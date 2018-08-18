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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4295429642974298>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:27

  BIGor написав:Девальвация отменяется. Наркоману дали очень большую дозу. Теперь эти 5 млрд. долл. частично хлынут на КРЖН и рынок Кончи-Заспы.


Ну что вы так расстраиваете местный бомонд - деньги МВФ хлынут на КРЖН не частично, а полностью и с мультипликатором :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:28

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Вы уверены, что в 17-18 падали цены на квартиры в Киеве?


Я уверен, что это показывает индекс Домика - источник более достоверный, чем интересант рынка, при всем к нему уважении...

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

PS: поправлюсь только немного - снижение не задело 2017-й год, оно наблюдалось в 2018-м, от начала и до конца года

Я не следил за вторичкой в 17-18, но тот, кто на форуме в эти годы якобы купил хрущики возле метро, гордится этим решением. Общий фон был на форуме, что вторичка росла в это время.
А график Домика... лучше спросить у людей, кто в теме, так как точность этого инструмента не высока.

C 2016й по Март 2020го все росло. Порой медленнее, порой быстрее.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:29

  flyman написав:..
лендлорди ніби то походить від земля, але суті не міняє,
здають і дома,
флет - квартира, але флетлордів не чув, як і конкрітлордів

это специфика англосаксов - там они реально строят и сдают дома/части дома. Квартирки
сдавать - больше удел т.н. "доходных домов" или tenement.
Но так как наши флэтлорды парадными многоквартирные дома не скупают, но амбиции минимум на tenement, то и получили от меня то название, которое им по сути подходит, чтобы они тут не трындели.
Название я смотрю прижилось, пусть теперь живут с этим
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:34

  zРадио написав:
  BIGor написав:Девальвация отменяется. Наркоману дали очень большую дозу. Теперь эти 5 млрд. долл. частично хлынут на КРЖН и рынок Кончи-Заспы.


Ну что вы так расстраиваете местный бомонд - деньги МВФ хлынут на КРЖН не частично, а полностью и с мультипликатором :D

Так смотрите: инфляцию придушили (0-2% в год), долародепо аналогично (0-2% годовых), импорта ширпотреба тоже меньше, туристы наши деньги зарубежом не тратят, гастарбайтеры все присылают, и присылают. А тут еще МВФ с 5 ярдами. В НБУ уже не знают, куда девать баксы. Кажется скоро плотину прорвет и все деньги хлынут на КРЖН.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:37

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Я не следил за вторичкой в 17-18, но тот, кто на форуме в эти годы якобы купил хрущики возле метро, гордится этим решением. Общий фон был на форуме, что вторичка росла в это время.
А график Домика... лучше спросить у людей, кто в теме, так как точность этого инструмента не высока.


Я все меньше верю в то, что вы - (только) флэтлорд, и не занимаетесь посредническими услугами. У вас типичное мышление риэлтора!

Индексы - фигня, информационно-аналитические данные - фигня, макроэкономика - теория, но есть ЭКСПЕРТЫ, без которых в рынке не разобраться :mrgreen:

"Лучше довериться профи" - типичная ментальная проекция риэлторов, понимающих, что с повышением финансовой грамотности населения, а также развитием онлайн-платформ, места на рынке для них не остается... потому что состава работы там уже нет!

Все, что остается - это мантрить о дорожае в надежде поймать податливых и легковерных хомок старой формации, помнящих еще полупустые полки магазинов и боящихся "не успеть запрыгнуть в последний вагон"

Я не риелтор и не посредник. Я стараюсь не делать выводов если на 100% не уверен в информации, или у меня нет достаточного аппарата и знаний для их анализа.
Есть шаман, который на основании некоторых индикаторов сделает прогноз - почти всегда, когда птички летают низко потом идет дождь. Есть начинающий синоптик, уверенный в своей непогрешимости, который по формулам может вычислить снег в июле, потому что что-то не учел.

Может этот индекс и прав, но, купив несколько квартир на вторичке, я знаю, насколько зачастую информационный шум в объявлениях далек от реального состояния рынка. Индекс считается исходя из хотелок на олх и, часто, индексами управляют их владельцы, чтобы способствовать нужному тренду.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:47

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Я не вижу для себя выигрыш в такой схеме.

про win-win слышали?
наверное да, но в такое не играете. Арендатора надо обыграть.
поэтому у Вас:
мебель 10+ лет
пересмотр цены в сторону повышения каждые 6-12 мес
ремонт за свой счёт

и если +500 грн , то ничего личного-только бизнес.
хотя периодически откуда то появляется бла-бла "социально важная услуга понаехам" ( теория Трибеки или как там оно зовётся?)

Я всегда стараюсь следовать теории win-win, но также стараюсь избегать win-lose, как бы мне ее не навязывали, когда проигравший это я.
Вы спросили про схему аренды на 5 лет, я пошел навстречу и придумал win-win, насколько возможно. Вы сказали "мне не нравится штраф за досрочный съезд", превращая ситуацию в win-lose, когда вы можете съехать без потерь, если вас расчетная цена не устраивает, а я не могу прервать отношения, если эта цена не устраивает меня.

По поводу +500 грн, иногда это бывает и -2000, как в случае с карантином. Если лендлорд заломил нерыночную цену, вы можете его поменять, у нас же не крепостное право.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:50

  Serg-ik написав:
  sesk написав:А вот аренда действительно просела.

но не везде.
Но есть предпосылки
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.
Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона.
Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.



Все как я писал. Хрущи будут забивать досками. Скоро веселуха. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:53

  Хомякоид написав:
  Serg-ik написав:
  sesk написав:А вот аренда действительно просела.

но не везде.
Но есть предпосылки
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.
Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона.
Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.



Все как я писал. Хрущи будут забивать досками. Скоро веселуха. :D

Хрущи будут сносить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:55

  airmax78 написав:..
Хрущи будут сносить.

кто будет сносить, простите? те, что десятки лет не могут договориться с владельцами русановских дач?
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:57

  Хомякоид написав: Все как я писал. Хрущи будут забивать досками. Скоро веселуха. :D

  airmax78 написав:Хрущи будут сносить.

Только после того, как полностью опустеют арендные квартиры в Ирпенях-Броварах-Вишневых-Чабанах и уже даже хозяевам не на что доски будет покупать
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