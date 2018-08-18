RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4296429742984299>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 90
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
31%
28
знизяться на 10-25%
30%
27
знизяться на 25%-50%
18%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:09

[/quote]


Все как я писал. Хрущи будут забивать досками. Скоро веселуха. :D[/quote]
Хрущи будут сносить.[/quote]

Я это уже почти 20 лет слышу.
Посмотрим как оно на этот раз будет.
Макс, поделитесь, что вы сейчас делаете. Ремонт ? Какую валюту покупаете ? С недвигой операции провдите ? какую машину купили ? В какую страну летите на отдых ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 833
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:57

  Хомякоид написав: Я это уже почти 20 лет слышу.
Посмотрим как оно на этот раз будет.
Макс, поделитесь, что вы сейчас делаете. Ремонт ? Какую валюту покупаете ? С недвигой операции провдите ? какую машину купили ? В какую страну летите на отдых ?

Некогда ездить - завален работой. И некуда тратить деньги кроме ремонта. Сегодня купил модный смеситель с подключением фильтрованной воды и вытаскивающейся лейкой. Германский. Молодцы немцы.
Кстати, научитесь вставлять цитаты.
airmax78
 
Повідомлень: 34868
З нами з: 25.10.12
Подякував: 866 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:06

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  Puente написав:Народ страждає - віддалено працювати весь час проблематично ... Не всі можуть ( витримують )
работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.

Ну мечта то такое. Вы для начала попробуйте. Производительность в кресле с пивком под телек с дискавери может не обрадовать

в полку "одноклеточных" пополнение
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21218
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:17

  Serg-ik написав:
  sesk написав:А вот аренда действительно просела.

но не везде.
Но есть предпосылки
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.
Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона.
Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.

Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000,
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 529afa7e0f
если в ней
*два дивана 10+ лет
*мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру)
*совмещенный санузел
коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000
Зимний месяц-15000.
Если отопление повысят, то будет больше

Это семья без детей? Зачем им трёха.
Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги
Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет?
Компашка из трёх одиноких сердец?


А что с квартирой не так за ЭТИ деньги?
Очевидно ее делали для себя в 00-е. Поэтому все нескольько не в тренде, но Вы что хотите - чтобы лендлорды во всех хрущах аж бегом каждые 5 лет переделывали ремонт и меняли мебель под требования дизайнерской моды? За какие шиши?
В некотором смысле интересная планировка а-ля цивилизованный мир - 2 спальни и ливинг-рум. ЦА - семья из 3-х человек. Ребенку комнату и взрослоым спальню.
У меня есть знакомые в точно такой-же квартире и в той-же локации - 2-е детей и мама-одиночка, правда дети уже разлетелись и мама живет одна в "хоромах" на пенсии.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10900
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4858 раз.
Подякували: 2491 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:27

Индекс Домика в 18м показывал снижение, потому что был расбаланс: трехкомнатные снижались на 20%, а однокомнатные росли на 10%. То есть инвестиционные квартиры росли.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 10.09.11
Подякував: 457 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:32

  Бывалый написав:Индекс Домика в 18м показывал снижение, потому что был расбаланс: трехкомнатные снижались на 20%, а однокомнатные росли на 10%. То есть инвестиционные квартиры росли.

В сегменте модных мопов рост был с августа 2015го. С перерывами на какие-то акции и редкие распродажи.
airmax78
 
Повідомлень: 34868
З нами з: 25.10.12
Подякував: 866 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:57

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Вы уверены, что в 17-18 падали цены на квартиры в Киеве?


Я уверен, что это показывает индекс Домика - источник более достоверный, чем интересант рынка, при всем к нему уважении...

http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

PS: поправлюсь только немного - снижение не задело 2017-й год, оно наблюдалось в 2018-м, от начала и до конца года

Я не следил за вторичкой в 17-18, но тот, кто на форуме в эти годы якобы купил хрущики возле метро, гордится этим решением. Общий фон был на форуме, что вторичка росла в это время.
А график Домика... лучше спросить у людей, кто в теме, так как точность этого инструмента не высока.

Я купил в апреле 2017. В апреле 2016 было чуть дешевле.
sesk
 
Повідомлень: 154
З нами з: 31.12.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:01

  vitaliian написав:работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.

Интересное у Вас представление об удаленной работе :mrgreen:
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 09.08.15
Подякував: 376 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:14

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Я это уже почти 20 лет слышу.
Посмотрим как оно на этот раз будет.
Макс, поделитесь, что вы сейчас делаете. Ремонт ? Какую валюту покупаете ? С недвигой операции провдите ? какую машину купили ? В какую страну летите на отдых ?

Некогда ездить - завален работой. И некуда тратить деньги кроме ремонта. Сегодня купил модный смеситель с подключением фильтрованной воды и вытаскивающейся лейкой. Германский. Молодцы немцы.
Кстати, научитесь вставлять цитаты.


Какой фирмы ? Мне не надо, вдруг кому-то понадобиться. Будет выбирать, инфо в помощь что нельзя брать. Контакты работников кстати тоже выложите. На всякий :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 833
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:24

  Natt написав:
  vitaliian написав:работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.

Интересное у Вас представление об удаленной работе :mrgreen:

Он явно удалённо не пробовал работать.

Работа на удалёнке - это не пивко с семечками.
Это часть твоего жилья выделяется под "офис". И пить на "рабочем" месте не получится". В эту часть жилья другим домашним доступ должен быть ограничен, но это в теории.
Это если количество комнат позволяет и дети лет до 13. Но дети также на удалённом обучении, отвлекаться приходиться для помощи детям.

Так как ты на удалёнке, ты доступен с 8:00 до 20:00 как минимум - это само по себе.
А в сочетании, что и детям следует помогать с дистанционным обучением, рабочий день и до 22:00 растягивается.

При этом электроэнергия за твой счёт, кондей за твой счёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4689
З нами з: 31.08.09
Подякував: 323 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 4296429742984299>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1846, 1847, 1848
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18475 3029742
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 12:05
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197800
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13677
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86680)
10.06.2020 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.