Трибеки или как там оно зовётся?)
Я всегда стараюсь следовать теории win-win, но также стараюсь избегать win-lose, как бы мне ее не навязывали, когда проигравший это я. Вы спросили про схему аренды на 5 лет, я пошел навстречу и придумал win-win, насколько возможно. Вы сказали "мне не нравится штраф за досрочный съезд", превращая ситуацию в win-lose, когда вы можете съехать без потерь, если вас расчетная цена не устраивает, а я не могу прервать отношения, если эта цена не устраивает меня.
По поводу +500 грн, иногда это бывает и -2000, как в случае с карантином. Если лендлорд заломил нерыночную цену, вы можете его поменять, у нас же не крепостное право.
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес. Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона. Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.
Все как я писал. Хрущи будут забивать досками. Скоро веселуха.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес. Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона. Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.
Все как я писал. Хрущи будут забивать досками. Скоро веселуха.