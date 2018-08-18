Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все как я писал. Хрущи будут забивать досками. Скоро веселуха. [/quote] Хрущи будут сносить.[/quote]
Я это уже почти 20 лет слышу. Посмотрим как оно на этот раз будет. Макс, поделитесь, что вы сейчас делаете. Ремонт ? Какую валюту покупаете ? С недвигой операции провдите ? какую машину купили ? В какую страну летите на отдых ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав: Я это уже почти 20 лет слышу. Посмотрим как оно на этот раз будет. Макс, поделитесь, что вы сейчас делаете. Ремонт ? Какую валюту покупаете ? С недвигой операции провдите ? какую машину купили ? В какую страну летите на отдых ?
Некогда ездить - завален работой. И некуда тратить деньги кроме ремонта. Сегодня купил модный смеситель с подключением фильтрованной воды и вытаскивающейся лейкой. Германский. Молодцы немцы. Кстати, научитесь вставлять цитаты.
Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес. Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона. Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.
Вот скажите мне, кто потенциальный арендатор этой квартиры за 12000, https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 529afa7e0f если в ней *два дивана 10+ лет *мелкие комнатушки, одна из которых -на шумную Телиги и её не сделаешь гостинной( она самая дальняя от входа в квартиру) *совмещенный санузел коммуналка ( примерно) 400 за квартиру, 1700 за отопление, 200 -хол вода, 500 электричество, газ, мусор, прочее-200-итого 3000 Зимний месяц-15000. Если отопление повысят, то будет больше
Это семья без детей? Зачем им трёха. Это семья с ребёнком? Можно в двушку поприличнее за эти деньги Это семья с двумя детьми? Так у них приличные расходы ( и наверное -доходы), тогда зачем им диваны 10+ лет? Компашка из трёх одиноких сердец?
А что с квартирой не так за ЭТИ деньги? Очевидно ее делали для себя в 00-е. Поэтому все нескольько не в тренде, но Вы что хотите - чтобы лендлорды во всех хрущах аж бегом каждые 5 лет переделывали ремонт и меняли мебель под требования дизайнерской моды? За какие шиши? В некотором смысле интересная планировка а-ля цивилизованный мир - 2 спальни и ливинг-рум. ЦА - семья из 3-х человек. Ребенку комнату и взрослоым спальню. У меня есть знакомые в точно такой-же квартире и в той-же локации - 2-е детей и мама-одиночка, правда дети уже разлетелись и мама живет одна в "хоромах" на пенсии.
PS: поправлюсь только немного - снижение не задело 2017-й год, оно наблюдалось в 2018-м, от начала и до конца года
Я не следил за вторичкой в 17-18, но тот, кто на форуме в эти годы якобы купил хрущики возле метро, гордится этим решением. Общий фон был на форуме, что вторичка росла в это время. А график Домика... лучше спросить у людей, кто в теме, так как точность этого инструмента не высока.
Я купил в апреле 2017. В апреле 2016 было чуть дешевле.
Хомякоид написав: Я это уже почти 20 лет слышу. Посмотрим как оно на этот раз будет. Макс, поделитесь, что вы сейчас делаете. Ремонт ? Какую валюту покупаете ? С недвигой операции провдите ? какую машину купили ? В какую страну летите на отдых ?
Некогда ездить - завален работой. И некуда тратить деньги кроме ремонта. Сегодня купил модный смеситель с подключением фильтрованной воды и вытаскивающейся лейкой. Германский. Молодцы немцы. Кстати, научитесь вставлять цитаты.
Какой фирмы ? Мне не надо, вдруг кому-то понадобиться. Будет выбирать, инфо в помощь что нельзя брать. Контакты работников кстати тоже выложите. На всякий
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
vitaliian написав:работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.
Интересное у Вас представление об удаленной работе
Он явно удалённо не пробовал работать.
Работа на удалёнке - это не пивко с семечками. Это часть твоего жилья выделяется под "офис". И пить на "рабочем" месте не получится". В эту часть жилья другим домашним доступ должен быть ограничен, но это в теории. Это если количество комнат позволяет и дети лет до 13. Но дети также на удалённом обучении, отвлекаться приходиться для помощи детям.
Так как ты на удалёнке, ты доступен с 8:00 до 20:00 как минимум - это само по себе. А в сочетании, что и детям следует помогать с дистанционным обучением, рабочий день и до 22:00 растягивается.
При этом электроэнергия за твой счёт, кондей за твой счёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой