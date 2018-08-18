Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:работать на удаленке моя мечта, настроил себе кондиционер как ты любишь, развалился в любимом кресле с пивком, включил фоном дискавери, можно семечки погрызть.
Интересное у Вас представление об удаленной работе
Он явно удалённо не пробовал работать.
Работа на удалёнке - это не пивко с семечками. Это часть твоего жилья выделяется под "офис". И пить на "рабочем" месте не получится". В эту часть жилья другим домашним доступ должен быть ограничен, но это в теории. Это если количество комнат позволяет и дети лет до 13. Но дети также на удалённом обучении, отвлекаться приходиться для помощи детям.
Так как ты на удалёнке, ты доступен с 8:00 до 20:00 как минимум - это само по себе. А в сочетании, что и детям следует помогать с дистанционным обучением, рабочий день и до 22:00 растягивается.
При этом электроэнергия за твой счёт, кондей за твой счёт
А где же плюсы удаленки? 1. Примерно +2 часа свободного времени в рабочий день (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями. 2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать. 3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).
BIGor написав:А где же плюсы удаленки? 1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями. 2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать. 3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).
Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 10 чер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:А где же плюсы удаленки? 1. Примерно +2 часа свободного времени в рабочий день (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями.
Пожалуй, это единственный плюс, что не ездите в транспорте.
BIGor написав:2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать.
Отлучится по своим делам, вы уже ездите в транспорте. Противоречия с п.1
BIGor написав:3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).
ну поехали, там вы и доступны с 8:00 до 20:00 в любой момент. Не получится такого, что "я уехал на дачу, связи нет, ничем помочь не могу"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Vlad442 написав:Я не вижу для себя выигрыш в такой схеме.
про win-win слышали? наверное да, но в такое не играете. Арендатора надо обыграть. поэтому у Вас: мебель 10+ лет пересмотр цены в сторону повышения каждые 6-12 мес ремонт за свой счёт
и если +500 грн , то ничего личного-только бизнес. хотя периодически откуда то появляется бла-бла "социально важная услуга понаехам" ( теория Трибеки или как там оно зовётся?)
Я не совсем понимаю - чем Вас смущает мебель 10+ лет в арендной-то квартире? У меня в одной арендной почти вся мебель 10+ лет, некоторая из нее 20+ лет. Она чистая, исправная, но да, несколько отличается от последних трендов. Так, пардон, у меня не Редиссон САС. И в моей собственной квартире мебель 10+ лет. Только лучше и намного дороже. И в основном из массива. И что-то меня от нее не воротит. У Вас есть выбор - на рынке есть квартиры БЕЗ мЁбели. Снимайте их и меблируйте хоть каждый день новой. Или снимайте номер в Редиссоне - там следят за трендами.
pesikot написав:При этом электроэнергия за твой счёт, кондей за твой счёт
И арендодатель задумается, что сдавал квартиру офисному работнику, или молодому айтишнику, который целыми днями на работе, а тут, внезапно, будет постоянно сидеть дома и амортизировать квартиру по полной.
Информация для долларофобов, переживающих за покупательную способность своих зеленых котлет - цены в США продолжают падать, несмотря на антикризисный эмиссионный пакет общим объемом на сегодня 8 трлн долларов.
BIGor написав:А где же плюсы удаленки? 1. Примерно +2 часа свободного времени (обычно это время уходит на проезд на работу) тут же плюс, что затраты на транспорт отпадают. Отсюда еще уменьшение заболеваемости всякими вирусными болезнями. 2. Возможность отлучиться по своим делам, и отработать позже. Гибкость графика, можете так назвать. 3. Непривязанность к жилью. Взял ноут, и поехал на озеро, дачу, море (ну этот пункт для самодисциплинированных).
Да, это есть. Но удаленка - уж никак не расслабон с пивком в рабочее время. Возможно, человек с фрилансом путает. Но там тоже можно во вторник и среду сидеть с пивком и пинать *уи, а в четверг, пятницу и в выходные до глубокой ночи доделывать проект.
Удаленка - это йопаная каторга. По крайней мере в моей конторе.